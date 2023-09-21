Армения или Азербайджан: Ищенко прокомментировал дискуссии о том, кто дороже для России - 21.09.2023 Украина.ру
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Армения или Азербайджан: Ищенко прокомментировал дискуссии о том, кто дороже для России
Армения или Азербайджан: Ищенко прокомментировал дискуссии о том, кто дороже для России - 21.09.2023 Украина.ру
Армения или Азербайджан: Ищенко прокомментировал дискуссии о том, кто дороже для России
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал о том, удастся ли Пашиняну сохранить свой пост и о том, почему Ереван обвиняет Россию в сдаче... Украина.ру, 21.09.2023
2023-09-21T13:21
2023-09-21T13:21
видео
ростислав ищенко
никол пашинян
армения
нагорный карабах
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал о том, удастся ли Пашиняну сохранить свой пост и о том, почему Ереван обвиняет Россию в сдаче Нагорного Карабаха. #Ищенко #Пашинян #Ереван #Россия #НагорныйКарабах #Азербайджан #Армения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, ростислав ищенко, никол пашинян, армения, нагорный карабах, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Никол Пашинян, Армения, Нагорный Карабах

Армения или Азербайджан: Ищенко прокомментировал дискуссии о том, кто дороже для России

13:21 21.09.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал о том, удастся ли Пашиняну сохранить свой пост и о том, почему Ереван обвиняет Россию в сдаче Нагорного Карабаха.
#Ищенко #Пашинян #Ереван #Россия #НагорныйКарабах #Азербайджан #Армения
 
ВидеоРостислав ИщенкоНикол ПашинянАрменияНагорный Карабах
 
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