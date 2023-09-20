Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ
Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ
В боях за Артёмовск (Бахмут), насколько было известно из зарубежных источников, солдат мог прожить около пяти часов. Из этого можно сделать вывод об ожесточённости боёв за город. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
2023-09-20T06:15
2023-09-20T06:15
новости
артемовск
бои
россия
украина
потери всу
артиллерия
сво
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Китайская армия имела подобный опыт боёв во время Корейской войны. Тогда в некоторых битвах американская крупнокалиберная артиллерия производила до 2860 выстрелов из каждого орудия. Бои за Артёмовск (Бахмут) были ещё сильнее, рассказал эксперт.Мы знаем, что при интенсивном огне, в среднем каждый ствол может произвести до 800 выстрелов. При медленном огне можно сделать до 2300 выстрелов. Возможно, из-за интенсивности огня, стволы в боях за Артёмовск менялись очень часто, каждые 1500 выстрелов, добавил блогер.Бои, которые велись под Бахмутом по своей масштабности, не могут не удивлять. Российская артиллерия справилась с масштабными боями, опыт которых имела ещё со времен советской армии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230908/1049267295.html
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, артемовск, бои, россия, украина, потери всу, артиллерия, сво
Новости, Артемовск, бои, Россия, Украина, потери ВСУ, артиллерия, СВО

Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ

06:15 20.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В боях за Артёмовск (Бахмут), насколько было известно из зарубежных источников, солдат мог прожить около пяти часов. Из этого можно сделать вывод об ожесточённости боёв за город. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
Китайская армия имела подобный опыт боёв во время Корейской войны. Тогда в некоторых битвах американская крупнокалиберная артиллерия производила до 2860 выстрелов из каждого орудия. Бои за Артёмовск (Бахмут) были ещё сильнее, рассказал эксперт.
Мы знаем, что при интенсивном огне, в среднем каждый ствол может произвести до 800 выстрелов. При медленном огне можно сделать до 2300 выстрелов. Возможно, из-за интенсивности огня, стволы в боях за Артёмовск менялись очень часто, каждые 1500 выстрелов, добавил блогер.
"Ну и конечно, всё в совокупности может нас навести на мысли о космических потерях украинской армии как в человеческих ресурсах, так и технике. Простые данный, полученные в Бахмуте [Артёмовске] могут быть применены и в других сражениях: важность артиллерийского огня нельзя не учитывать", - подчеркнул китайский эксперт.
Бои, которые велись под Бахмутом по своей масштабности, не могут не удивлять. Российская артиллерия справилась с масштабными боями, опыт которых имела ещё со времен советской армии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Кнутов интервью
8 сентября, 14:28
Юрий Кнутов: Россия срубит клин из частей ВСУ на юге, а в Купянске устроит противнику второй АртемовскНа Ореховском направлении сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, на этом направлении есть некоторый успех у ВСУ, с другой, у нас есть возможность отрезать выдвинувшиеся вперед украинские войска и уничтожить их, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиАртемовскбоиРоссияУкраинапотери ВСУартиллерияСВО
 
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Заголовок открываемого материала
06:30Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе
06:15Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ
06:15"Больше двух миллионов": военный эксперт раскрыл масштаб безвозвратных потерь ВСУ
06:00"Солдат мог прожить пять часов": эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ в Артёмовске новый Сталинград
05:45Военный эксперт рассказал, как российская армия адаптируется под новый формат СВО
05:30"Вскормлены одной матерью": военный эксперт о том, почему РФ зашла на Украину без применения военной мощи
05:30Китайский военный эксперт рассказал о настоящих причинах начала СВО на Украине
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05:15Эксперт объяснил, почему постсоветские элиты предали Россию и провалили тест спецоперацией на Украине
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