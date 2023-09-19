"Прямостоячий": во Львове установили памятник с "сюрпризом" - 19.09.2023 Украина.ру
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"Прямостоячий": во Львове установили памятник с "сюрпризом"
"Прямостоячий": во Львове установили памятник с "сюрпризом" - 19.09.2023 Украина.ру
"Прямостоячий": во Львове установили памятник с "сюрпризом"
На львовском вокзале установили скульптуру местного художника Владимира Семкива "Прямостоячий", но горожане оказались не в восторге от этого "произведения искусства". Почему так произошло, 19 сентября рассказали журналисты местного издания "Высокий замок"
2023-09-19T16:40
2023-09-19T16:41
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Скульптор изготовил "Прямостоячего" еще в 2018 году, а установили памятник только сейчас. Это событие приурочили к неделе скульптуры, которая состоится во Львове с 20 сентября по 11 октября.Автор заявил, что "Прямостоячий" - символ устойчивости человека в период катаклизмов, демонстрирующий "несокрушимый дух украинцев, твердую веру в победу". Оказалось, что эту черту своих соотечественников Семкив видит так:"Заходишь на вокзал, а перед тобой это... Скульптура или памятник без головы, но с "хозяйством"", "Чем думали? Что символизирует?", "Не доработан, наверное...", "Может, какой-нибудь символ означает? Сейчас столько новой информации по разным вопросам", "А на высоте, чтобы не украли? Потому что, очевидно, голова и руки у кого-то дома уже", - отреагировали украинцы на новую скульптуру.Это не первый эпатажный памятник, который устанавливают на Украине. Так, совсем недавно во Львове уже установили скульптуру, вызвавшую гнев горожан. Речь идет о "Впевненой" (уверенной - ред.) Василия Корчевого, которую в конце августа вандалы облили черной краской и попытались поджечь. Скандалу поспособствовал и тот факт, что ранее в этом районе располагался монумент Боевой славы Вооруженных сил СССР, который был демонтирован в 2018 году.А два года назад одесситы не оценили задумку своей землячки, художницы Евы Ятт, украсившей металлический вирус COVID-19 золотым литьем в виде женского полового органа.При этом с 2015 года на Украине активно избавляются от всего советского: переименовывают города, улицы, парки, а также сносят памятники. В числе последних уничтоженных монументов - "Скорбящая мать" из села Верин Львовской области.
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Новости, Новости Украины, Львов, памятник

"Прямостоячий": во Львове установили памятник с "сюрпризом"

16:40 19.09.2023 (обновлено: 16:41 19.09.2023)
 
© Андрій Садовий/Telegram
© Андрій Садовий/Telegram
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На львовском вокзале установили скульптуру местного художника Владимира Семкива "Прямостоячий", но горожане оказались не в восторге от этого "произведения искусства". Почему так произошло, 19 сентября рассказали журналисты местного издания "Высокий замок"
Скульптор изготовил "Прямостоячего" еще в 2018 году, а установили памятник только сейчас. Это событие приурочили к неделе скульптуры, которая состоится во Львове с 20 сентября по 11 октября.
Автор заявил, что "Прямостоячий" - символ устойчивости человека в период катаклизмов, демонстрирующий "несокрушимый дух украинцев, твердую веру в победу". Оказалось, что эту черту своих соотечественников Семкив видит так:
© wz.lviv.ua
© wz.lviv.ua
"Заходишь на вокзал, а перед тобой это... Скульптура или памятник без головы, но с "хозяйством"", "Чем думали? Что символизирует?", "Не доработан, наверное...", "Может, какой-нибудь символ означает? Сейчас столько новой информации по разным вопросам", "А на высоте, чтобы не украли? Потому что, очевидно, голова и руки у кого-то дома уже", - отреагировали украинцы на новую скульптуру.
Это не первый эпатажный памятник, который устанавливают на Украине. Так, совсем недавно во Львове уже установили скульптуру, вызвавшую гнев горожан. Речь идет о "Впевненой" (уверенной - ред.) Василия Корчевого, которую в конце августа вандалы облили черной краской и попытались поджечь.
Скандалу поспособствовал и тот факт, что ранее в этом районе располагался монумент Боевой славы Вооруженных сил СССР, который был демонтирован в 2018 году.
© wz.lviv.ua
© wz.lviv.ua
А два года назад одесситы не оценили задумку своей землячки, художницы Евы Ятт, украсившей металлический вирус COVID-19 золотым литьем в виде женского полового органа.
© Думская
© Думская
При этом с 2015 года на Украине активно избавляются от всего советского: переименовывают города, улицы, парки, а также сносят памятники. В числе последних уничтоженных монументов - "Скорбящая мать" из села Верин Львовской области.
14 сентября, 13:58
Во Львовской области демонтировали советский монумент "Скорбящая мать"В селе Верин Львовской области демонтировали советский монумент "Скорбящая мать". Об этом 14 сентября сообщил телеграм-канал "Деколонизация.Украина"
 
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