https://ukraina.ru/20230921/1049582529.html

"Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ

"Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ - 21.09.2023 Украина.ру

"Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ

Англоязычный спикер ВСУ, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранен(а) от должности спикера ВСУ. Об этом сообщило командование Сил территориальной обороны ВСУ в сети Х (бывший Twitter)

2023-09-21T09:46

2023-09-21T09:46

2023-09-21T09:57

новости

новости украины

спикер

всу

увольнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048447125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fade3ea3cf0ae8f86266cf982b917326.jpg

"Следствие ведут не из-за того, что оно угрожало, а из-за того, что планы раскрыло", "Назад в бордель...", "Зря уволили, мне нравилось как оно их позорило, прикольно было смотреть на эту дичь", "Что у командования на уме, то у спикера на языке", "На кол его!", "Да вы что, ни в коем случае, ему это понравится!", "Интересный был сериал, жаль короткий", "Знатно успел начириллить", - отреагировали пользователи сети.Эштон-Чирилло был(а) назначен(а) на должность официального спикера ВСУ в начале августа. И уже в самом первом своем выступлении от лица украинских войск он/она заявил(а), что русские - "не люди".А в середине сентября Чирилло сделал(а) новое громкое заявление, пообещав убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения".Еще в 2019 году Эштон-Чирилло носил имя Майкл и вел жил среднестатистического американского обывателя с женой, ребенком и работой аналитиком на рынке недвижимости и директором по коммуникациям в медицинской фирме.После трансгендерного перехода семья распалась, а Чирилло заняллся(лась) правозащитной деятельностью, а позже и вовсе отправился(лась) на фронт.После незначительного ранения в руку в Артемовске Чирилло вернулся(лась) в США с обещанием свобод для ЛГБТ и крымских татар. Через какое-то время "заслуги" трансгендера были оценены, и в начале августа 46-летнего(юю) американца(ку) назначили спикером ВСУ на западную аудиторию.

https://ukraina.ru/20230914/1049407852.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, спикер, всу, увольнение