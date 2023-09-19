https://ukraina.ru/20230919/1049528670.html

Благодарить Байдена, давить на Глобальный Юг. Зачем Зеленский полетел в США

Благодарить Байдена, давить на Глобальный Юг. Зачем Зеленский полетел в США - 19.09.2023 Украина.ру

Благодарить Байдена, давить на Глобальный Юг. Зачем Зеленский полетел в США

Во вторник 19 сентября, украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорке, чтобы выступить на Генассамблее ООН, осудить Россию и попытаться разбить нейтральную коалицию стран Третьего мира

2023-09-19T13:28

2023-09-19T13:28

2023-09-19T13:29

эксклюзив

владимир зеленский

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На прошлогодней ассамблее Зеленский презентовал свою "формулу мира" из пяти пунктов, которая сводится к возврату Украине территорий, включая Крым, и выплате репараций со стороны России.Примечательно, что этот план Зеленский хотел реализовать без участия руководства РФ, так как в том же году он издал указ, запрещающий какие-либо переговоры с российским президентом.В этом году в планах Зеленского — переговоры с Джо Байденом, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством, встречи с американским бизнесом. Обозреватель издания New York Times Эндрю Крамер считает, что основной задачей Зеленского в США является многократное выражение благодарности Джо Байдену лично и американскому Конгрессу. Он отметил, что Зеленский усвоил важный урок о том, как нужно относиться к западным партнерам. "Это изменение тона и подхода Зеленского после критики того, как он ругал своих союзников и выглядел неблагодарным, требуя от них оружия", — пишет Крамер. Однако "дякую" Зеленского будет не от чистого сердца. Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 сентября говорил, что на самом деле украинский режим всех — и американцев, и европейцев, и любую другую страну — склоняет почём зря, требуя денег, помощи, вооружений и боеприпасов.Сергею Лаврову также предстоит участвовать вместе с Зеленским и Джо Байденом в заседании Совбеза ООН, который будет посвящен украинскому конфликту. Главе российской дипломатии придется выдержать словесную баталию своих оппонентов и недипломатические выпады со стороны Зеленского. По информации британской The Telegraph, на заседании Совбеза ООН Джо Байжен также намерен поднять вопрос о расширении этого органа, включении в него других стран, чтобы "ослабить влияние России и Китая". Сейчас в Совбезе ООН — пять постоянных членов: Китай, Россия, США, Великобритания и Франция.Американские СМИ, близкие к Республиканской партии, пишут, что визит Зеленского должен усилить позиции проукраинских лоббистов из Демпартии, которые требуют больше денег на поддержку Киева. В Конгрессе США признают, что найти голоса под утверждение украинских траншей уже очень сложно. В самих Соединенных Штатах постоянно растет количество семей, которые едва сводят концы с концами. По данным американского исследования от этого года, у 37% американских домохозяйств нет сбережений даже в $400 на крайний случай (год назад их было 32%). Для них затраты миллиардов на помощь какой-то Украине, которую они даже не найдут на карте, выглядят по меньшей мере нелогично.В США Зеленский планирует также продолжать давление на страны Третьего мира, чтобы те прекратили торговлю с РФ. В частности, у Зеленского на 20 сентября запланирована встреча с президентом Бразилии в его номере в отеле. Ранее Зеленский назначил послом в эту страну скандалиста Андрея Мельника, прославившегося в Германии хамскими высказываниями в адрес немецкого руководства.Американское издание Washington Post на днях сообщало, что конфликт на Украине сказался на ценах на продовольствие и энергоносители, что усилило призывы развивающихся стран к переговорам. Кроме того, поддержка помощи Киеву среди американской общественности снижается, поэтому Байдену для продвижения своей повестки понадобился "самый харизматичный голос конфликта: президент Украины Владимир Зеленский", считают американские авторы.При этом президент Турции Эрдоган, который тоже присутствует на Генассамблее ООН, в новом интервью заявил, что затягивание конфликта на Украине — не в интересах России и ее президента. "Я говорю это только с его слов, Путин хочет, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам", — заявил Эрдоган. Из его слов можно сделать вывод, что длительный конфликт на Украине выгоден администрации США.В свою очередь украинский народный депутат Александр Дубинский считает, что в США Зеленского не будут гладить по голове. Его фактически вызывают на ковер, утверждает Дубинский, но все претензии ему выскажут за закрытыми дверьми. "Этот визит кардинально будет отличаться от прошлогоднего, когда Зеленского за заслуги украинцев авансом встречали как триумфатора. На этот раз разговор будет прагматичным, и, в основном, за закрытыми дверьми. Зеленскому будет озвучено много претензий, неудобных вопросов, а также поставлены условия для дальнейшего получения военной помощи", — пишет Дубинский.Одним из таких условий, по словам депутата, является создание электронного реестра военнообязанных от 17 до 60 лет, который предусматривает передачу Минобороны Украины данных о гражданах, которые содержатся в различных государственных реестрах — Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД и ЦИК. Американцы подозревают, что тысячи украинцев увиливают от призыва, что вредит их планам войны до последнего украинца.

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