Захарова: Москва контактирует с Баку по ситуации в Карабахе - 19.09.2023 Украина.ру
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Захарова: Москва контактирует с Баку по ситуации в Карабахе
Захарова: Москва контактирует с Баку по ситуации в Карабахе - 19.09.2023 Украина.ру
Захарова: Москва контактирует с Баку по ситуации в Карабахе
Россия контактирует с Азербайджаном в свете проведения Баку "антитеррористической операции" в Карабахе, заявила 19 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
2023-09-19T14:05
2023-09-19T14:05
новости
россия
азербайджан
зарубежье
мария захарова
карабах
мид
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Дипломат добавила, что информацию об "антитеррористической операции" в Карабахе Россия получает от Баку.19 сентября стало известно, что Азербайджан начал контртеррористическую операцию локального характера в Карабахе с целью восстановления конституционного строя.Как уточнили в минобороны страны, антитеррористические мероприятия начали, чтобы обеспечить положения трехстороннего заявления (Москва-Баку-Ереван), пресечения широкомасштабных провокаций в карабахском экономическом районе.
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новости, россия, азербайджан, зарубежье, мария захарова, карабах, мид
Новости, Россия, Азербайджан, Зарубежье, Мария Захарова, Карабах, МИД

Захарова: Москва контактирует с Баку по ситуации в Карабахе

14:05 19.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Россия контактирует с Азербайджаном в свете проведения Баку "антитеррористической операции" в Карабахе, заявила 19 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
"Сейчас я могу сказать, что у нас идут контакты, в том числе с азербайджанской стороной. Я думаю, что в ближайшее время, по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление по линии МИД", - заявила Захарова.
Дипломат добавила, что информацию об "антитеррористической операции" в Карабахе Россия получает от Баку.
19 сентября стало известно, что Азербайджан начал контртеррористическую операцию локального характера в Карабахе с целью восстановления конституционного строя.
Как уточнили в минобороны страны, антитеррористические мероприятия начали, чтобы обеспечить положения трехстороннего заявления (Москва-Баку-Ереван), пресечения широкомасштабных провокаций в карабахском экономическом районе.
13:21
Азербайджан начал контртеррористическую операцию локального характера в Карабахе Азербайджан начал контртеррористическую операцию локального характера в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Об этом 19 сентября сообщило Минобороны страны
 
НовостиРоссияАзербайджанЗарубежьеМария ЗахароваКарабахМИД
 
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