https://ukraina.ru/20230920/1049547804.html
Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ
Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ
В боях за Артёмовск (Бахмут), насколько было известно из зарубежных источников, солдат мог прожить около пяти часов. Из этого можно сделать вывод об ожесточённости боёв за город. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
2023-09-20T06:15
2023-09-20T06:15
2023-09-20T06:15
новости
артемовск
бои
россия
украина
потери всу
артиллерия
сво
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Китайская армия имела подобный опыт боёв во время Корейской войны. Тогда в некоторых битвах американская крупнокалиберная артиллерия производила до 2860 выстрелов из каждого орудия. Бои за Артёмовск (Бахмут) были ещё сильнее, рассказал эксперт.Мы знаем, что при интенсивном огне, в среднем каждый ствол может произвести до 800 выстрелов. При медленном огне можно сделать до 2300 выстрелов. Возможно, из-за интенсивности огня, стволы в боях за Артёмовск менялись очень часто, каждые 1500 выстрелов, добавил блогер.Бои, которые велись под Бахмутом по своей масштабности, не могут не удивлять. Российская артиллерия справилась с масштабными боями, опыт которых имела ещё со времен советской армии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230908/1049267295.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артемовск, бои, россия, украина, потери всу, артиллерия, сво
Новости, Артемовск, бои, Россия, Украина, потери ВСУ, артиллерия, СВО
Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ
В боях за Артёмовск (Бахмут), насколько было известно из зарубежных источников, солдат мог прожить около пяти часов. Из этого можно сделать вывод об ожесточённости боёв за город. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
Китайская армия имела подобный опыт боёв во время Корейской войны. Тогда в некоторых битвах американская крупнокалиберная артиллерия производила до 2860 выстрелов из каждого орудия. Бои за Артёмовск (Бахмут) были ещё сильнее, рассказал эксперт.
Мы знаем, что при интенсивном огне, в среднем каждый ствол может произвести до 800 выстрелов. При медленном огне можно сделать до 2300 выстрелов. Возможно, из-за интенсивности огня, стволы в боях за Артёмовск менялись очень часто, каждые 1500 выстрелов, добавил блогер.
"Ну и конечно, всё в совокупности может нас навести на мысли о космических потерях украинской армии как в человеческих ресурсах, так и технике. Простые данный, полученные в Бахмуте [Артёмовске] могут быть применены и в других сражениях: важность артиллерийского огня нельзя не учитывать", - подчеркнул китайский эксперт.
Бои, которые велись под Бахмутом по своей масштабности, не могут не удивлять. Российская артиллерия справилась с масштабными боями, опыт которых имела ещё со времен советской армии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь