Президент Бразилии обсудил с Зеленским пути разрешения украинского конфликта
08:27 21.09.2023 (обновлено: 08:33 21.09.2023)
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 20 сентября обсудил с Владимиром Зеленским вопрос о поиске путей разрешения конфликта на Украине
"Я встретился в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы хорошо поговорили о важности путей к построению мира и о поддержании открытого диалога между нашими странами", - написал Лула да Силва в соцсети X.
В свою очередь Зеленский назвал разговор с коллегой откровенным и конструктивным.
"Поручили дипломатическим командам работать над следующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира. Представитель Бразилии продолжит работу во встречах по формуле мира", - указал Зеленский.
На днях СМИ сообщали, что эта встреча не состоится, поскольку президент Бразилии пожаловался на недомогание - усталость и сильные боли в области бедра.
Ранее Зеленский критиковал президента Бразилии за его предложения по урегулированию конфликта на Украине, особенно относительно гарантий безопасности для России.
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