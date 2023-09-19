https://ukraina.ru/20230919/1049539810.html

"Прямостоячий": во Львове установили памятник с "сюрпризом"

"Прямостоячий": во Львове установили памятник с "сюрпризом" - 19.09.2023 Украина.ру

"Прямостоячий": во Львове установили памятник с "сюрпризом"

На львовском вокзале установили скульптуру местного художника Владимира Семкива "Прямостоячий", но горожане оказались не в восторге от этого "произведения искусства". Почему так произошло, 19 сентября рассказали журналисты местного издания "Высокий замок"

2023-09-19T16:40

2023-09-19T16:40

2023-09-19T16:41

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Скульптор изготовил "Прямостоячего" еще в 2018 году, а установили памятник только сейчас. Это событие приурочили к неделе скульптуры, которая состоится во Львове с 20 сентября по 11 октября.Автор заявил, что "Прямостоячий" - символ устойчивости человека в период катаклизмов, демонстрирующий "несокрушимый дух украинцев, твердую веру в победу". Оказалось, что эту черту своих соотечественников Семкив видит так:"Заходишь на вокзал, а перед тобой это... Скульптура или памятник без головы, но с "хозяйством"", "Чем думали? Что символизирует?", "Не доработан, наверное...", "Может, какой-нибудь символ означает? Сейчас столько новой информации по разным вопросам", "А на высоте, чтобы не украли? Потому что, очевидно, голова и руки у кого-то дома уже", - отреагировали украинцы на новую скульптуру.Это не первый эпатажный памятник, который устанавливают на Украине. Так, совсем недавно во Львове уже установили скульптуру, вызвавшую гнев горожан. Речь идет о "Впевненой" (уверенной - ред.) Василия Корчевого, которую в конце августа вандалы облили черной краской и попытались поджечь. Скандалу поспособствовал и тот факт, что ранее в этом районе располагался монумент Боевой славы Вооруженных сил СССР, который был демонтирован в 2018 году.А два года назад одесситы не оценили задумку своей землячки, художницы Евы Ятт, украсившей металлический вирус COVID-19 золотым литьем в виде женского полового органа.При этом с 2015 года на Украине активно избавляются от всего советского: переименовывают города, улицы, парки, а также сносят памятники. В числе последних уничтоженных монументов - "Скорбящая мать" из села Верин Львовской области.

https://ukraina.ru/20230914/1049408631.html

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