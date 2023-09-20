Житель Барнаула отравил воду для российских военнослужащих — ФСБ
09:54 20.09.2023 (обновлено: 09:59 20.09.2023)
Жителя Барнаула, отравившего воду для мобилизованных военнослужащих, обвинили в теракте и покушении на госизмену. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю
По данным ведомства, мужчина 1981 года рождения в социальных сетях общался с гражданами Украины. Он выражал радикальные взгляды на политический курс России, а также высказывал поддержку украинским военным.
В качестве доказательства своих намерений барнаулец отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных военнослужащих. Свои действия он снял на мобильный телефон, чтобы отправить ролик украинцам, занимающимся вербовкой.
Военнослужащие не успели выпить отравленную воду.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу.