Военный эксперт раскрыл, когда начнутся бои за Купянск и куда загонит ВСУ осенняя распутица - 21.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, когда начнутся бои за Купянск и куда загонит ВСУ осенняя распутица
Военный эксперт раскрыл, когда начнутся бои за Купянск и куда загонит ВСУ осенняя распутица - 21.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, когда начнутся бои за Купянск и куда загонит ВСУ осенняя распутица
Когда начнется осенняя распутица, фронт будет более стабильный. Потому что в таких условиях спокойно воевать можно только в городе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
2023-09-21T07:00
2023-09-21T07:00
новости
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купянск
осень
бои
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Зимой 2023 года Россия взяла Соледар и начала решительные бои за Артемовск. Поэтому нельзя исключать, что зимой 2024 года Россия начнет серьезные бои за Купянск, рассказал Моро.Сейчас нужно подождать еще пару недель. Киев за это время уже ничего не сможет сделать. Зато возможно, что российская армия подготовила неприятный сюрприз для ВСУ, отметил он.За время СВО российская ПВО получила боевой опыт и научилась быстро адаптироваться к оружию противника. Конечно, Taurus может продлить войну на пару месяцев, но к стратегическим изменениям он не приведет. Потому что "чудо-оружия" на Украине не существует, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230920/1049545727.html
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новости, сво, россия, украина, купянск, осень, бои
Новости, СВО, Россия, Украина, Купянск, осень, бои

Военный эксперт раскрыл, когда начнутся бои за Купянск и куда загонит ВСУ осенняя распутица

07:00 21.09.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP / Libkos
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Когда начнется осенняя распутица, фронт будет более стабильный. Потому что в таких условиях спокойно воевать можно только в городе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
Зимой 2023 года Россия взяла Соледар и начала решительные бои за Артемовск. Поэтому нельзя исключать, что зимой 2024 года Россия начнет серьезные бои за Купянск, рассказал Моро.
"В прошлом году у нас морозной зимы вообще не было. Период, когда промерзла земля, длился всего пару недель. Поэтому наступлений в духе Второй мировой войны ни ВС РФ, ни ВСУ не будет", - подчеркнул эксперт.
Сейчас нужно подождать еще пару недель. Киев за это время уже ничего не сможет сделать. Зато возможно, что российская армия подготовила неприятный сюрприз для ВСУ, отметил он.
За время СВО российская ПВО получила боевой опыт и научилась быстро адаптироваться к оружию противника. Конечно, Taurus может продлить войну на пару месяцев, но к стратегическим изменениям он не приведет. Потому что "чудо-оружия" на Украине не существует, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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