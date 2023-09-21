Полковник Киселёв рассказал, как Запад гонит ВСУ в зимний "контрнаступ", несмотря на холод и распутицу - 21.09.2023 Украина.ру
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Полковник Киселёв рассказал, как Запад гонит ВСУ в зимний "контрнаступ", несмотря на холод и распутицу
Полковник Киселёв рассказал, как Запад гонит ВСУ в зимний "контрнаступ", несмотря на холод и распутицу - 21.09.2023 Украина.ру
Полковник Киселёв рассказал, как Запад гонит ВСУ в зимний "контрнаступ", несмотря на холод и распутицу
Во время осенне-зимней кампании ВСУ будут пытаться двигаться дальше, не забывая выстраивать оборону. При этом неизвестно, как переменчивая погода повлияет на боевые действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2023-09-21T04:45
2023-09-21T04:45
новости
всу
наступление
зима
запад
погода
оборона
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Зимняя военная кампания важна для ВСУ в плане переподготовки, чтобы доукомплектовать свои части и соединения. Запад все равно будет давить на Киев, чтобы ВСУ и зимой отправились в "контрнаступ", рассказал Киселёв.При этом западная техника не приспособлена для ведения боевых действий в украинских черноземах и лесах с большим количеством водных преград. Западным кураторам непонятно, почему переданное Украине вооружение не даёт результата, добавил эксперт.В дальнейшем ВСУ будут создавать точки сжатия, чтобы бросать туда как можно больше "добровольцев". Эскалация конфликта будет продолжаться. Как бы Запад ни лукавил, что у них заканчиваются боеприпасы, на возможностях Украины это не сказывается, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230920/1049543689.html
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новости, всу, наступление, зима, запад, погода, оборона
Новости, ВСУ, наступление, зима, Запад, погода, оборона

Полковник Киселёв рассказал, как Запад гонит ВСУ в зимний "контрнаступ", несмотря на холод и распутицу

04:45 21.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
солдат ВСУ в окопе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Во время осенне-зимней кампании ВСУ будут пытаться двигаться дальше, не забывая выстраивать оборону. При этом неизвестно, как переменчивая погода повлияет на боевые действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Зимняя военная кампания важна для ВСУ в плане переподготовки, чтобы доукомплектовать свои части и соединения. Запад все равно будет давить на Киев, чтобы ВСУ и зимой отправились в "контрнаступ", рассказал Киселёв.
При этом западная техника не приспособлена для ведения боевых действий в украинских черноземах и лесах с большим количеством водных преград. Западным кураторам непонятно, почему переданное Украине вооружение не даёт результата, добавил эксперт.
"Донбасс – это район рискового земледелия. Тут нельзя предугадать, какая будет зимой погода. Например, всю осень могут быть проливные дожди. А на отдельных участках аж до февраля могут стоять туманы. Да и снег может выпасть на 70-80 см, а потом многогенно растаять", - подчеркнул Киселёв.
В дальнейшем ВСУ будут создавать точки сжатия, чтобы бросать туда как можно больше "добровольцев". Эскалация конфликта будет продолжаться. Как бы Запад ни лукавил, что у них заканчиваются боеприпасы, на возможностях Украины это не сказывается, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Вчера, 06:00
"Солдат мог прожить пять часов": эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ в Артёмовске новый СталинградВ Китае бои за Артёмовск (Бахмут) рассматривались в сравнении с боями за Сталинград. Из этого можно сделать вывод об ожесточённости боёв. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
 
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