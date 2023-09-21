Обстрел Брянской области: введен режим ЧС - 21.09.2023 Украина.ру
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Обстрел Брянской области: введен режим ЧС
Обстрел Брянской области: введен режим ЧС - 21.09.2023 Украина.ру
Обстрел Брянской области: введен режим ЧС
Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения в Брянской области. Об этом сообщил 21 сентября глава районной администрации Сергей Цыганок, передает РИА Новости
2023-09-21T11:21
2023-09-21T11:21
брянская область
новости
танк
украина
режим чс
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"Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц. Если в результате обстрела мы видим, что пострадало имущество, сразу вводим режим ЧС, потом собственники обращаются к нам с заявлениями, делаются сметы и экспертизы", – объяснил Цыганок.Заявления собственников о том, какое конкретно имущество пострадало в результате обстрела, властям еще не поступали, добавил он.Чаусовское сельское поселение расположено в Погарском районе Брянской области, который периодически попадает под обстрелы со стороны Украины.
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брянская область, новости, танк, украина, режим чс
Брянская область, Новости, танк, Украина, режим ЧС

Обстрел Брянской области: введен режим ЧС

11:21 21.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие
ВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения в Брянской области. Об этом сообщил 21 сентября глава районной администрации Сергей Цыганок, передает РИА Новости
"Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц.
Если в результате обстрела мы видим, что пострадало имущество, сразу вводим режим ЧС, потом собственники обращаются к нам с заявлениями, делаются сметы и экспертизы", – объяснил Цыганок.
Заявления собственников о том, какое конкретно имущество пострадало в результате обстрела, властям еще не поступали, добавил он.
Чаусовское сельское поселение расположено в Погарском районе Брянской области, который периодически попадает под обстрелы со стороны Украины.
18 сентября, 18:43
ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р.В результате обстрелов украинскими военными села Каменский Хутор Климовского района пострадала пожилая женщина. Об этом 18 сентября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз
 
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