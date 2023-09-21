https://ukraina.ru/20230921/1049589297.html
Обстрел Брянской области: введен режим ЧС
Обстрел Брянской области: введен режим ЧС - 21.09.2023 Украина.ру
Обстрел Брянской области: введен режим ЧС
Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения в Брянской области. Об этом сообщил 21 сентября глава районной администрации Сергей Цыганок, передает РИА Новости
2023-09-21T11:21
2023-09-21T11:21
2023-09-21T11:21
брянская область
новости
танк
украина
режим чс
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"Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц. Если в результате обстрела мы видим, что пострадало имущество, сразу вводим режим ЧС, потом собственники обращаются к нам с заявлениями, делаются сметы и экспертизы", – объяснил Цыганок.Заявления собственников о том, какое конкретно имущество пострадало в результате обстрела, властям еще не поступали, добавил он.Чаусовское сельское поселение расположено в Погарском районе Брянской области, который периодически попадает под обстрелы со стороны Украины.
https://ukraina.ru/20230918/1049509891.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
брянская область, новости, танк, украина, режим чс
Брянская область, Новости, танк, Украина, режим ЧС
Обстрел Брянской области: введен режим ЧС
Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения в Брянской области. Об этом сообщил 21 сентября глава районной администрации Сергей Цыганок, передает РИА Новости
"Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц.
Если в результате обстрела мы видим, что пострадало имущество, сразу вводим режим ЧС, потом собственники обращаются к нам с заявлениями, делаются сметы и экспертизы", – объяснил Цыганок.
Заявления собственников о том, какое конкретно имущество пострадало в результате обстрела, властям еще не поступали, добавил он.
Чаусовское сельское поселение расположено в Погарском районе Брянской области, который периодически попадает под обстрелы со стороны Украины.