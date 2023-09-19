https://ukraina.ru/20230919/1049518102.html

Президент США попытался оскорбить Путина

Президент США попытался оскорбить Путина - 19.09.2023 Украина.ру

Президент США попытался оскорбить Путина

Американский лидер Джо Байден попытался оскорбить российского коллегу Владимира Путина, назвав его "диктатором". Об этом 18 сентября сообщил пресс-пул Белого дома

2023-09-19T09:14

2023-09-19T09:14

2023-09-19T08:59

джо байден

сша

зарубежье

диктаторы

владимир путин

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049385369_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_df72719477ee4d8183f9e01ea708909c.jpg.webp

"Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин", - сказал Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.По его словам, бывший президент США Дональд Трамп склоняется перед Россией.Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес иностранного коллеги.В марте 2022 года во время визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", - ответил Байден. До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником".Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется".Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена".Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие слова Байдена о Путине говорят о том, что у многих американских политиков "не все хорошо" с совестью. Российский министр напомнил о военных интервенциях со стороны США против бывшей Югославии, Ирака, Ливии, указав, что сотни и сотни тысяч погибших стали результатом того, что в Америке называли "борьбой за продвижение демократии".

https://ukraina.ru/20230621/1047439536.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, сша, зарубежье, диктаторы, владимир путин, новости