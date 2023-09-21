https://ukraina.ru/20230921/1049565509.html
Военный эксперт рассказал, как эшелоны российского ПВО готовятся уничтожать армию дронов ВСУ
Военный эксперт рассказал, как эшелоны российского ПВО готовятся уничтожать армию дронов ВСУ - 21.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как эшелоны российского ПВО готовятся уничтожать армию дронов ВСУ
Запад будет использовать свои технологические возможности по полной программе и передаст Украине большое количество новых беспилотников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2023-09-21T05:00
2023-09-21T05:00
2023-09-21T05:00
новости
дроны
бпла
беспилотники
операторы
всу
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С прошлого года на Западе подготовили для ВСУ 70 рот операторов БПЛА. Пока это не очень большая цифра, но она будет расти. Украине дадут еще больше беспилотников и построят новые центры по подготовке операторов, рассказал он.Что касается беспилотников, то с приходом холодов стороны будут использовать их еще интенсивнее. А после исчезновения "зеленки" открываются горизонты и противнику будет сложнее прятать технику и личный состав, добавил аналитик. Для уничтожения вражеских дронов у ВС РФ есть мощные системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Российское ПВО будет выстраиваться в эшелоны, чтобы нейтрализовать вражеские дроны, которые доставляют немало проблем войскам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230920/1049548291.html
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дроны, бпла, беспилотники, операторы, всу, сво
Новости, дроны, БПЛА, беспилотники, операторы, ВСУ, СВО
Военный эксперт рассказал, как эшелоны российского ПВО готовятся уничтожать армию дронов ВСУ
Запад будет использовать свои технологические возможности по полной программе и передаст Украине большое количество новых беспилотников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
С прошлого года на Западе подготовили для ВСУ 70 рот операторов БПЛА. Пока это не очень большая цифра, но она будет расти. Украине дадут еще больше беспилотников и построят новые центры по подготовке операторов, рассказал он.
"У них (в составе ВСУ. - Ред.) может появится по 200 рот, в каждой из которых по 50-60 человек. Причем они могут работать дронами любых моделей – и ударных, и разведывательных. Еще эти дроны могут нести самодельные боприпасы или даже отравляющие вещества. Такие случаи уже бывали", - подчеркнул Киселёв.
Что касается беспилотников, то с приходом холодов стороны будут использовать их еще интенсивнее. А после исчезновения "зеленки" открываются горизонты и противнику будет сложнее прятать технику и личный состав, добавил аналитик.
Для уничтожения вражеских дронов у ВС РФ есть мощные системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Российское ПВО будет выстраиваться в эшелоны, чтобы нейтрализовать вражеские дроны, которые доставляют немало проблем войскам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь