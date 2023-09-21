https://ukraina.ru/20230921/1049579881.html
Сбито 19 дронов: МО РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым
Сбито 19 дронов: МО РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым - 21.09.2023 Украина.ру
Сбито 19 дронов: МО РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым
Минобороны России 21 сентября информировало о массовой террористической атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников над полуостровом
2023-09-21T07:11
2023-09-21T07:11
2023-09-21T07:11
беспилотники
дроны
атака
новости
крым
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"В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному", - говорится в материале.Советник главы Крыма по информационным вопросам Олег Крючков призвал крымчан сохранять спокойствие.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь сообщил в телеграм-канале, что ряд пабликов написал, будто в районе Севастополя также было уничтожено несколько беспилотников."Это неправда. Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки", - заверил Развожаев.
https://ukraina.ru/20230919/1049548674.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беспилотники, дроны, атака, новости, крым
беспилотники, дроны, атака, Новости, Крым
Сбито 19 дронов: МО РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым
Минобороны России 21 сентября информировало о массовой террористической атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников над полуостровом
"В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному", - говорится в материале.
Советник главы Крыма по информационным вопросам Олег Крючков призвал крымчан сохранять спокойствие.
"Если слышите звуки пролета беспилотника или работу ПВО - отойдите от окон", -призвал Крючков в своем телеграм-канале.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь сообщил в телеграм-канале, что ряд пабликов написал, будто в районе Севастополя также было уничтожено несколько беспилотников.
"Это неправда. Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки", - заверил Развожаев.