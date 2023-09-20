https://ukraina.ru/20230920/1049547804.html

Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ

Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ

В боях за Артёмовск (Бахмут), насколько было известно из зарубежных источников, солдат мог прожить около пяти часов. Из этого можно сделать вывод об ожесточённости боёв за город. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань

2023-09-20T06:15

2023-09-20T06:15

2023-09-20T06:15

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артемовск

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сво

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Китайская армия имела подобный опыт боёв во время Корейской войны. Тогда в некоторых битвах американская крупнокалиберная артиллерия производила до 2860 выстрелов из каждого орудия. Бои за Артёмовск (Бахмут) были ещё сильнее, рассказал эксперт.Мы знаем, что при интенсивном огне, в среднем каждый ствол может произвести до 800 выстрелов. При медленном огне можно сделать до 2300 выстрелов. Возможно, из-за интенсивности огня, стволы в боях за Артёмовск менялись очень часто, каждые 1500 выстрелов, добавил блогер.Бои, которые велись под Бахмутом по своей масштабности, не могут не удивлять. Российская артиллерия справилась с масштабными боями, опыт которых имела ещё со времен советской армии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230908/1049267295.html

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новости, артемовск, бои, россия, украина, потери всу, артиллерия, сво