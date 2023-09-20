Запорожский фронт: у ВСУ сильнее контрбатарейное оснащение, а у российской армии - авиация - 20.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230920/1049549016.html
Запорожский фронт: у ВСУ сильнее контрбатарейное оснащение, а у российской армии - авиация
Запорожский фронт: у ВСУ сильнее контрбатарейное оснащение, а у российской армии - авиация - 20.09.2023 Украина.ру
Запорожский фронт: у ВСУ сильнее контрбатарейное оснащение, а у российской армии - авиация
У украинцев нет сил для взятия Токмака, города на пути к Мелитополю и Бердянску, хотя они бросили в бой свои лучшие резервы. Им не удается расширить плацдарм на линии Работино-Вербное. Из-за этого они не могут идти вперед, так как боятся фланговых ударов российской армии, которые приведут к котлу. В нем могут оказаться до 1000 украинских солдат
2023-09-20T04:15
2023-09-20T04:15
эксклюзив
запорожское направление
токмак
сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048454646_0:196:2766:1752_1920x0_80_0_0_d1091fa2fd3f146393df0f4d97039dee.jpg
Так считает воюющий на том направлении российский офицер с позывным "Найт""За счет чего укропы могут сейчас проводить наступательные операции на запорожском фронте? Первое, они не жалеют людей. В день они могут терять до сотни бойцов, так как из-за особенностей местности там особо не спрячешься. Даже, если они зашли в посадку, это замечает наша разведка, и мы начинаем бить туда.Но из-за того, что они бросают и бросают вперед людей, а наша артиллерия из-за постоянной контрбатарейной борьбы со стороны ВСУ не может их всех накрыть, некоторые подразделения все же занимают какие-то наши позиции.Второе. Это нехватка у нас станций контрбатарейной борьбы, поэтому мы не можем сразу определить откуда прилетело. В то же время американцы насытили ВСУ новейшими РЛС контрбатарейной борьбы, которые сразу определяют наши позиции и начинают бить туда. Вообще, американцы поставили украинцам свыше 100 таких станций, которые находятся сейчас по всей линии фронта. У нас же их дефицит.Поэтому у наших артиллеристов нехватка разведданных о нахождении украинской артиллерии", - рассказал Найт.Но, на самом деле, системы РЛС у нас есть. Самая лучшая называется "Зоопарк". Первые ее образцы производились еще при СССР, в Запорожье, на предприятии "Искра". У ВСУ она тоже есть. Но у России есть уже новые модификации. На фронте сейчас ожидают эту систему.Но нехватку РЛС российские корректировщики компенсируют несколькими нехитрыми способами. Это, прежде всего, БПЛА."Беспилотники могут зафиксировать вспышку и по ней определить координаты артиллерийских позиций. Потом могут по косвенным признакам определить, откуда стреляли. Хотя бы понять направление прилета. Например, по характеру воронки и по разлету осколков.Фронт нуждается в БПЛА среднего размерного ряда типа "Сириуса" с подфюзеляжной РЛС, снабженной активной фазированной антенной решеткой. Эти системы сразу позволят понимать нам по отражению металла, где находятся позиции ВСУ – артиллерия и тяжелая техника. Известно, что раскаленные пороховые газы ионизируются и могут отражать сигнал. Таким образом мы тоже можем засекать их позиции.К сожалению, пока у нас мало таких систем. В основном они стоят на вертолетах К-52М и на самолетах Су-57", - сообщил Найт.Также мы пока уступаем ВСУ по дальнобойной артиллерии. Западные системы бьют 155-мм снарядами на расстояние до 40 км, а российская – до 30 км."Но по моей информации, до конца года эта ситуация начнет исправляться. На фронт будут поставлена артиллерийская система "Коалиция СВ", которая бьет и на 40 км, и дальше. Она уже запущена в массовое производство. Это такая самоходная гаубица", - говорит Найт.В деле уничтожению украинского ПВО на запорожском фронте очень хорошо себя зарекомендовали "Ланцеты" и противолокационные ракеты Х-31п."По идее этим должна заниматься наша авиация. Есть разработанные методики, как это делать, но почему-то этого не происходит. Хотя, например, вертолеты К-52 и Ми-28 себя хорошо зарекомендовали. Из-за их работы украинцы бояться пускать в ход тяжелую технику", - считает Найт.
https://ukraina.ru/20230914/1049392982.html
https://ukraina.ru/20230919/1049516643.html
запорожское направление
токмак
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048454646_430:0:2766:1752_1920x0_80_0_0_93e3d47150c950ca3a82ca43c9c202d3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, запорожское направление, токмак, сво, украина
Эксклюзив, Запорожское направление, Токмак, СВО, Украина

Запорожский фронт: у ВСУ сильнее контрбатарейное оснащение, а у российской армии - авиация

04:15 20.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
У украинцев нет сил для взятия Токмака, города на пути к Мелитополю и Бердянску, хотя они бросили в бой свои лучшие резервы. Им не удается расширить плацдарм на линии Работино-Вербное. Из-за этого они не могут идти вперед, так как боятся фланговых ударов российской армии, которые приведут к котлу. В нем могут оказаться до 1000 украинских солдат
Так считает воюющий на том направлении российский офицер с позывным "Найт"
"За счет чего укропы могут сейчас проводить наступательные операции на запорожском фронте? Первое, они не жалеют людей. В день они могут терять до сотни бойцов, так как из-за особенностей местности там особо не спрячешься. Даже, если они зашли в посадку, это замечает наша разведка, и мы начинаем бить туда.
Но из-за того, что они бросают и бросают вперед людей, а наша артиллерия из-за постоянной контрбатарейной борьбы со стороны ВСУ не может их всех накрыть, некоторые подразделения все же занимают какие-то наши позиции.
Константин Кот Иванов интервью
14 сентября, 05:31
Константин "Кот" Иванов: Каждый день под Донецком уничтожаем 5 украинских орудийКомандир артиллерийской батареи бригады "Кальмиус" капитан Константин Иванов (позывной "Кот") рассказал изданию Украина.ру об арт-дуэлях и о том, какие артиллерийские системы лучше — российские или американские
Второе. Это нехватка у нас станций контрбатарейной борьбы, поэтому мы не можем сразу определить откуда прилетело. В то же время американцы насытили ВСУ новейшими РЛС контрбатарейной борьбы, которые сразу определяют наши позиции и начинают бить туда. Вообще, американцы поставили украинцам свыше 100 таких станций, которые находятся сейчас по всей линии фронта. У нас же их дефицит.
Поэтому у наших артиллеристов нехватка разведданных о нахождении украинской артиллерии", - рассказал Найт.
Но, на самом деле, системы РЛС у нас есть. Самая лучшая называется "Зоопарк". Первые ее образцы производились еще при СССР, в Запорожье, на предприятии "Искра". У ВСУ она тоже есть. Но у России есть уже новые модификации. На фронте сейчас ожидают эту систему.
Но нехватку РЛС российские корректировщики компенсируют несколькими нехитрыми способами. Это, прежде всего, БПЛА.
"Беспилотники могут зафиксировать вспышку и по ней определить координаты артиллерийских позиций. Потом могут по косвенным признакам определить, откуда стреляли. Хотя бы понять направление прилета. Например, по характеру воронки и по разлету осколков.
Фронт нуждается в БПЛА среднего размерного ряда типа "Сириуса" с подфюзеляжной РЛС, снабженной активной фазированной антенной решеткой. Эти системы сразу позволят понимать нам по отражению металла, где находятся позиции ВСУ – артиллерия и тяжелая техника. Известно, что раскаленные пороховые газы ионизируются и могут отражать сигнал. Таким образом мы тоже можем засекать их позиции.
Спецоперация
Вчера, 03:18
Времевский выступ: давление ВСУ ослабло — вместо 10 атак в день всего три-четыреИдет четвертый месяц украинского наступления на Токмак, Мелитополь и Бердянск в районе Работино и Вербного/Вербового, но ВСУ до сих пор так и не смогли подойти даже к первым оборонительным сооружениям "линии Суровикина"
К сожалению, пока у нас мало таких систем. В основном они стоят на вертолетах К-52М и на самолетах Су-57", - сообщил Найт.
Также мы пока уступаем ВСУ по дальнобойной артиллерии. Западные системы бьют 155-мм снарядами на расстояние до 40 км, а российская – до 30 км.
"Но по моей информации, до конца года эта ситуация начнет исправляться. На фронт будут поставлена артиллерийская система "Коалиция СВ", которая бьет и на 40 км, и дальше. Она уже запущена в массовое производство. Это такая самоходная гаубица", - говорит Найт.
В деле уничтожению украинского ПВО на запорожском фронте очень хорошо себя зарекомендовали "Ланцеты" и противолокационные ракеты Х-31п.
"По идее этим должна заниматься наша авиация. Есть разработанные методики, как это делать, но почему-то этого не происходит. Хотя, например, вертолеты К-52 и Ми-28 себя хорошо зарекомендовали. Из-за их работы украинцы бояться пускать в ход тяжелую технику", - считает Найт.
 
ЭксклюзивЗапорожское направлениеТокмакСВОУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:38Как эсбэушники доклад на Лубянку отправляли. Дело врача Ильина из Черкасс
04:30Политолог объяснил, получит ли Россия "несметные запасы" боеприпасов и "чудесные" РСЗО из КНДР
04:28Второй антикитайский фронт: как ЕС помогает США ослаблять китайскую высокотехнологичную промышленность
04:26Уедет больше, чем останется. Украинские эксперты и политики обсуждают будущее своей страны
04:19Алексей Анпилогов: Россия вовсю бомбит мосты и переправы, чтобы выбить ВСУ из Купянска, Изюма и Лимана
04:16Политолог о том, почему Украина уверена в победе, а Россия держит открытой дверь для переговоров
04:16Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой"
04:15Запорожский фронт: у ВСУ сильнее контрбатарейное оснащение, а у российской армии - авиация
23:57На Донецком направлении ВСУ потеряли до 225 человек
23:45Украинские БПЛА уничтожены над Белгородской и Орловской областями
23:37Украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью
23:19Иск Украины в ВТО из-за зерна в Словакии назвали "верхом наглости"
22:57Страны G7 планируют военные бюджеты исходя из СВО на 6-7 лет
21:46"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда
21:25Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – Мюллер
20:52ООН испытывает трудности в реанимации "зерновой сделки" - Гутерреш
20:35Президенты ЮАР и Украины обсудили в ООН "зерновую сделку"
19:29Русский с китайцем – братья навек: как ДНР и КНР "наводят мосты"
19:13Турция закупила уголь из новых регионов России
19:00Украинская тема в ООН, военные преступления ВСУ и ожидание Taurus. Итоги 19 сентября
Лента новостейМолния