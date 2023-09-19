https://ukraina.ru/20230919/1049524790.html
Украинские лётчики будут обучаться пилотированию F-16 в США — Пентагон
Украинские лётчики будут обучаться пилотированию F-16 в США — Пентагон - 19.09.2023 Украина.ру
Украинские лётчики будут обучаться пилотированию F-16 в США — Пентагон
Пилоты ВСУ смогут обучаться пилотированию на американских истребителях F-16 в США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайн". Об этом 19 сентября сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-19T12:15
2023-09-19T12:15
2023-09-19T12:15
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летчики
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Остин открыл очередное заседание контактной группы по Украине в Германии "формата Рамштайн".Помимо этого, на заседании глава Пентагона анонсировал скорое прибытие первой партии американских танков Abrams на Украину.США одобрили передачу Украине боевых самолётов от третьих стран, вероятно, Дании и Нидерландов, после завершения подготовки лётчиков.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Издание Politico ранее публиковало информацию о том, что незнание английского языка препятствует началу обучения. Только восемь украинских пилотов свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16, сообщало издание.
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Украина.ру
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новости, сша, зарубежье, пентагон, ллойд остин, всу, f-16, летчики
Новости, США, Зарубежье, Пентагон, Ллойд Остин, ВСУ, F-16, летчики
Украинские лётчики будут обучаться пилотированию F-16 в США — Пентагон
Пилоты ВСУ смогут обучаться пилотированию на американских истребителях F-16 в США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайн". Об этом 19 сентября сообщили журналисты РИА Новости
Остин открыл очередное заседание контактной группы по Украине в Германии "формата Рамштайн".
"США дополняют тренировочную коалицию по F-16 тренировками на своей территории", — заявил Остин.
Помимо этого, на заседании глава Пентагона анонсировал скорое прибытие первой партии американских танков Abrams на Украину.
США одобрили передачу Украине боевых самолётов от третьих стран, вероятно, Дании и Нидерландов, после завершения подготовки лётчиков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Издание Politico ранее публиковало информацию о том, что незнание английского языка препятствует началу обучения. Только восемь украинских пилотов свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16, сообщало издание.