"Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ - 21.09.2023 Украина.ру
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"Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ
"Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ - 21.09.2023 Украина.ру
"Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ
Англоязычный спикер ВСУ, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранен(а) от должности спикера ВСУ. Об этом сообщило командование Сил территориальной обороны ВСУ в сети Х (бывший Twitter)
2023-09-21T09:46
2023-09-21T09:57
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"Следствие ведут не из-за того, что оно угрожало, а из-за того, что планы раскрыло", "Назад в бордель...", "Зря уволили, мне нравилось как оно их позорило, прикольно было смотреть на эту дичь", "Что у командования на уме, то у спикера на языке", "На кол его!", "Да вы что, ни в коем случае, ему это понравится!", "Интересный был сериал, жаль короткий", "Знатно успел начириллить", - отреагировали пользователи сети.Эштон-Чирилло был(а) назначен(а) на должность официального спикера ВСУ в начале августа. И уже в самом первом своем выступлении от лица украинских войск он/она заявил(а), что русские - "не люди".А в середине сентября Чирилло сделал(а) новое громкое заявление, пообещав убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения".Еще в 2019 году Эштон-Чирилло носил имя Майкл и вел жил среднестатистического американского обывателя с женой, ребенком и работой аналитиком на рынке недвижимости и директором по коммуникациям в медицинской фирме.После трансгендерного перехода семья распалась, а Чирилло заняллся(лась) правозащитной деятельностью, а позже и вовсе отправился(лась) на фронт.После незначительного ранения в руку в Артемовске Чирилло вернулся(лась) в США с обещанием свобод для ЛГБТ и крымских татар. Через какое-то время "заслуги" трансгендера были оценены, и в начале августа 46-летнего(юю) американца(ку) назначили спикером ВСУ на западную аудиторию.
https://ukraina.ru/20230914/1049407852.html
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Новости, Новости Украины, спикер, ВСУ, увольнение

"Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ

09:46 21.09.2023 (обновлено: 09:57 21.09.2023)
 
© Сара Эштон-Чирилло/Соцсети
© Сара Эштон-Чирилло/Соцсети
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Англоязычный спикер ВСУ, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранен(а) от должности спикера ВСУ. Об этом сообщило командование Сил территориальной обороны ВСУ в сети Х (бывший Twitter)

"Заявления сержанта Эштона-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием ТРО и командованием ВСУ. Командование проведет служебное расследование обстоятельств этих заявлений. Будут приняты соответствующие решения. Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от должности до завершения расследования", – говорится в сообщении.

"Следствие ведут не из-за того, что оно угрожало, а из-за того, что планы раскрыло", "Назад в бордель...", "Зря уволили, мне нравилось как оно их позорило, прикольно было смотреть на эту дичь", "Что у командования на уме, то у спикера на языке", "На кол его!", "Да вы что, ни в коем случае, ему это понравится!", "Интересный был сериал, жаль короткий", "Знатно успел начириллить", - отреагировали пользователи сети.
Эштон-Чирилло был(а) назначен(а) на должность официального спикера ВСУ в начале августа. И уже в самом первом своем выступлении от лица украинских войск он/она заявил(а), что русские - "не люди".
А в середине сентября Чирилло сделал(а) новое громкое заявление, пообещав убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения".
Еще в 2019 году Эштон-Чирилло носил имя Майкл и вел жил среднестатистического американского обывателя с женой, ребенком и работой аналитиком на рынке недвижимости и директором по коммуникациям в медицинской фирме.
После трансгендерного перехода семья распалась, а Чирилло заняллся(лась) правозащитной деятельностью, а позже и вовсе отправился(лась) на фронт.
После незначительного ранения в руку в Артемовске Чирилло вернулся(лась) в США с обещанием свобод для ЛГБТ и крымских татар. Через какое-то время "заслуги" трансгендера были оценены, и в начале августа 46-летнего(юю) американца(ку) назначили спикером ВСУ на западную аудиторию.
14 сентября, 13:51
Спикер ВСУ трансгендер анонсировал/а расправу над русскими журналистами, они отреагировалиАнглоязычный спикер ВСУ, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло 14 сентября заявил, что будет убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения". На это высказывание отреагировали и власти РФ и российские журналисты
 
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09:57Пока без ATACMS, атака на Крым, взрывы на Украине. Главное на Украине на утро 21 сентября
09:46"Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ
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