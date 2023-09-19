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Президент США попытался оскорбить Путина
Президент США попытался оскорбить Путина - 19.09.2023 Украина.ру
Президент США попытался оскорбить Путина
Американский лидер Джо Байден попытался оскорбить российского коллегу Владимира Путина, назвав его "диктатором". Об этом 18 сентября сообщил пресс-пул Белого дома
2023-09-19T09:14
2023-09-19T09:14
2023-09-19T08:59
джо байден
сша
зарубежье
диктаторы
владимир путин
новости
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"Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин", - сказал Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.По его словам, бывший президент США Дональд Трамп склоняется перед Россией.Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес иностранного коллеги.В марте 2022 года во время визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", - ответил Байден. До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником".Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется".Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена".Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие слова Байдена о Путине говорят о том, что у многих американских политиков "не все хорошо" с совестью. Российский министр напомнил о военных интервенциях со стороны США против бывшей Югославии, Ирака, Ливии, указав, что сотни и сотни тысяч погибших стали результатом того, что в Америке называли "борьбой за продвижение демократии".
https://ukraina.ru/20230621/1047439536.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, сша, зарубежье, диктаторы, владимир путин, новости
Президент США попытался оскорбить Путина
Американский лидер Джо Байден попытался оскорбить российского коллегу Владимира Путина, назвав его "диктатором". Об этом 18 сентября сообщил пресс-пул Белого дома
"Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин", - сказал Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.
По его словам, бывший президент США Дональд Трамп склоняется перед Россией.
"Может, Трамп и его MAGA-друзья склонятся, но я не буду, если меня переизберут", - заверил 80-летний президент США.
Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес иностранного коллеги.
В марте 2022 года во время визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России.
Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий.
"Он мясник, вот что я думаю", - ответил Байден.
До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником".
Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется".
Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие слова Байдена о Путине говорят о том, что у многих американских политиков "не все хорошо" с совестью. Российский министр напомнил о военных интервенциях со стороны США против бывшей Югославии, Ирака, Ливии, указав, что сотни и сотни тысяч погибших стали результатом того, что в Америке называли "борьбой за продвижение демократии".