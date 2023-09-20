Ирина Алкснис: Иран будет решать вопросы с Турцией и Арменией, чтобы Россия дальше била США на Украине - 20.09.2023 Украина.ру
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Ирина Алкснис: Иран будет решать вопросы с Турцией и Арменией, чтобы Россия дальше била США на Украине
Ирина Алкснис: Иран будет решать вопросы с Турцией и Арменией, чтобы Россия дальше била США на Украине - 20.09.2023 Украина.ру
Ирина Алкснис: Иран будет решать вопросы с Турцией и Арменией, чтобы Россия дальше била США на Украине
Сейчас Россия принципиально сменила стратегию в отношении стран, входящих в ее сферу влияния. Наши ближайшие соседи сами должны нести ответственность за собственные решения и за власть, которую они выбирают, считает обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис
2023-09-20T13:34
2023-09-20T13:34
интервью
украина
азербайджан
карабах
армения
никол пашинян
сша
турция
иран
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Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.- Ирина Викторовна, сейчас позиция пророссийски настроенных армян заключается в том, что Москве нужно было сразу же свергать Пашиняна, приводить к власти дружественное нам правительство и давить на Ереван, чтобы он признал Карабах и встал на его защиту. Нужно ли было нам этим заниматься?- Это логика уходящего мира.Если мы устраиваем где-то переворот и приводим к власти пророссийское правительство, это означает, что мы берем на себя ответственность за все последующие события. Но сейчас Россия принципиально сменила стратегию в отношении стран, входящих в ее сферу влияния. Наши ближайшие соседи сами должны нести ответственность за собственные решения и за власть, которую они выбирают.Для нас очень важны отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Только поэтому мы были вынуждены выступать посредником в карабахском конфликте. Сам по себе он нам совершенно не нужен и не интересен.Сейчас Армения потеряет Карабах навсегда. Это произошло из-за последовательной политики новых властей в Ереване. Можно сколько угодно ругать Пашиняна, но он и его партия действительно пользуется серьезной поддержкой в армянском обществе. Что ж, это их выбор.Россия найдет способ минимизировать издержки и извлечь пользу из новой конфигурации. Но в остальном граждане соседних с нами государств должны нести ответственность за свои решения сами, а не перекладывать вину на великие державы вроде России, у которой целый комплекс обязательств в отношении ближнего зарубежья.Повторюсь, времена изменились.- Понятно, что это выбор Армении. Но России же объективно невыгодно усилении Турции в Закавказье.- Дело в том, что этот региональный узел – очень сложный. Там переплелись интересы и Турции, и России, и Ирана, которому тоже невыгодно усиление Турции. Повторюсь, Россия найдет способ соблюсти свои интересы, но уже на принципиально новых принципах.- То есть, пусть теперь Иран тоже шевелится?- Иран уже шевелится. У него там серьезные интересы. И он тоже не заинтересован в чрезмерном усилении Турции.- Выдавят ли теперь российскую военную базу из Армении?- Нет. Миротворцы из Карабаха уйдут, потому что оттуда выдавят армянское население, и они там не будут нужны. А что касается военной базы, вряд ли с ней будет что-то критичное для России.- Почему вы уверены, что базы останутся и что Армения не превратится во вторую Украину?- Понятно, что Пашинян действует строго по указанию США. Но у России тоже есть свои инструменты давления на Ереван.Американцы очень грамотно играют на противоречиях. Им важно разжечь абсолютно любой в этом регионе конфликт. Неважно, в какой форме он будет. А Россия, устранившись от проблемы Карабаха, смягчает эту ситуацию.Учитывая, как обособленно держится Иран, ему тоже Карабах не сдался. Раз Армения решила его потерять – это ее выбор.Но в самой Армении у России и у Ирана – достаточно инструментов, чтобы удержать под контролем сложившуюся ситуацию.- Наша победа на Украине перечеркнет все минусы от происходящего вокруг Армении? Или с Закавказьем нам придется отдельно возиться?- Я уже говорила, что США и Запад выбрали грамотную стратегию. Им важно, чтобы Россия максимально распыляла силы. Чтобы были вынуждены метаться между Украиной, Прибалтикой, Закавказьем и Средней Азией. А наша стратегия – прямо противоположная. Нам надо минимизировать усилия и сконцентрироваться на чем-то одном.В этом и будет находиться некий новый баланс. Американцы будут разжигать конфликты, а мы их будем или смягчать, или дистанцироваться. Где-то мы сбросим геополитический балласт, где-то попытаемся добиться геополитических приобретений.Именно так мы и будем работать против США в ближайшее время.
https://ukraina.ru/20210114/1030228734.html
https://ukraina.ru/20230919/1049533299.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, украина, азербайджан, карабах, армения, никол пашинян, сша, турция, иран
Интервью, Украина, Азербайджан, Карабах, Армения, Никол Пашинян, США, Турция, Иран

Ирина Алкснис: Иран будет решать вопросы с Турцией и Арменией, чтобы Россия дальше била США на Украине

13:34 20.09.2023
 
© Александр НатрускинИрина Алкснис интервью
Ирина Алкснис интервью
© Александр Натрускин
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Сейчас Россия принципиально сменила стратегию в отношении стран, входящих в ее сферу влияния. Наши ближайшие соседи сами должны нести ответственность за собственные решения и за власть, которую они выбирают, считает обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис
Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.
- Ирина Викторовна, сейчас позиция пророссийски настроенных армян заключается в том, что Москве нужно было сразу же свергать Пашиняна, приводить к власти дружественное нам правительство и давить на Ереван, чтобы он признал Карабах и встал на его защиту. Нужно ли было нам этим заниматься?
- Это логика уходящего мира.
Если мы устраиваем где-то переворот и приводим к власти пророссийское правительство, это означает, что мы берем на себя ответственность за все последующие события.
Но сейчас Россия принципиально сменила стратегию в отношении стран, входящих в ее сферу влияния. Наши ближайшие соседи сами должны нести ответственность за собственные решения и за власть, которую они выбирают.
Для нас очень важны отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Только поэтому мы были вынуждены выступать посредником в карабахском конфликте. Сам по себе он нам совершенно не нужен и не интересен.
Ирина Алкснис интервью
14 января 2021, 08:30
Ирина Алкснис: США при Байдене вернутся к агрессивности и жестокостиАдминистрация Джо Байдена будет компенсировать внутренние американские неурядицы агрессивным и напористым поведением на международной арене, считает обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис
Сейчас Армения потеряет Карабах навсегда. Это произошло из-за последовательной политики новых властей в Ереване. Можно сколько угодно ругать Пашиняна, но он и его партия действительно пользуется серьезной поддержкой в армянском обществе. Что ж, это их выбор.
Россия найдет способ минимизировать издержки и извлечь пользу из новой конфигурации. Но в остальном граждане соседних с нами государств должны нести ответственность за свои решения сами, а не перекладывать вину на великие державы вроде России, у которой целый комплекс обязательств в отношении ближнего зарубежья.
Повторюсь, времена изменились.
- Понятно, что это выбор Армении. Но России же объективно невыгодно усилении Турции в Закавказье.
- Дело в том, что этот региональный узел – очень сложный. Там переплелись интересы и Турции, и России, и Ирана, которому тоже невыгодно усиление Турции. Повторюсь, Россия найдет способ соблюсти свои интересы, но уже на принципиально новых принципах.
- То есть, пусть теперь Иран тоже шевелится?
- Иран уже шевелится. У него там серьезные интересы. И он тоже не заинтересован в чрезмерном усилении Турции.
- Выдавят ли теперь российскую военную базу из Армении?
- Нет. Миротворцы из Карабаха уйдут, потому что оттуда выдавят армянское население, и они там не будут нужны. А что касается военной базы, вряд ли с ней будет что-то критичное для России.
- Почему вы уверены, что базы останутся и что Армения не превратится во вторую Украину?
- Понятно, что Пашинян действует строго по указанию США. Но у России тоже есть свои инструменты давления на Ереван.
Американцы очень грамотно играют на противоречиях. Им важно разжечь абсолютно любой в этом регионе конфликт. Неважно, в какой форме он будет. А Россия, устранившись от проблемы Карабаха, смягчает эту ситуацию.
Учитывая, как обособленно держится Иран, ему тоже Карабах не сдался. Раз Армения решила его потерять – это ее выбор.
Но в самой Армении у России и у Ирана – достаточно инструментов, чтобы удержать под контролем сложившуюся ситуацию.
Артур Атаев интервью - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Вчера, 14:53
Артур Атаев: США завязли на Украине и разжигают новую Крымскую войну России и Турции на КавказеНынешний военный конфликт в Нагорном Карабахе может перейти из локальной фазы в глобальную, считает политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев
- Наша победа на Украине перечеркнет все минусы от происходящего вокруг Армении? Или с Закавказьем нам придется отдельно возиться?
- Я уже говорила, что США и Запад выбрали грамотную стратегию. Им важно, чтобы Россия максимально распыляла силы. Чтобы были вынуждены метаться между Украиной, Прибалтикой, Закавказьем и Средней Азией.
А наша стратегия – прямо противоположная. Нам надо минимизировать усилия и сконцентрироваться на чем-то одном.
В этом и будет находиться некий новый баланс. Американцы будут разжигать конфликты, а мы их будем или смягчать, или дистанцироваться. Где-то мы сбросим геополитический балласт, где-то попытаемся добиться геополитических приобретений.
Именно так мы и будем работать против США в ближайшее время.
 
ИнтервьюУкраинаАзербайджанКарабахАрменияНикол ПашинянСШАТурцияИран
 
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