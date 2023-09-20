https://ukraina.ru/20230920/1049552307.html

Житель Барнаула отравил воду для российских военнослужащих — ФСБ

Житель Барнаула отравил воду для российских военнослужащих — ФСБ - 20.09.2023 Украина.ру

Житель Барнаула отравил воду для российских военнослужащих — ФСБ

Жителя Барнаула, отравившего воду для мобилизованных военнослужащих, обвинили в теракте и покушении на госизмену. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю

2023-09-20T09:54

2023-09-20T09:54

2023-09-20T09:59

вода

военные

вербовка

украина

россия

новости

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По данным ведомства, мужчина 1981 года рождения в социальных сетях общался с гражданами Украины. Он выражал радикальные взгляды на политический курс России, а также высказывал поддержку украинским военным.В качестве доказательства своих намерений барнаулец отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных военнослужащих. Свои действия он снял на мобильный телефон, чтобы отправить ролик украинцам, занимающимся вербовкой.Военнослужащие не успели выпить отравленную воду.В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу.

https://ukraina.ru/20230918/1049497680.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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вода, военные, вербовка, украина, россия, новости