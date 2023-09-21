Президент Бразилии обсудил с Зеленским пути разрешения украинского конфликта - 21.09.2023 Украина.ру
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Президент Бразилии обсудил с Зеленским пути разрешения украинского конфликта
Президент Бразилии обсудил с Зеленским пути разрешения украинского конфликта - 21.09.2023 Украина.ру
Президент Бразилии обсудил с Зеленским пути разрешения украинского конфликта
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 20 сентября обсудил с Владимиром Зеленским вопрос о поиске путей разрешения конфликта на Украине
2023-09-21T08:27
2023-09-21T08:33
бразилия
зарубежье
владимир зеленский
новости
президент
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"Я встретился в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы хорошо поговорили о важности путей к построению мира и о поддержании открытого диалога между нашими странами", - написал Лула да Силва в соцсети X.В свою очередь Зеленский назвал разговор с коллегой откровенным и конструктивным.На днях СМИ сообщали, что эта встреча не состоится, поскольку президент Бразилии пожаловался на недомогание - усталость и сильные боли в области бедра.Ранее Зеленский критиковал президента Бразилии за его предложения по урегулированию конфликта на Украине, особенно относительно гарантий безопасности для России.
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бразилия, зарубежье, владимир зеленский, новости, президент
Бразилия, Зарубежье, Владимир Зеленский, Новости, президент

Президент Бразилии обсудил с Зеленским пути разрешения украинского конфликта

08:27 21.09.2023 (обновлено: 08:33 21.09.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 20 сентября обсудил с Владимиром Зеленским вопрос о поиске путей разрешения конфликта на Украине
"Я встретился в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы хорошо поговорили о важности путей к построению мира и о поддержании открытого диалога между нашими странами", - написал Лула да Силва в соцсети X.
В свою очередь Зеленский назвал разговор с коллегой откровенным и конструктивным.
"Поручили дипломатическим командам работать над следующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира. Представитель Бразилии продолжит работу во встречах по формуле мира", - указал Зеленский.
На днях СМИ сообщали, что эта встреча не состоится, поскольку президент Бразилии пожаловался на недомогание - усталость и сильные боли в области бедра.
Ранее Зеленский критиковал президента Бразилии за его предложения по урегулированию конфликта на Украине, особенно относительно гарантий безопасности для России.
Зеленский
7 августа, 17:21
Зеленский раскритиковал президента Бразилии за его подход к урегулированию украинского конфликтаПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва разочаровал Владимира Зеленского своим "недостаточно широким" пониманием происходящего в мире. Об этом Зеленский заявил в интервью CNN Brazilia 6 августа
 
БразилияЗарубежьеВладимир ЗеленскийНовостипрезидент
 
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