https://ukraina.ru/20230921/1049578098.html

Военный эксперт раскрыл, когда начнутся бои за Купянск и куда загонит ВСУ осенняя распутица

Военный эксперт раскрыл, когда начнутся бои за Купянск и куда загонит ВСУ осенняя распутица - 21.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, когда начнутся бои за Купянск и куда загонит ВСУ осенняя распутица

Когда начнется осенняя распутица, фронт будет более стабильный. Потому что в таких условиях спокойно воевать можно только в городе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро

2023-09-21T07:00

2023-09-21T07:00

2023-09-21T07:00

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Зимой 2023 года Россия взяла Соледар и начала решительные бои за Артемовск. Поэтому нельзя исключать, что зимой 2024 года Россия начнет серьезные бои за Купянск, рассказал Моро.Сейчас нужно подождать еще пару недель. Киев за это время уже ничего не сможет сделать. Зато возможно, что российская армия подготовила неприятный сюрприз для ВСУ, отметил он.За время СВО российская ПВО получила боевой опыт и научилась быстро адаптироваться к оружию противника. Конечно, Taurus может продлить войну на пару месяцев, но к стратегическим изменениям он не приведет. Потому что "чудо-оружия" на Украине не существует, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230920/1049545727.html

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, россия, украина, купянск, осень, бои