Военный эксперт о том, как англосаксы привели к поражению Российской империи и СССР
России нужно заниматься созданием информационного суверенитета, иначе она рискует повторить печальную судьбу Советского Союза. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Информационные войны являются главной составляющей всех конфликтов. Поэтому самым главным направлением для России является внутренний информационный фронт, рассказал Леонков.
Если мы говорим про гибридные войны, то количество лживых аккаунтов, поливающих грязью правительство, кратно превышает возможности этого правительства, добавил эксперт.
"Есть еще один фронт – информационный. И здесь России нужно заниматься созданием информационного суверенитета. Иначе с нами произойдет то, что с Советским Союзом. Мы выиграли гонку вооружений у нас была пятимиллионная армия, но при этом страна развалилась", - подчеркнул Леонков.
Российской империя фактически выиграла Первую мировую войну. После войны все военные мощности вернулись бы в гражданскую промышленность и дали бы мощнейший толчок развитию страны. Но именно подрывная работа англосаксов привела к поражению и Российской империи, и СССР, заключил собеседник издания.
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