https://ukraina.ru/20230921/1049579881.html

Сбито 19 дронов: МО РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым

Сбито 19 дронов: МО РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым - 21.09.2023 Украина.ру

Сбито 19 дронов: МО РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым

Минобороны России 21 сентября информировало о массовой террористической атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников над полуостровом

2023-09-21T07:11

2023-09-21T07:11

2023-09-21T07:11

беспилотники

дроны

атака

новости

крым

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"В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному", - говорится в материале.Советник главы Крыма по информационным вопросам Олег Крючков призвал крымчан сохранять спокойствие.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь сообщил в телеграм-канале, что ряд пабликов написал, будто в районе Севастополя также было уничтожено несколько беспилотников."Это неправда. Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки", - заверил Развожаев.

https://ukraina.ru/20230919/1049548674.html

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беспилотники, дроны, атака, новости, крым