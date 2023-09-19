Президент США попытался оскорбить Путина - 19.09.2023 Украина.ру
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Президент США попытался оскорбить Путина
Президент США попытался оскорбить Путина - 19.09.2023 Украина.ру
Президент США попытался оскорбить Путина
Американский лидер Джо Байден попытался оскорбить российского коллегу Владимира Путина, назвав его "диктатором". Об этом 18 сентября сообщил пресс-пул Белого дома
2023-09-19T09:14
2023-09-19T08:59
джо байден
сша
зарубежье
диктаторы
владимир путин
новости
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"Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин", - сказал Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.По его словам, бывший президент США Дональд Трамп склоняется перед Россией.Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес иностранного коллеги.В марте 2022 года во время визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", - ответил Байден. До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником".Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется".Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена".Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие слова Байдена о Путине говорят о том, что у многих американских политиков "не все хорошо" с совестью. Российский министр напомнил о военных интервенциях со стороны США против бывшей Югославии, Ирака, Ливии, указав, что сотни и сотни тысяч погибших стали результатом того, что в Америке называли "борьбой за продвижение демократии".
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джо байден, сша, зарубежье, диктаторы, владимир путин, новости
Джо Байден, США, Зарубежье, диктаторы, Владимир Путин, Новости

Президент США попытался оскорбить Путина

09:14 19.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Американский лидер Джо Байден попытался оскорбить российского коллегу Владимира Путина, назвав его "диктатором". Об этом 18 сентября сообщил пресс-пул Белого дома
"Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин", - сказал Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.
По его словам, бывший президент США Дональд Трамп склоняется перед Россией.
"Может, Трамп и его MAGA-друзья склонятся, но я не буду, если меня переизберут", - заверил 80-летний президент США.
Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес иностранного коллеги.
В марте 2022 года во время визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России.
Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий.
"Он мясник, вот что я думаю", - ответил Байден.
До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником".
Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется".
Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие слова Байдена о Путине говорят о том, что у многих американских политиков "не все хорошо" с совестью. Российский министр напомнил о военных интервенциях со стороны США против бывшей Югославии, Ирака, Ливии, указав, что сотни и сотни тысяч погибших стали результатом того, что в Америке называли "борьбой за продвижение демократии".
- РИА Новости, 1920, 21.06.2023
21 июня, 13:56
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, в МИД Китая ответилиВ МИД Китая сочли слова президента США Джо Байдена о Си Цзиньпине безответственными и абсурдными, риторика американского лидера нарушает дипломатические протоколы. Об этом заявила 21 июня представитель китайского МИД Мао Нин
 
Джо БайденСШАЗарубежьедиктаторыВладимир ПутинНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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