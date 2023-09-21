https://ukraina.ru/20230921/1049585854.html

Украинские власти рассказали о повреждениях в Харькове и Ровно в результате ракетного удара

Украинские власти рассказали о повреждениях в Харькове и Ровно в результате ракетного удара - 21.09.2023 Украина.ру

Украинские власти рассказали о повреждениях в Харькове и Ровно в результате ракетного удара

Производственное здание предприятия в Слободском районе Харькова было повреждено в результате взрыва. Об этом сообщил 21 сентября в своем телеграм-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

2023-09-21T10:47

2023-09-21T10:47

2023-09-21T10:47

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Он добавил, что в селе Одноробовка Богодуховского района разрушено несколько хозяйственных построек.По данным офиса генпрокурора Украины, повреждено несколько складских помещений и промышленных зданий.В свою очередь глава администрации Ровненской области Виталий Коваль указал, что на регион также пришлось несколько ракетных ударов.По его словам, часть Ровенского района осталась без электроэнергии. В ночь на четверг на Украине дважды была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаки ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 дронов.

https://ukraina.ru/20230921/1049580136.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ровно, харьков, удары, новости, предприятие