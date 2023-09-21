https://ukraina.ru/20230921/1049594432.html

Армения или Азербайджан: Ищенко прокомментировал дискуссии о том, кто дороже для России

Армения или Азербайджан: Ищенко прокомментировал дискуссии о том, кто дороже для России - 21.09.2023 Украина.ру

Армения или Азербайджан: Ищенко прокомментировал дискуссии о том, кто дороже для России

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал о том, удастся ли Пашиняну сохранить свой пост и о том, почему Ереван обвиняет Россию в сдаче... Украина.ру, 21.09.2023

2023-09-21T13:21

2023-09-21T13:21

2023-09-21T13:21

видео

ростислав ищенко

никол пашинян

армения

нагорный карабах

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал о том, удастся ли Пашиняну сохранить свой пост и о том, почему Ереван обвиняет Россию в сдаче Нагорного Карабаха. #Ищенко #Пашинян #Ереван #Россия #НагорныйКарабах #Азербайджан #Армения

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ростислав ищенко, никол пашинян, армения, нагорный карабах, видео