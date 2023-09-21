Полковник Киселёв рассказал, как Запад гонит ВСУ в зимний "контрнаступ", несмотря на холод и распутицу
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Во время осенне-зимней кампании ВСУ будут пытаться двигаться дальше, не забывая выстраивать оборону. При этом неизвестно, как переменчивая погода повлияет на боевые действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Зимняя военная кампания важна для ВСУ в плане переподготовки, чтобы доукомплектовать свои части и соединения. Запад все равно будет давить на Киев, чтобы ВСУ и зимой отправились в "контрнаступ", рассказал Киселёв.
При этом западная техника не приспособлена для ведения боевых действий в украинских черноземах и лесах с большим количеством водных преград. Западным кураторам непонятно, почему переданное Украине вооружение не даёт результата, добавил эксперт.
"Донбасс – это район рискового земледелия. Тут нельзя предугадать, какая будет зимой погода. Например, всю осень могут быть проливные дожди. А на отдельных участках аж до февраля могут стоять туманы. Да и снег может выпасть на 70-80 см, а потом многогенно растаять", - подчеркнул Киселёв.
В дальнейшем ВСУ будут создавать точки сжатия, чтобы бросать туда как можно больше "добровольцев". Эскалация конфликта будет продолжаться. Как бы Запад ни лукавил, что у них заканчиваются боеприпасы, на возможностях Украины это не сказывается, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 06:00"Солдат мог прожить пять часов": эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ в Артёмовске новый СталинградВ Китае бои за Артёмовск (Бахмут) рассматривались в сравнении с боями за Сталинград. Из этого можно сделать вывод об ожесточённости боёв. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань