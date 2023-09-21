Украинские власти рассказали о повреждениях в Харькове и Ровно в результате ракетного удара - 21.09.2023 Украина.ру
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Украинские власти рассказали о повреждениях в Харькове и Ровно в результате ракетного удара
Украинские власти рассказали о повреждениях в Харькове и Ровно в результате ракетного удара - 21.09.2023 Украина.ру
Украинские власти рассказали о повреждениях в Харькове и Ровно в результате ракетного удара
Производственное здание предприятия в Слободском районе Харькова было повреждено в результате взрыва. Об этом сообщил 21 сентября в своем телеграм-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
2023-09-21T10:47
2023-09-21T10:47
ровно
харьков
удары
новости
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Он добавил, что в селе Одноробовка Богодуховского района разрушено несколько хозяйственных построек.По данным офиса генпрокурора Украины, повреждено несколько складских помещений и промышленных зданий.В свою очередь глава администрации Ровненской области Виталий Коваль указал, что на регион также пришлось несколько ракетных ударов.По его словам, часть Ровенского района осталась без электроэнергии. В ночь на четверг на Украине дважды была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаки ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 дронов.
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ровно, харьков, удары, новости, предприятие
Ровно, Харьков, удары, Новости, предприятие

Украинские власти рассказали о повреждениях в Харькове и Ровно в результате ракетного удара

10:47 21.09.2023
 
© Фото : ДСНС / Telegramпожар, возникший в результате ракетного удара
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : ДСНС / Telegram
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Производственное здание предприятия в Слободском районе Харькова было повреждено в результате взрыва. Об этом сообщил 21 сентября в своем телеграм-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
"Сегодня около 06.00 утра нанесли удар шестью ракетами по городу Харьков. Повреждено производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе", - написал Синегубов.
Он добавил, что в селе Одноробовка Богодуховского района разрушено несколько хозяйственных построек.
По данным офиса генпрокурора Украины, повреждено несколько складских помещений и промышленных зданий.
В свою очередь глава администрации Ровненской области Виталий Коваль указал, что на регион также пришлось несколько ракетных ударов.
"Есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре (город Ровно - ред.). В частности, пострадали станции техобслуживания", - отметил Коваль в телеграм-канале.
По его словам, часть Ровенского района осталась без электроэнергии.
В ночь на четверг на Украине дважды была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаки ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 дронов.
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