https://ukraina.ru/20230922/1049602791.html

Военный эксперт о том, как англосаксы привели к поражению Российской империи и СССР

Военный эксперт о том, как англосаксы привели к поражению Российской империи и СССР - 22.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как англосаксы привели к поражению Российской империи и СССР

России нужно заниматься созданием информационного суверенитета, иначе она рискует повторить печальную судьбу Советского Союза. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-09-22T06:00

2023-09-22T06:00

2023-09-22T06:00

новости

информационная война

ссср

российская империя

россия

запад

развал

конфликты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042274359_636:163:3109:1554_1920x0_80_0_0_fb0424414b2438dcf94a29512e9cc07d.jpg

Информационные войны являются главной составляющей всех конфликтов. Поэтому самым главным направлением для России является внутренний информационный фронт, рассказал Леонков.Если мы говорим про гибридные войны, то количество лживых аккаунтов, поливающих грязью правительство, кратно превышает возможности этого правительства, добавил эксперт.Российской империя фактически выиграла Первую мировую войну. После войны все военные мощности вернулись бы в гражданскую промышленность и дали бы мощнейший толчок развитию страны. Но именно подрывная работа англосаксов привела к поражению и Российской империи, и СССР, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230921/1049596420.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, информационная война, ссср, российская империя, россия, запад, развал, конфликты