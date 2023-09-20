Житель Барнаула отравил воду для российских военнослужащих — ФСБ - 20.09.2023 Украина.ру
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Житель Барнаула отравил воду для российских военнослужащих — ФСБ
Житель Барнаула отравил воду для российских военнослужащих — ФСБ - 20.09.2023 Украина.ру
Житель Барнаула отравил воду для российских военнослужащих — ФСБ
Жителя Барнаула, отравившего воду для мобилизованных военнослужащих, обвинили в теракте и покушении на госизмену. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю
2023-09-20T09:54
2023-09-20T09:59
вода
военные
вербовка
украина
россия
новости
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По данным ведомства, мужчина 1981 года рождения в социальных сетях общался с гражданами Украины. Он выражал радикальные взгляды на политический курс России, а также высказывал поддержку украинским военным.В качестве доказательства своих намерений барнаулец отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных военнослужащих. Свои действия он снял на мобильный телефон, чтобы отправить ролик украинцам, занимающимся вербовкой.Военнослужащие не успели выпить отравленную воду.В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу.
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вода, военные, вербовка, украина, россия, новости
вода, военные, вербовка, Украина, Россия, Новости

Житель Барнаула отравил воду для российских военнослужащих — ФСБ

09:54 20.09.2023 (обновлено: 09:59 20.09.2023)
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости
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Жителя Барнаула, отравившего воду для мобилизованных военнослужащих, обвинили в теракте и покушении на госизмену. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю
По данным ведомства, мужчина 1981 года рождения в социальных сетях общался с гражданами Украины. Он выражал радикальные взгляды на политический курс России, а также высказывал поддержку украинским военным.
В качестве доказательства своих намерений барнаулец отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных военнослужащих. Свои действия он снял на мобильный телефон, чтобы отправить ролик украинцам, занимающимся вербовкой.
Военнослужащие не успели выпить отравленную воду.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу.
ФСБ РФ задержала жителя Краснодарского края, подозреваемого в госизмене
18 сентября, 15:00
ФСБ задержала двоих россиян, готовивших теракты в РостовеФСБ задержала в Ростовской области двух граждан России, готовивших поджог административного здания по заданию террористической организации. Об этом 18 сентября сообщил Центр общественных связей ФСБ России
 
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