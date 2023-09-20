Запорожский фронт: у ВСУ сильнее контрбатарейное оснащение, а у российской армии - авиация
У украинцев нет сил для взятия Токмака, города на пути к Мелитополю и Бердянску, хотя они бросили в бой свои лучшие резервы. Им не удается расширить плацдарм на линии Работино-Вербное. Из-за этого они не могут идти вперед, так как боятся фланговых ударов российской армии, которые приведут к котлу. В нем могут оказаться до 1000 украинских солдат
Так считает воюющий на том направлении российский офицер с позывным "Найт"
"За счет чего укропы могут сейчас проводить наступательные операции на запорожском фронте? Первое, они не жалеют людей. В день они могут терять до сотни бойцов, так как из-за особенностей местности там особо не спрячешься. Даже, если они зашли в посадку, это замечает наша разведка, и мы начинаем бить туда.
Но из-за того, что они бросают и бросают вперед людей, а наша артиллерия из-за постоянной контрбатарейной борьбы со стороны ВСУ не может их всех накрыть, некоторые подразделения все же занимают какие-то наши позиции.
14 сентября, 05:31Константин "Кот" Иванов: Каждый день под Донецком уничтожаем 5 украинских орудийКомандир артиллерийской батареи бригады "Кальмиус" капитан Константин Иванов (позывной "Кот") рассказал изданию Украина.ру об арт-дуэлях и о том, какие артиллерийские системы лучше — российские или американские
Второе. Это нехватка у нас станций контрбатарейной борьбы, поэтому мы не можем сразу определить откуда прилетело. В то же время американцы насытили ВСУ новейшими РЛС контрбатарейной борьбы, которые сразу определяют наши позиции и начинают бить туда. Вообще, американцы поставили украинцам свыше 100 таких станций, которые находятся сейчас по всей линии фронта. У нас же их дефицит.
Поэтому у наших артиллеристов нехватка разведданных о нахождении украинской артиллерии", - рассказал Найт.
Но, на самом деле, системы РЛС у нас есть. Самая лучшая называется "Зоопарк". Первые ее образцы производились еще при СССР, в Запорожье, на предприятии "Искра". У ВСУ она тоже есть. Но у России есть уже новые модификации. На фронте сейчас ожидают эту систему.
Но нехватку РЛС российские корректировщики компенсируют несколькими нехитрыми способами. Это, прежде всего, БПЛА.
"Беспилотники могут зафиксировать вспышку и по ней определить координаты артиллерийских позиций. Потом могут по косвенным признакам определить, откуда стреляли. Хотя бы понять направление прилета. Например, по характеру воронки и по разлету осколков.
Фронт нуждается в БПЛА среднего размерного ряда типа "Сириуса" с подфюзеляжной РЛС, снабженной активной фазированной антенной решеткой. Эти системы сразу позволят понимать нам по отражению металла, где находятся позиции ВСУ – артиллерия и тяжелая техника. Известно, что раскаленные пороховые газы ионизируются и могут отражать сигнал. Таким образом мы тоже можем засекать их позиции.
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К сожалению, пока у нас мало таких систем. В основном они стоят на вертолетах К-52М и на самолетах Су-57", - сообщил Найт.
Также мы пока уступаем ВСУ по дальнобойной артиллерии. Западные системы бьют 155-мм снарядами на расстояние до 40 км, а российская – до 30 км.
"Но по моей информации, до конца года эта ситуация начнет исправляться. На фронт будут поставлена артиллерийская система "Коалиция СВ", которая бьет и на 40 км, и дальше. Она уже запущена в массовое производство. Это такая самоходная гаубица", - говорит Найт.
В деле уничтожению украинского ПВО на запорожском фронте очень хорошо себя зарекомендовали "Ланцеты" и противолокационные ракеты Х-31п.
"По идее этим должна заниматься наша авиация. Есть разработанные методики, как это делать, но почему-то этого не происходит. Хотя, например, вертолеты К-52 и Ми-28 себя хорошо зарекомендовали. Из-за их работы украинцы бояться пускать в ход тяжелую технику", - считает Найт.