https://ukraina.ru/20230920/1049569505.html

Дуда о зерне: У нас тоже есть граждане, нуждающиеся в заботе, но Киев этого не понимает

Дуда о зерне: У нас тоже есть граждане, нуждающиеся в заботе, но Киев этого не понимает - 20.09.2023 Украина.ру

Дуда о зерне: У нас тоже есть граждане, нуждающиеся в заботе, но Киев этого не понимает

Польша не может допустить, чтобы украинское зерно продавалось на ее внутреннем рынке без какого-либо контроля. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 20 сентября в интервью Bloomberg Television.

2023-09-20T16:54

2023-09-20T16:54

2023-09-20T16:54

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По его словам, у Польши тоже есть граждане, об интересах которых руководство страны должно заботиться.Решение Варшавы в одностороннем порядке продлить запрет на импорт зерна способствует обострению отношений с Киевом, полагает Bloomberg. С помощью запрета правящая партия Польши стремиться "умиротворить непокорных фермеров", которые являются ключом к победе на выборах 15 октября."Украинские чиновники возмутились ходом предвыборной кампании и на этой неделе подали жалобу во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии", - пишет издание.С другой стороны, высказывания Дуды в адрес Киева были частично вызваны комментариями президента Украины Владимира Зеленского, которые он опубликовал в соцсетях. Он обвинил "некоторых в Европе" в том, что они "превращают зерно в триллер".“Может показаться, что они играют свои собственные роли. На самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера”, - заявил Зеленский.Кульминацией раскола стало очевидное пренебрежение, отмечает издание. Дуда планировал встретиться с Зеленским в кулуарах заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, но позже сказал, что его график никак не получается согласовать с графиком его украинского коллеги. Украинская сторона также не подтвердила факт встречи двух лидеров, сообщил изданию анонимный источник "знакомый с протоколом"."Польша была основным пунктом назначения для беженцев, спасающихся от войны, и около 90% всей помощи и военной техники, направлявшихся в Киев, проходит через ее территорию. Но продление Варшавой запрета на украинское зерно за месяц до выборов (в Польше) вбило клин между военными союзниками", - отмечает Bloomberg.Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе проезди по стране с предвыборной кампанией заявил, что обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес стран, ограничивающих поставки украинского зерна, прозвучали "не к месту".По мнению МИД России, обострение отношений Украины и Польши вряд ли повлияет на военные поставки Киеву. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко 20 сентября."Вряд ли это повлияет на военные поставки, потому что все решения на соответствующем политическом уровне и в соответствующих столицах приняты", - сказал он.Тем не менее, эта ситуация весьма показательна с точки зрения реальности отношений между Украиной и теми государствами, под внешнее управление которых она так активно стремилась, добавил российский дипломат.Как сообщало издание Украина.ру, три страны ЕС - Польша, Венгрия и Словакия, продлили эмбарго на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции после того, как этот запрет сняла Европейская комиссия. Киев обратился в ВТО с исками к этим странам. На это остро отреагировали польские, венгерские и словацкие власти.

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новости, польша, анджей дуда, украина, владимир зеленский