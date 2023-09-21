https://ukraina.ru/20230921/1049590590.html
"Укрэнерго" сообщает о возобновлении ударов со стороны РФ по объектам энергетической системы Украины
"Укрэнерго" сообщает о возобновлении ударов со стороны РФ по объектам энергетической системы Украины - 21.09.2023 Украина.ру
"Укрэнерго" сообщает о возобновлении ударов со стороны РФ по объектам энергетической системы Украины
В результате действий ВС РФ на Украине 21 сентября без электричества остались 398 населенных пунктов. Об этом говорится в отчете о состоянии энергосистемы Украины, опубликованном 21 сентября на странице "Укрэнерго" в соцсетях.
2023-09-21T12:02
2023-09-21T12:02
2023-09-21T12:02
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укрэнерго
электроэнергия
атаки
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Это первые удары по объектам украинской энергетики за последние полгода, подчеркивает компания.В сообщении отмечается, что в результате обстрелов были повреждены электроблоки в западном и центральном регионах страны. Без тока остались населенные пункты в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.Также сообщается о повреждении сетей в районах, примыкающих к линии фронта.Компания отмечает, что импорт электроэнергии из Словакии на Украину осуществляется во объеме 319 МВт * ч. Одновременно осуществляется экспорт электроэнергии в Словакию и Молдову в общем объеме 4 796 МВт * ч.Тем временем за последние сутки потребление электроэнергии увеличилось на 0,9% по отношению к 19 сентября, сообщает "Укрэнерго".На Украине 21 сентября утром прозвучала серия взрывов, во всех областях была объявлена воздушная тревога. Этому предшествовала попытка массированной атаки ВСУ беспилотниками по Крыму. По мнению военкоров, она стала самой масштабной за все время специальной военной операции.
https://ukraina.ru/20230921/1049585854.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, укрэнерго, электроэнергия, атаки
"Укрэнерго" сообщает о возобновлении ударов со стороны РФ по объектам энергетической системы Украины
В результате действий ВС РФ на Украине 21 сентября без электричества остались 398 населенных пунктов. Об этом говорится в отчете о состоянии энергосистемы Украины, опубликованном 21 сентября на странице "Укрэнерго" в соцсетях.
Это первые удары по объектам украинской энергетики за последние полгода, подчеркивает компания.
В сообщении отмечается, что в результате обстрелов были повреждены электроблоки в западном и центральном регионах страны. Без тока остались населенные пункты в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.
Также сообщается о повреждении сетей в районах, примыкающих к линии фронта.
"Сейчас работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается заживление бытовых потребителей в сетях облэнерго. Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги", - отмечает "Укрэнерго".
Компания отмечает, что импорт электроэнергии из Словакии на Украину осуществляется во объеме 319 МВт * ч. Одновременно осуществляется экспорт электроэнергии в Словакию и Молдову в общем объеме 4 796 МВт * ч.
Тем временем за последние сутки потребление электроэнергии увеличилось на 0,9% по отношению к 19 сентября, сообщает "Укрэнерго".
На Украине 21 сентября утром прозвучала серия взрывов, во всех областях была объявлена воздушная тревога. Этому предшествовала попытка массированной атаки ВСУ беспилотниками по Крыму. По мнению военкоров, она стала самой масштабной за все время специальной военной операции.