Киев, Львов, Харьков: по всей Украине прогремели взрывы - 21.09.2023 Украина.ру
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Киев, Львов, Харьков: по всей Украине прогремели взрывы
Киев, Львов, Харьков: по всей Украине прогремели взрывы - 21.09.2023 Украина.ру
Киев, Львов, Харьков: по всей Украине прогремели взрывы
Серия взрывов прозвучала на Украине 21 сентября. Во всех областях объявлена воздушная тревога
2023-09-21T07:41
2023-09-21T07:41
беспилотник
новости
взрыв
тревога
украина
атака
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Дарницком районе Киева.Ранее телеканал "Общественное" сообщал о мощных взрывах в украинской столице.Кроме того, взрывы слышали в Хмельницком, Харькове, в Ивано-Франковске и Винницкой области."В Ровно слышны взрывы... В Ровно исчез свет в части города", - говорится в сообщениях местных пабликов.Глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале написал о взрывах во Львовской области."Взрывы в Дрогобычском районе. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указал Козицкий.Он отметил, что профильные службы отправились на место происшествия.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по всей Украине объявлена воздушная тревога.Ранее минувшей ночью Киев пытался ударить по Крыму беспилотниками. Атака носила массированный характер. По мнению военкоров, она стала самой масштабной за все время.
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беспилотник, новости, взрыв, тревога, украина, атака
беспилотник, Новости, взрыв, тревога, Украина, атака

Киев, Львов, Харьков: по всей Украине прогремели взрывы

07:41 21.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Серия взрывов прозвучала на Украине 21 сентября. Во всех областях объявлена воздушная тревога
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Дарницком районе Киева.
"Взрыв в Дарницком районе... В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды", - написал он в своем телеграм-канале.
Ранее телеканал "Общественное" сообщал о мощных взрывах в украинской столице.
Кроме того, взрывы слышали в Хмельницком, Харькове, в Ивано-Франковске и Винницкой области.
"В Ровно слышны взрывы... В Ровно исчез свет в части города", - говорится в сообщениях местных пабликов.
Глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале написал о взрывах во Львовской области.
"Взрывы в Дрогобычском районе. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указал Козицкий.
Он отметил, что профильные службы отправились на место происшествия.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по всей Украине объявлена воздушная тревога.
Ранее минувшей ночью Киев пытался ударить по Крыму беспилотниками. Атака носила массированный характер. По мнению военкоров, она стала самой масштабной за все время.
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Сбито 19 дронов: МО РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на КрымМинобороны России 21 сентября информировало о массовой террористической атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников над полуостровом
 
беспилотникНовостивзрывтревогаУкраинаатака
 
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