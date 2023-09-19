Украинские лётчики будут обучаться пилотированию F-16 в США — Пентагон - 19.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230919/1049524790.html
Украинские лётчики будут обучаться пилотированию F-16 в США — Пентагон
Украинские лётчики будут обучаться пилотированию F-16 в США — Пентагон - 19.09.2023 Украина.ру
Украинские лётчики будут обучаться пилотированию F-16 в США — Пентагон
Пилоты ВСУ смогут обучаться пилотированию на американских истребителях F-16 в США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайн". Об этом 19 сентября сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-19T12:15
2023-09-19T12:15
новости
сша
зарубежье
пентагон
ллойд остин
всу
f-16
летчики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046467313_383:412:1874:1250_1920x0_80_0_0_9c340a55d6df25103e2d0cf62998281e.jpg
Остин открыл очередное заседание контактной группы по Украине в Германии "формата Рамштайн".Помимо этого, на заседании глава Пентагона анонсировал скорое прибытие первой партии американских танков Abrams на Украину.США одобрили передачу Украине боевых самолётов от третьих стран, вероятно, Дании и Нидерландов, после завершения подготовки лётчиков.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Издание Politico ранее публиковало информацию о том, что незнание английского языка препятствует началу обучения. Только восемь украинских пилотов свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16, сообщало издание.
https://ukraina.ru/20230805/1048498420.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046467313_216:0:1920:1278_1920x0_80_0_0_7c4e8c8dd6630d32a8f8db9fc00e7c30.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, зарубежье, пентагон, ллойд остин, всу, f-16, летчики
Новости, США, Зарубежье, Пентагон, Ллойд Остин, ВСУ, F-16, летчики

Украинские лётчики будут обучаться пилотированию F-16 в США — Пентагон

12:15 19.09.2023
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
Пилоты ВСУ смогут обучаться пилотированию на американских истребителях F-16 в США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайн". Об этом 19 сентября сообщили журналисты РИА Новости
Остин открыл очередное заседание контактной группы по Украине в Германии "формата Рамштайн".
"США дополняют тренировочную коалицию по F-16 тренировками на своей территории", — заявил Остин.
Помимо этого, на заседании глава Пентагона анонсировал скорое прибытие первой партии американских танков Abrams на Украину.
США одобрили передачу Украине боевых самолётов от третьих стран, вероятно, Дании и Нидерландов, после завершения подготовки лётчиков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Издание Politico ранее публиковало информацию о том, что незнание английского языка препятствует началу обучения. Только восемь украинских пилотов свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16, сообщало издание.
F-16
5 августа, 11:51
Politico: Низкий уровень английского мешает пилотам ВСУ начать обучение на F-16Только восемь украинских пилотов свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16. Об этом сообщили журналисты Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией
 
НовостиСШАЗарубежьеПентагонЛлойд ОстинВСУF-16летчики
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21Хроника энергетической войны: последние события
12:19Харатьян рассказал, как новые "Гардемарины" связаны с СВО
12:15Украинские лётчики будут обучаться пилотированию F-16 в США — Пентагон
12:14"Он был пьян?" Зерновой скандал: дипломат ЕС заподозрил украинского чиновника в пьянстве
12:03Украина скоро получит первую партию американских танков Abrams – Пентагон
12:03"А проигравшие правят Википедию": Илон Маск намекнул на Украину
12:00"Наука побеждать" от Алексея Данилова. Откровения экс-ветеринара по вопросам политической стратегии
11:48Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на Генассамблее ООН - The Washington Post
11:47"Силы ВСУ на исходе": Балицкий рассказал, когда ждать третью волну контрнаступления
11:27ПВО сбила четыре ракеты над Мелитополем
11:22Иран готов выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине
11:21Боррель не видит возможности возобновить "зерновую сделку"
11:18Глава МВД Эстонии пообещал не пускать в страну россиян, которых выселят из Латвии
10:47В Одессе произошло жестокое убийство, закончившееся дегустацией черепахового супа
10:42El Pais: Киев хочет "развестись" с Илоном Маском, но не знает как
10:41Во Львове прозвучали взрывы, власти рассказали о последствиях
10:33Собирание русских земель: Шишкин о важности освободительного похода и судьбе Украины. Видео
10:18Конфликт на Украине продлится долго –Эрдоган
10:18Следственный комитет будет расследовать обстрелы ВСУ по территории России
10:17Не российская ракета: американские СМИ нашли виновных в смертельном ударе по рынку в Константиновке
Лента новостейМолния