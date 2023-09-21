Сбито 19 дронов: МО РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым - 21.09.2023 Украина.ру
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Сбито 19 дронов: МО РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым
Сбито 19 дронов: МО РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым - 21.09.2023 Украина.ру
Сбито 19 дронов: МО РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым
Минобороны России 21 сентября информировало о массовой террористической атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников над полуостровом
2023-09-21T07:11
2023-09-21T07:11
беспилотники
дроны
атака
новости
крым
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"В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному", - говорится в материале.Советник главы Крыма по информационным вопросам Олег Крючков призвал крымчан сохранять спокойствие.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь сообщил в телеграм-канале, что ряд пабликов написал, будто в районе Севастополя также было уничтожено несколько беспилотников."Это неправда. Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки", - заверил Развожаев.
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беспилотники, дроны, атака, новости, крым
беспилотники, дроны, атака, Новости, Крым

Сбито 19 дронов: МО РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым

07:11 21.09.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Минобороны России 21 сентября информировало о массовой террористической атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников над полуостровом
"В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному", - говорится в материале.
Советник главы Крыма по информационным вопросам Олег Крючков призвал крымчан сохранять спокойствие.

"Если слышите звуки пролета беспилотника или работу ПВО - отойдите от окон", -призвал Крючков в своем телеграм-канале.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь сообщил в телеграм-канале, что ряд пабликов написал, будто в районе Севастополя также было уничтожено несколько беспилотников.
"Это неправда. Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки", - заверил Развожаев.
Американский БПЛА сбит в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 23:37
Украинский беспилотник уничтожен над Орловской областьюДежурными средствами ПВО 19 сентября около 22.30 "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
 
беспилотникидроныатакаНовостиКрым
 
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