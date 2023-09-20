https://ukraina.ru/20230920/1049558901.html

Ирина Алкснис: Иран будет решать вопросы с Турцией и Арменией, чтобы Россия дальше била США на Украине

Ирина Алкснис: Иран будет решать вопросы с Турцией и Арменией, чтобы Россия дальше била США на Украине - 20.09.2023 Украина.ру

Ирина Алкснис: Иран будет решать вопросы с Турцией и Арменией, чтобы Россия дальше била США на Украине

Сейчас Россия принципиально сменила стратегию в отношении стран, входящих в ее сферу влияния. Наши ближайшие соседи сами должны нести ответственность за собственные решения и за власть, которую они выбирают, считает обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис

2023-09-20T13:34

2023-09-20T13:34

2023-09-20T13:34

интервью

украина

азербайджан

карабах

армения

никол пашинян

сша

турция

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049559930_28:0:874:476_1920x0_80_0_0_d7f2d9960689221e9da7249230fa1cca.jpg

Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.- Ирина Викторовна, сейчас позиция пророссийски настроенных армян заключается в том, что Москве нужно было сразу же свергать Пашиняна, приводить к власти дружественное нам правительство и давить на Ереван, чтобы он признал Карабах и встал на его защиту. Нужно ли было нам этим заниматься?- Это логика уходящего мира.Если мы устраиваем где-то переворот и приводим к власти пророссийское правительство, это означает, что мы берем на себя ответственность за все последующие события. Но сейчас Россия принципиально сменила стратегию в отношении стран, входящих в ее сферу влияния. Наши ближайшие соседи сами должны нести ответственность за собственные решения и за власть, которую они выбирают.Для нас очень важны отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Только поэтому мы были вынуждены выступать посредником в карабахском конфликте. Сам по себе он нам совершенно не нужен и не интересен.Сейчас Армения потеряет Карабах навсегда. Это произошло из-за последовательной политики новых властей в Ереване. Можно сколько угодно ругать Пашиняна, но он и его партия действительно пользуется серьезной поддержкой в армянском обществе. Что ж, это их выбор.Россия найдет способ минимизировать издержки и извлечь пользу из новой конфигурации. Но в остальном граждане соседних с нами государств должны нести ответственность за свои решения сами, а не перекладывать вину на великие державы вроде России, у которой целый комплекс обязательств в отношении ближнего зарубежья.Повторюсь, времена изменились.- Понятно, что это выбор Армении. Но России же объективно невыгодно усилении Турции в Закавказье.- Дело в том, что этот региональный узел – очень сложный. Там переплелись интересы и Турции, и России, и Ирана, которому тоже невыгодно усиление Турции. Повторюсь, Россия найдет способ соблюсти свои интересы, но уже на принципиально новых принципах.- То есть, пусть теперь Иран тоже шевелится?- Иран уже шевелится. У него там серьезные интересы. И он тоже не заинтересован в чрезмерном усилении Турции.- Выдавят ли теперь российскую военную базу из Армении?- Нет. Миротворцы из Карабаха уйдут, потому что оттуда выдавят армянское население, и они там не будут нужны. А что касается военной базы, вряд ли с ней будет что-то критичное для России.- Почему вы уверены, что базы останутся и что Армения не превратится во вторую Украину?- Понятно, что Пашинян действует строго по указанию США. Но у России тоже есть свои инструменты давления на Ереван.Американцы очень грамотно играют на противоречиях. Им важно разжечь абсолютно любой в этом регионе конфликт. Неважно, в какой форме он будет. А Россия, устранившись от проблемы Карабаха, смягчает эту ситуацию.Учитывая, как обособленно держится Иран, ему тоже Карабах не сдался. Раз Армения решила его потерять – это ее выбор.Но в самой Армении у России и у Ирана – достаточно инструментов, чтобы удержать под контролем сложившуюся ситуацию.- Наша победа на Украине перечеркнет все минусы от происходящего вокруг Армении? Или с Закавказьем нам придется отдельно возиться?- Я уже говорила, что США и Запад выбрали грамотную стратегию. Им важно, чтобы Россия максимально распыляла силы. Чтобы были вынуждены метаться между Украиной, Прибалтикой, Закавказьем и Средней Азией. А наша стратегия – прямо противоположная. Нам надо минимизировать усилия и сконцентрироваться на чем-то одном.В этом и будет находиться некий новый баланс. Американцы будут разжигать конфликты, а мы их будем или смягчать, или дистанцироваться. Где-то мы сбросим геополитический балласт, где-то попытаемся добиться геополитических приобретений.Именно так мы и будем работать против США в ближайшее время.

https://ukraina.ru/20210114/1030228734.html

https://ukraina.ru/20230919/1049533299.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, азербайджан, карабах, армения, никол пашинян, сша, турция, иран