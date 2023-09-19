https://ukraina.ru/20230919/1049535019.html

Обострение в Карабахе: против России пытаются открыть второй фронт

Обострение в Карабахе: против России пытаются открыть второй фронт - 19.09.2023 Украина.ру

Обострение в Карабахе: против России пытаются открыть второй фронт

Во вторник, 19 сентября, Вооружённые силы Азербайджана объявили о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. Азербайджанская артиллерия наносит удары по территории непризнанной закавказской республики

2023-09-19T15:19

2023-09-19T15:19

2023-09-19T15:29

эксклюзив

армения

азербайджан

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карабах

нагорный карабах

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В сети распространяются видеозаписи разрывов снарядов на позициях Армии обороны Арцаха, над Степанакертом звучит воздушная тревога.Азербайджанская сторона выдвинула ультиматум, согласно которому из Карабаха должны быть выведены все находящиеся там армянские части и ликвидированы все структуры власти НКР.В Ереване на это уже заявили, что подразделений ВС Армении на территории Нагорно-Карабахской Республики нет.Напомним, Баку всё последнее время готовился к новой войне. К зоне соприкосновения в открытую стягивалась боевая техникам, число взаимных обстрелов за последние недели возросло в разы, а между Азербайджаном и Израилем постоянно курсировала военно-транспортная авиация: азербайджанская сторона активно приобретали у Тель-Авива вооружение и боеприпасы.Поводом для развязывания агрессии послужило то, что Ильхам Алиев после победы в конфликте 2020 года так и не смог добиться официального заключения выгодного для Азербайджана мирного договора.Напомним, тогда азербайджанская армия взяла под контроль в Карабахе ряд ключевых территорий, включая город Шуши. С тех пор стороны проводят регулярные встречи в России, в США и в странах Евросоюза, однако, несмотря на оптимистичные заявления ряда западных политиков, к выработке рабочей версии договора они не приблизились ни на шаг.Армения устами Никола Пашиняна признала Нагорный Карабах частью Азербайджана, однако последний настаивает на том, что никакого особого статуса в составе азербайджанского государства Карабах иметь не будет.В Ереване требуют именно этого, равно как и решения судьбы карабахских армян в ходе переговоров между Баку и Степанакертом.Алиев же вести какие-либо переговоры с НКР отказывается, заявляя, что её жители должны либо принять гражданство Азербайджана, либо убраться восвояси.По итогам войны 2020 года на линии соприкосновения также была размещена миссия российских миротворцев. Её зоной ответственности, помимо прочего, стал Лачинский коридор – транспортная артерия, соединяющая Карабах с основной территорией Армении.Однако осенью прошлого года его заблокировали азербайджанские боевики, а весной нынешнего – регулярные части ВС Азербайджана. Таким образом основной путь снабжения Карабаха оказался перекрыт.В регионе начался гуманитарный кризис – перебои с топливом, медикаментами, а затем и с продуктами питания.Никол Пашинян в связи с этим сделал ряд заявлений, основная суть которых сводилась к тому, что российские миротворцы не выполняют своих обязанностей, и что ставка на Россию в вопросах безопасности была ошибочной.Недавно ВС Армении провели миротворческие учения с американским военным подразделением. При этом сами российские солдаты теперь подвергаются провокациям и с армянской стороны.Кроме того, Пашинян, видя, что напряжение на линии соприкосновения растёт, предпочёл обсуждать это с западными политиками, а не с Россией.Начиная с 2020 года армянская сторона не предприняла никаких значимых усилий в деле подготовки к новой войне. В этой ситуации представляется очевидным, что официальный Ереван обвинит в произошедшем Россию, которая "не смогла защитить" Армению.Также нельзя не упомянуть о том, что начало подготовки к новой агрессии против Нагорного Карабаха совпало с выходом России из "зерновой сделки", в продлении которой была крайне заинтересована Турция.Соответственно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует нынешнюю ситуацию, во-первых, для давления на Москву в Закавказье, а, во-вторых, для повышения внешнеполитического статуса самой Турции: недавно Эрдоган предлагал своё посредничество в урегулировании карабахского конфликта, стремясь показать, что Москва в этом вопросе теперь напрямую зависит от Анкары.Кроме того, сообщения об опасности государственного переворота в Грузии тоже нельзя сбрасывать со счетов. Нет сомнений, что США и Великобритания предпринимают огромные усилия для вытеснения России из Закавказья.Активизация одновременно в Карабахе (а, возможно, и на "международно признанной" территории Армении) и в Грузии – это, по сути, предвестие открытия второго фронта против России в её "мягком подбрюшье".Что касается нынешнего конфликта, то слишком многое говорит о том, что армянская сторона не настроена на серьёзное сопротивление, уже начиная списывать грядущее поражение на Россию.Если вслед за артобстрелами Баку начнёт полномасштабную сухопутную операцию, шансов у армянских частей – не очень много.Однако, помимо Карабаха, Азербайджан также интересует Сюникская область Армении, через которую должен пройти так называемый Зангезурский коридор – транспортный маршрут, который должен связать основную территорию Азербайджана с принадлежащей ему Нахичеванской автономией и далее с Турцией.Но вторжение азербайджанских ВС в Сюник может привести к военной реакции со стороны Ирана, который выступает категорически против открытия Зангезурского коридора.В этой ситуации не исключено, что в случае успешного захвата Степанакерта Баку ограничится политическим давлением на Ереван, требуя от него открыть необходимый Азербайджану маршрут в обмен на некие менее значимые уступки.Для России же очень важна ситуация, сложившаяся вокруг её миротворческой миссии. В нынешнем конфликте Москва делает ставку на дипломатию, призывая обе стороны к отказу от силового решения конфликта.Однако, в любом случае очевидно, что при нынешней динамике число угроз с закавказского направления будет расти. Окончательной переход Армении в западную орбиту влияния поспособствует этому весьма существенно.Равно как и грядущая изоляция Грузии, которой в данных обстоятельствах будет всё сложнее сопротивляться давлению Запада и его закавказских сателлитов.

https://ukraina.ru/20230905/1049167201.html

https://ukraina.ru/20230528/1046639117.html

https://ukraina.ru/20230919/1049530899.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp

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