Военный эксперт о том, как англосаксы привели к поражению Российской империи и СССР - 22.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230922/1049602791.html
Военный эксперт о том, как англосаксы привели к поражению Российской империи и СССР
Военный эксперт о том, как англосаксы привели к поражению Российской империи и СССР - 22.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как англосаксы привели к поражению Российской империи и СССР
России нужно заниматься созданием информационного суверенитета, иначе она рискует повторить печальную судьбу Советского Союза. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-09-22T06:00
2023-09-22T06:00
новости
информационная война
ссср
российская империя
россия
запад
развал
конфликты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042274359_636:163:3109:1554_1920x0_80_0_0_fb0424414b2438dcf94a29512e9cc07d.jpg
Информационные войны являются главной составляющей всех конфликтов. Поэтому самым главным направлением для России является внутренний информационный фронт, рассказал Леонков.Если мы говорим про гибридные войны, то количество лживых аккаунтов, поливающих грязью правительство, кратно превышает возможности этого правительства, добавил эксперт.Российской империя фактически выиграла Первую мировую войну. После войны все военные мощности вернулись бы в гражданскую промышленность и дали бы мощнейший толчок развитию страны. Но именно подрывная работа англосаксов привела к поражению и Российской империи, и СССР, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230921/1049596420.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042274359_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_a4b8bce6f656c9bbd2b722dbe7c87837.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, информационная война, ссср, российская империя, россия, запад, развал, конфликты
Новости, информационная война, СССР, Российская империя, Россия, Запад, развал, конфликты

Военный эксперт о том, как англосаксы привели к поражению Российской империи и СССР

06:00 22.09.2023
 
© РИА Новости . Ю.Иванов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Ю.Иванов
Перейти в фотобанк
Читать в
России нужно заниматься созданием информационного суверенитета, иначе она рискует повторить печальную судьбу Советского Союза. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Информационные войны являются главной составляющей всех конфликтов. Поэтому самым главным направлением для России является внутренний информационный фронт, рассказал Леонков.
Если мы говорим про гибридные войны, то количество лживых аккаунтов, поливающих грязью правительство, кратно превышает возможности этого правительства, добавил эксперт.
"Есть еще один фронт – информационный. И здесь России нужно заниматься созданием информационного суверенитета. Иначе с нами произойдет то, что с Советским Союзом. Мы выиграли гонку вооружений у нас была пятимиллионная армия, но при этом страна развалилась", - подчеркнул Леонков.
Российской империя фактически выиграла Первую мировую войну. После войны все военные мощности вернулись бы в гражданскую промышленность и дали бы мощнейший толчок развитию страны. Но именно подрывная работа англосаксов привела к поражению и Российской империи, и СССР, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Вчера, 14:59
Фархад Ибрагимов: США руками местных бармалеев будут создавать "украинский халифат" в Средней АзииЗа последние месяцы Анкара очень серьезно пересмотрела вопрос Украины, и отношения с Киевом стали смещаться в негативную сторону, считает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов
 
Новостиинформационная войнаСССРРоссийская империяРоссияЗападразвалконфликты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:11Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Крыму и Краснодарском крае
06:30Военный эксперт рассказал, когда Украина оправит в атаку тысячи боевых дронов с новой "начинкой"
06:30"Работает на глубину до 50 км": эксперт рассказал, какое грозное оружие выжигает позиции ВСУ
06:15Военный эксперт объяснил, как новые "Ланцеты" будут уничтожать подземные штабы ВСУ
06:00Военный эксперт о том, как англосаксы привели к поражению Российской империи и СССР
05:45Алексей Леонков рассказал, как США и Британия готовят России новый фронт в Закавказье
05:30"К власти пришел полоумный дед": эксперт рассказал, где США откроют два новых фронта против России
05:15"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ
05:11"Рискованная политическая ставка". СМИ Запада комментируют слова премьера Польши о поставках оружия Киеву
05:00Россия предупреждала: военный эксперт рассказал, что будет если Запад пересечёт "красные линии"
04:52Пример Карабаха заразителен. Может ли Молдавия напасть на Приднестровье
04:45Эксперт рассказал, как Запад пустился "во все тяжкие" и чем ответит Россия на поставки Taurus и ATACMS
04:30Алексей Леонков о том, как ВКС РФ будут уничтожать западных наёмников в воздушной битве над Украиной
04:17Дмитрий Корнев: Даже если Россия не "прооперирует" артиллерию ВСУ, к весне у Киева точно закончатся люди
04:15Не только F-16: военный эксперт раскрыл, откуда Украина будет запускать ракеты Scalp и Taurus
04:10"Хромая утка" Зеленский и путь до Хабаровска. Что думают украинские эксперты о долгой войне
04:00Боевой дебют: военный эксперт рассказал, как новые "Ланцеты" выжигают аэродромы ВСУ
03:57Больше денег собрать с украинцев и получить от Запада. Нереалистичный украинский бюджет на 2024 год
03:48"Линия Суровикина": украинский прорыв не реален – танки застрянут во рвах и будут моментально сожжены
03:42Яков Кедми: Россия совершит большую ошибку, если до конца 2023 года не попробует выбить ВСУ из Одессы
Лента новостейМолния