https://ukraina.ru/20230919/1049524790.html

Украинские лётчики будут обучаться пилотированию F-16 в США — Пентагон

Украинские лётчики будут обучаться пилотированию F-16 в США — Пентагон - 19.09.2023 Украина.ру

Украинские лётчики будут обучаться пилотированию F-16 в США — Пентагон

Пилоты ВСУ смогут обучаться пилотированию на американских истребителях F-16 в США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайн". Об этом 19 сентября сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-19T12:15

2023-09-19T12:15

2023-09-19T12:15

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Остин открыл очередное заседание контактной группы по Украине в Германии "формата Рамштайн".Помимо этого, на заседании глава Пентагона анонсировал скорое прибытие первой партии американских танков Abrams на Украину.США одобрили передачу Украине боевых самолётов от третьих стран, вероятно, Дании и Нидерландов, после завершения подготовки лётчиков.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Издание Politico ранее публиковало информацию о том, что незнание английского языка препятствует началу обучения. Только восемь украинских пилотов свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16, сообщало издание.

https://ukraina.ru/20230805/1048498420.html

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новости, сша, зарубежье, пентагон, ллойд остин, всу, f-16, летчики