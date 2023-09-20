https://ukraina.ru/20230920/1049554293.html

Переключение внимания и сокращение поставок вооружений. Эскалация в Карабахе сквозь призму Киева

Переключение внимания и сокращение поставок вооружений. Эскалация в Карабахе сквозь призму Киева - 20.09.2023 Украина.ру

Переключение внимания и сокращение поставок вооружений. Эскалация в Карабахе сквозь призму Киева

Во вторник, 19 сентября, снова запылал Нагорный Карабах (Арцах), где длится один из старейших конфликтов на постсоветском пространстве. Азербайджан начал в регионе свою контртеррористическую операцию, требуя разоружения армянских формирований

2023-09-20T10:50

2023-09-20T10:50

2023-09-20T11:34

эксклюзив

нагорный карабах

азербайджан

зарубежье

армения

украина

оон

сми

владимир зеленский

михаил чаплыга

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На Украине эту новость восприняли с нескрываемой досадой. Конфликт начался как раз во время заседания Генассамблеи ООН, где Украина надеялась сфокусировать всё внимание на своих проблемах, а тут внимание западных политиков и СМИ вдруг переключилось на другие страны.Украина в целом, как капризный ребенок, с большой ревностью относится к событиям в других странах, опасаясь любых новых информационных поводов. В Киеве были недовольны, когда землетрясение в Турции на какое-то время переключило внимание от украинских проблем. Серьезные опасения по поводу выпадения из мировой повестки на Украине озвучивали и по поводу возможного конфликта вокруг Тайваня. Власти Украины в целом понимают, что им нужно постоянно подпитывать к себе внимание, не брезгуя откровенными вооруженными провокациями даже против своих граждан. Утрата внимания грозит Киеву приостановкой или существенным уменьшением западной помощи. А тут еще и эскалация в Закавказье портит медийные «перемоги» Зеленского.«Неделя мировой дипломатии, что должна была пройти под знаком Украины и осуждения РФ... сменила повестку на Армению», — комментирует ситуацию украинский политолог Михаил Чаплыга.В Киеве также знают, что прежде чем «слить» своих сателлитов западные СМИ начинают их игнорировать, замалчивать, что уже является «черной меткой». К тому же тематика Украины вызывает у многих на Западе раздражение, как навязчивый спам. На днях даже исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила, что Украина «выкачала весь кислород из комнаты», напомнив, что в мире есть и другие горячие точки.В связи с эскалацией в Закавказье Украина будет пытаться юлить, изыскивая лишь поводы, чтобы осудить РФ за невмешательство. Азербайджан вроде бы как восстанавливает свою территориальную целостность, чего хочет у себя и Украина. Его союзниками являются Турция и Израиль, поставляющие Баку вооружения. Азербайджан не единожды предоставлял Киеву помощь. Армения тоже как бы стремится в объятия Запада и проводит у себя совместные учения с американскими военными якобы для совместного участия в международных миротворческих миссиях.Украинские эксперты выражали надежду, что РФ вмешается в конфликт в Закавказье, что приведет к ослаблению российской армии на украинском направлении. В то же время на Украине опасаются, что поддержка Армении со стороны ЕС и США, введение санкций против руководства Азербайджана может подтолкнуть Баку к укреплению отношений с Россией, хотя санкции против Азербайджана станут еще одним гвоздем в крышку гроба европейской энергетики.В украинском телемарафоне одни эксперты возлагают надежды на вывод российских миротворцев из Армении и Карабаха, что должно снизить российское влияние в регионе, а другие, наоборот, опасаются, что высвободившиеся силы РФ задействует на украинском направлении. Куда ни кинь — всюду клин.В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен на днях возложил вину за обострение в Карабахе на РФ. В интервью CNN он заявил, что это Россия якобы хочет «встряхнуть» конфликт между Арменией и Азербайджаном, чтобы отвлечь внимание от Украины.В Киеве тем временем говорят о «дискредитации» ОДКБ, хотя гарантии и обязательства этого объединения не распространяются на Нагорный Карабах, который не признал даже Ереван. Тем не менее в самом Ереване оппозиционные Пашиняну силы начали штурмовать здание правительства, требуя отставки руководства Армении. В то же время СМИ, близкие Пашиняну, призвали армян идти осаждать посольство России в Ереване.Между заявлениями о причастности России и «дискредитации» ОДКБ есть явное противоречие, но на него предпочитают не обращать внимания.Кроме того, на Украине учитывают тот факт, что западная военная промышленность ради Украины работает буквально на износ, но боеприпасы поставляются ей в основном в кредит, хотя страну вряд ли можно назвать платежеспособной. Возникновение новой горячей точки всегда предполагает массовую закупку вооружений и боеприпасов конфликтующими сторонами. Западные военные концерны и частные торговцы оружием вполне могут предпочесть новый рынок и «живые деньги» в ущерб поставкам Киеву.Любой кризис, гуманитарная катастрофа в другой части мира означает также, что средства различных гуманитарных фондов пойдут в новый проблемный регион, а Киев уже где-то рассчитывал на эти средства.

https://ukraina.ru/20230920/1049549616.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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