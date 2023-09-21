Блащак: спор Киева и Варшавы на самом деле не о зерне, а о благополучии украинских олигархов - 21.09.2023 Украина.ру
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Блащак: спор Киева и Варшавы на самом деле не о зерне, а о благополучии украинских олигархов
Блащак: спор Киева и Варшавы на самом деле не о зерне, а о благополучии украинских олигархов - 21.09.2023 Украина.ру
Блащак: спор Киева и Варшавы на самом деле не о зерне, а о благополучии украинских олигархов
Набирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на территории Польши во вред местным фермерам. Однако власти страны будут "последовательны в этом вопросе". Такое заявление 20 сентября сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак в программе №1 Польского радио
2023-09-21T11:28
2023-09-21T11:28
новости
польша
украина
зерно
олигархи
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Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались руководству Евросоюза, которое в итоге пригрозило Варшаве санкциями.Позже, 14 сентября, парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус отреагировал на эти угрозы заявлением о том, что Варшава справится с этими ограничениями, а вот Киев - неизвестно.Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Киев будет развивать конфликт в аграрном секторе, то Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров.Также в среду, 20 сентября, посла Украины в Польше Василия Зварича вызвали в МИД, где заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел Павел Яблонский озвучил ему решительный протест от имени Варшавы. Причиной стало высказывание Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, в котором он сказал, что некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию.Яблонский добавил, что давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы не будут эффективны против Варшавы, поскольку действия, предпринимаемые польским правительством для защиты интересов своих фермеров, "соответствуют национальному праву, праву ЕС и международному праву"."Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - прокомментировал польско-украинский конфликт пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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новости, польша, украина, зерно, олигархи
Новости, Польша, Украина, зерно, олигархи

Блащак: спор Киева и Варшавы на самом деле не о зерне, а о благополучии украинских олигархов

11:28 21.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПредприятие "Бердиевский элеватор" в Волгоградской области
Предприятие Бердиевский элеватор в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Набирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на территории Польши во вред местным фермерам. Однако власти страны будут "последовательны в этом вопросе". Такое заявление 20 сентября сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак в программе №1 Польского радио
"Спор с Украиной касается интересов украинских олигархов. Украинские олигархи хотели бы продавать зерно на территории Польши. Мы защищаем польских фермеров, и я могу заверить вас, что пока у власти "Право и справедливость", они будут последовательными. Несмотря на нападения, мы руководствуемся интересами польских фермеров.Идея состоит в том, чтобы украинские олигархи продавали зерно на тех рынках, где они должны были продавать, а не на польском рынке, потому что это акт во вред Польше", - заявил Блащак.
Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.
После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.
На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались руководству Евросоюза, которое в итоге пригрозило Варшаве санкциями.
Позже, 14 сентября, парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.
В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус отреагировал на эти угрозы заявлением о том, что Варшава справится с этими ограничениями, а вот Киев - неизвестно.
Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Киев будет развивать конфликт в аграрном секторе, то Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров.
Также в среду, 20 сентября, посла Украины в Польше Василия Зварича вызвали в МИД, где заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел Павел Яблонский озвучил ему решительный протест от имени Варшавы. Причиной стало высказывание Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, в котором он сказал, что некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию.
Яблонский добавил, что давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы не будут эффективны против Варшавы, поскольку действия, предпринимаемые польским правительством для защиты интересов своих фермеров, "соответствуют национальному праву, праву ЕС и международному праву".
"Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - прокомментировал польско-украинский конфликт пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
- РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Вчера, 16:54
Посла Украины вызвали на польский ковер за обвинение в "симуляции" дружбыПосла Украины в Польше Василия Зварича срочно вызвали в МИД, где заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел Павел Яблонский озвучил ему решительный протест от имени Варшавы. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Польши 20 сентября
 
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