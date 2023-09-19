https://ukraina.ru/20230919/1049530899.html

Захарова: Москва контактирует с Баку по ситуации в Карабахе

Захарова: Москва контактирует с Баку по ситуации в Карабахе - 19.09.2023 Украина.ру

Захарова: Москва контактирует с Баку по ситуации в Карабахе

Россия контактирует с Азербайджаном в свете проведения Баку "антитеррористической операции" в Карабахе, заявила 19 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге

2023-09-19T14:05

2023-09-19T14:05

2023-09-19T14:05

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Дипломат добавила, что информацию об "антитеррористической операции" в Карабахе Россия получает от Баку.19 сентября стало известно, что Азербайджан начал контртеррористическую операцию локального характера в Карабахе с целью восстановления конституционного строя.Как уточнили в минобороны страны, антитеррористические мероприятия начали, чтобы обеспечить положения трехстороннего заявления (Москва-Баку-Ереван), пресечения широкомасштабных провокаций в карабахском экономическом районе.

https://ukraina.ru/20230919/1049528529.html

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новости, россия, азербайджан, зарубежье, мария захарова, карабах, мид