"Укрэнерго" сообщает о возобновлении ударов со стороны РФ по объектам энергетической системы Украины - 21.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230921/1049590590.html
"Укрэнерго" сообщает о возобновлении ударов со стороны РФ по объектам энергетической системы Украины
"Укрэнерго" сообщает о возобновлении ударов со стороны РФ по объектам энергетической системы Украины - 21.09.2023 Украина.ру
"Укрэнерго" сообщает о возобновлении ударов со стороны РФ по объектам энергетической системы Украины
В результате действий ВС РФ на Украине 21 сентября без электричества остались 398 населенных пунктов. Об этом говорится в отчете о состоянии энергосистемы Украины, опубликованном 21 сентября на странице "Укрэнерго" в соцсетях.
2023-09-21T12:02
2023-09-21T12:02
новости
украина
укрэнерго
электроэнергия
атаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_0b7806801ff9f23d2649831b44916c71.jpg
Это первые удары по объектам украинской энергетики за последние полгода, подчеркивает компания.В сообщении отмечается, что в результате обстрелов были повреждены электроблоки в западном и центральном регионах страны. Без тока остались населенные пункты в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.Также сообщается о повреждении сетей в районах, примыкающих к линии фронта.Компания отмечает, что импорт электроэнергии из Словакии на Украину осуществляется во объеме 319 МВт * ч. Одновременно осуществляется экспорт электроэнергии в Словакию и Молдову в общем объеме 4 796 МВт * ч.Тем временем за последние сутки потребление электроэнергии увеличилось на 0,9% по отношению к 19 сентября, сообщает "Укрэнерго".На Украине 21 сентября утром прозвучала серия взрывов, во всех областях была объявлена воздушная тревога. Этому предшествовала попытка массированной атаки ВСУ беспилотниками по Крыму. По мнению военкоров, она стала самой масштабной за все время специальной военной операции.
https://ukraina.ru/20230921/1049585854.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_badca9404b6d6206e0715d692b523d20.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, укрэнерго, электроэнергия, атаки
Новости, Украина, Укрэнерго, электроэнергия, атаки

"Укрэнерго" сообщает о возобновлении ударов со стороны РФ по объектам энергетической системы Украины

12:02 21.09.2023
 
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"НЭК Укрэнерго
НЭК Укрэнерго - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"
Читать в
В результате действий ВС РФ на Украине 21 сентября без электричества остались 398 населенных пунктов. Об этом говорится в отчете о состоянии энергосистемы Украины, опубликованном 21 сентября на странице "Укрэнерго" в соцсетях.
Это первые удары по объектам украинской энергетики за последние полгода, подчеркивает компания.
В сообщении отмечается, что в результате обстрелов были повреждены электроблоки в западном и центральном регионах страны. Без тока остались населенные пункты в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.
Также сообщается о повреждении сетей в районах, примыкающих к линии фронта.
"Сейчас работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается заживление бытовых потребителей в сетях облэнерго. Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги", - отмечает "Укрэнерго".
Компания отмечает, что импорт электроэнергии из Словакии на Украину осуществляется во объеме 319 МВт * ч. Одновременно осуществляется экспорт электроэнергии в Словакию и Молдову в общем объеме 4 796 МВт * ч.
Тем временем за последние сутки потребление электроэнергии увеличилось на 0,9% по отношению к 19 сентября, сообщает "Укрэнерго".
На Украине 21 сентября утром прозвучала серия взрывов, во всех областях была объявлена воздушная тревога. Этому предшествовала попытка массированной атаки ВСУ беспилотниками по Крыму. По мнению военкоров, она стала самой масштабной за все время специальной военной операции.
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
10:47
Украинские власти рассказали о повреждениях в Харькове и Ровно в результате ракетного удараПроизводственное здание предприятия в Слободском районе Харькова было повреждено в результате взрыва. Об этом сообщил 21 сентября в своем телеграм-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
 
НовостиУкраинаУкрэнергоэлектроэнергияатаки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Армения или Азербайджан: Ищенко прокомментировал дискуссии о том, кто дороже для России
13:15Сапер "Рамзес": Ребята после СВО разъедутся по домам, а мы еще лет десять будем собирать "подарки"
13:11Зерновой спор, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 сентября
12:51Спор о зерне: Киев и Варшава договорились помириться
12:42Бербок не поддержала Зеленского в исключении России из Совбеза ООН
12:42Украина пообещала отозвать жалобу в ВТО на Словакию
12:36Рада приняла изменения к закону о нацменьшинствах: учебники для всех, но не для русских школьников
12:35Йохан Бекман: Преследовании русских — это откровенный нацизм
12:15Бербок не стала уточнять сроки передачи ракет Taurus Украине
12:07FT: ЕС рассматривает возможность защиты Польши, Венгрии и Словакии в иске об украинском зерне
12:07На встречу Нетаньяху и Зеленского принесли карту "без Украины"
12:02"Укрэнерго" сообщает о возобновлении ударов со стороны РФ по объектам энергетической системы Украины
11:32Будет ещё хуже: почему избиратели в США боятся второго срока Байдена – американист Васильев
11:28Блащак: спор Киева и Варшавы на самом деле не о зерне, а о благополучии украинских олигархов
11:21Польша прекращает поставлять Украине оружие из-за зернового скандала - CNN
11:21Обстрел Брянской области: введен режим ЧС
10:47Украинские власти рассказали о повреждениях в Харькове и Ровно в результате ракетного удара
10:47Российский путешественник Булычев: Киев организовал охоту за головами российских депутатов
10:46ВСУ обстреляли посёлок Днепряны Херсонской области
10:31Президенты выбирают барышень. Женщин в США зовут на электоральные баррикады
Лента новостейМолния