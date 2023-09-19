Захарова: Москва контактирует с Баку по ситуации в Карабахе
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Россия контактирует с Азербайджаном в свете проведения Баку "антитеррористической операции" в Карабахе, заявила 19 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
"Сейчас я могу сказать, что у нас идут контакты, в том числе с азербайджанской стороной. Я думаю, что в ближайшее время, по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление по линии МИД", - заявила Захарова.
Дипломат добавила, что информацию об "антитеррористической операции" в Карабахе Россия получает от Баку.
19 сентября стало известно, что Азербайджан начал контртеррористическую операцию локального характера в Карабахе с целью восстановления конституционного строя.
Как уточнили в минобороны страны, антитеррористические мероприятия начали, чтобы обеспечить положения трехстороннего заявления (Москва-Баку-Ереван), пресечения широкомасштабных провокаций в карабахском экономическом районе.