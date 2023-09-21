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Президент Бразилии обсудил с Зеленским пути разрешения украинского конфликта

Президент Бразилии обсудил с Зеленским пути разрешения украинского конфликта - 21.09.2023 Украина.ру

Президент Бразилии обсудил с Зеленским пути разрешения украинского конфликта

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 20 сентября обсудил с Владимиром Зеленским вопрос о поиске путей разрешения конфликта на Украине

2023-09-21T08:27

2023-09-21T08:27

2023-09-21T08:33

бразилия

зарубежье

владимир зеленский

новости

президент

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"Я встретился в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы хорошо поговорили о важности путей к построению мира и о поддержании открытого диалога между нашими странами", - написал Лула да Силва в соцсети X.В свою очередь Зеленский назвал разговор с коллегой откровенным и конструктивным.На днях СМИ сообщали, что эта встреча не состоится, поскольку президент Бразилии пожаловался на недомогание - усталость и сильные боли в области бедра.Ранее Зеленский критиковал президента Бразилии за его предложения по урегулированию конфликта на Украине, особенно относительно гарантий безопасности для России.

https://ukraina.ru/20230807/1048541019.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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бразилия, зарубежье, владимир зеленский, новости, президент