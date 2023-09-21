https://ukraina.ru/20230921/1049565509.html

Военный эксперт рассказал, как эшелоны российского ПВО готовятся уничтожать армию дронов ВСУ

Военный эксперт рассказал, как эшелоны российского ПВО готовятся уничтожать армию дронов ВСУ - 21.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как эшелоны российского ПВО готовятся уничтожать армию дронов ВСУ

Запад будет использовать свои технологические возможности по полной программе и передаст Украине большое количество новых беспилотников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2023-09-21T05:00

2023-09-21T05:00

2023-09-21T05:00

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С прошлого года на Западе подготовили для ВСУ 70 рот операторов БПЛА. Пока это не очень большая цифра, но она будет расти. Украине дадут еще больше беспилотников и построят новые центры по подготовке операторов, рассказал он.Что касается беспилотников, то с приходом холодов стороны будут использовать их еще интенсивнее. А после исчезновения "зеленки" открываются горизонты и противнику будет сложнее прятать технику и личный состав, добавил аналитик. Для уничтожения вражеских дронов у ВС РФ есть мощные системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Российское ПВО будет выстраиваться в эшелоны, чтобы нейтрализовать вражеские дроны, которые доставляют немало проблем войскам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230920/1049548291.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дроны, бпла, беспилотники, операторы, всу, сво