Провальные атаки Киева, взрывы и пожары, Зеленский в Нью-Йорке. Главное на Украине на утро 19 сентября - 19.09.2023 Украина.ру
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Провальные атаки Киева, взрывы и пожары, Зеленский в Нью-Йорке. Главное на Украине на утро 19 сентября
Провальные атаки Киева, взрывы и пожары, Зеленский в Нью-Йорке. Главное на Украине на утро 19 сентября - 19.09.2023 Украина.ру
Провальные атаки Киева, взрывы и пожары, Зеленский в Нью-Йорке. Главное на Украине на утро 19 сентября
в своем телеграм-канале. Украина.ру, 19.09.2023
2023-09-19T09:00
2023-09-19T09:30
хроники
эксклюзив
спецоперация
владимир зеленский
сша
беспилотник
удар
атаки
всу
россия
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Российские военные успешно отражают атаки Киева. На Украине что-то взрывается, сообщают о пожарах. Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООНРоссийская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три воздушные цели в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты три воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков.Он отметил, что повреждена линия электропередачи. Аварийные службы приступили к устранению последствий.Южная группировка российский войск также отразила семь атак на Донецком направлении.По его словам, авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам подразделений украинских войск в Авдеевке. Уничтожен пункт временной дислокации, запасный командный пункт и узел связи, нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Спорное, Весёлое, Новгородское.«Артиллерией группировки уничтожено два орудия М777 американского производства, две гаубицы Д-30, один танк, два миномета 120-го и один 82-го калибра, семь автомобилей, а также поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами и позиция гранатометного расчета АГС», — добавил начальник пресс-центра.Кроме того, российские военные группировки "Центр" отразили атаку 12-й бригады "Азов"* на Краснолиманском направлении, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.Также военнослужащие сорвали атаку 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе торского участка и Серебрянского лесничества. Они взаимодействовали с артиллерией и штурмовой армейской авиацией.Украинские военные потеряли на Краснолиманском направлении более 50 человек, а также боевую бронированную машину и автомобиль "Пикап", уточнил Савчук.В свою очередь украинские военные несут большие потери и предпочитают добровольно сдаваться в плен россиянам.Так, во вторник подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко перечислил, что Киев несет большие потери у населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка под Артемовском."Штурмовые действия вооруженных формирований Украины в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка для украинских боевиков оборачиваются большими потерями как в живой силе, так и технике", - указал Марочко.Он пояснил, что, согласно перехваченным данным, при каждом штурме подразделения украинских силовиков теряют до 30% личного состава убитыми и ранеными."Среди техники наибольшее количество потерь составляет легковые автомобили и броневики, используемые для транспортировки личного состава и перевозки БК", - дополнил собеседник агентства.Российский боец, выполняющий задачи в зоне специальной военной операции, отметил, что ВСУ начали добровольно сдаваться в плен на Сватовском направлении."Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления", — подчеркнул военнослужащий.Взрывы и пожары на УкраинеВ ночь на вторник украинские СМИ и власти различных регионов сообщали о взрывах.Так, по данным издания "Общественное", взрыв прогремел в Одессе.Украинский "24-й канал" информировал о взрывах в Хмельницкой области.Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе.Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о "прилете" по городской промзоне на Холодной Горе. Ранее СМИ писали о взрывах в городе, там была объявлена воздушная тревога.Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о взрывах во Львове."В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина", - призвал он.Позднее Козицкий заявил о новых взрывах во Львове.Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате удара по Львову возникло возгорание на промышленном складе. По его словам, все соответствующие службы выехали на место.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Зеленский в Нью-ЙоркеПрезидент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил о прибытии в Нью-Йорк, где он планирует провести ряд важных встреч.Из аэропорта политик отправился к военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые проходят лечение и реабилитацию в США.В Вашингтоне у украинского лидера запланированы переговоры с президентом США, лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Он также планирует встретиться с американскими бизнесменами и журналистами.Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Зеленский поучаствует в заседании Совета безопасности ООН по Украине.В начале сентября в Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 19–23 сентября пройдет неделя высокого уровня, в которой будут участвовать президенты, главы правительств и министры иностранных дел. Заседание на уровне глав делегаций пройдет 20 сентября.Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он же будет присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН, где также выступит Зеленский. СМИ допускают, что на этом заседании Украину может представлять глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, а не сам президент.США и страны ЕС с начала СВО активно помогают Украине деньгами и вооружением. Хотя Россия много раз подчеркивала, что это только затягивает конфликт.Накануне координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби пообещал дополнительные пакеты американской военной помощи Киеву."Мы постоянно, почти на регулярной основе предоставляли дополнительную помощь в сфере безопасности Украине. Мы объявляем об этих пакетах почти каждые пару недель. Так что думаю вы можете ожидать, что вы продолжите видеть дополнительную помощь в сфере безопасности", - сказал Кирби на пресс-конференции.Он не привел подробностей о том, когда следует ожидать очередного пакета и что в него войдет.В свою очередь министр иностранных дел России Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на днях указал, что США с помощью Украины ведут войну против России, поставляя Киеву оружие и разведданные.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20230918/1049493244.html
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Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, владимир зеленский, сша, беспилотник, удар, атаки, всу, россия, военные, пво
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, Владимир Зеленский, США, беспилотник, удар, атаки, ВСУ, Россия, военные, ПВО

Провальные атаки Киева, взрывы и пожары, Зеленский в Нью-Йорке. Главное на Украине на утро 19 сентября

09:00 19.09.2023 (обновлено: 09:30 19.09.2023)
 
© Инсайдер UA телеграм-каналВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Инсайдер UA телеграм-канал
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российские военные успешно отражают атаки Киева. На Украине что-то взрывается, сообщают о пожарах. Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три воздушные цели в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты три воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков.
Он отметил, что повреждена линия электропередачи. Аварийные службы приступили к устранению последствий.
Южная группировка российский войск также отразила семь атак на Донецком направлении.

«На Донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки войск отражено семь атак штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артёмовском, Авдеевском и Александро-Калиновском направлениях. Противник потерял до 210 военнослужащих», — сказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

По его словам, авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам подразделений украинских войск в Авдеевке. Уничтожен пункт временной дислокации, запасный командный пункт и узел связи, нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Спорное, Весёлое, Новгородское.
«Артиллерией группировки уничтожено два орудия М777 американского производства, две гаубицы Д-30, один танк, два миномета 120-го и один 82-го калибра, семь автомобилей, а также поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами и позиция гранатометного расчета АГС», — добавил начальник пресс-центра.
Кроме того, российские военные группировки "Центр" отразили атаку 12-й бригады "Азов"* на Краснолиманском направлении, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Также военнослужащие сорвали атаку 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе торского участка и Серебрянского лесничества. Они взаимодействовали с артиллерией и штурмовой армейской авиацией.
Украинские военные потеряли на Краснолиманском направлении более 50 человек, а также боевую бронированную машину и автомобиль "Пикап", уточнил Савчук.
Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Вчера, 13:15
Украина против членов ЕС, увольнение замов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 сентябряУкраина начала юридический процесс против некоторых членов ЕС. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В свою очередь украинские военные несут большие потери и предпочитают добровольно сдаваться в плен россиянам.
Так, во вторник подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко перечислил, что Киев несет большие потери у населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка под Артемовском.
"Штурмовые действия вооруженных формирований Украины в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка для украинских боевиков оборачиваются большими потерями как в живой силе, так и технике", - указал Марочко.
Он пояснил, что, согласно перехваченным данным, при каждом штурме подразделения украинских силовиков теряют до 30% личного состава убитыми и ранеными.
"Среди техники наибольшее количество потерь составляет легковые автомобили и броневики, используемые для транспортировки личного состава и перевозки БК", - дополнил собеседник агентства.
Российский боец, выполняющий задачи в зоне специальной военной операции, отметил, что ВСУ начали добровольно сдаваться в плен на Сватовском направлении.
"Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления", — подчеркнул военнослужащий.
Взрывы и пожары на Украине
В ночь на вторник украинские СМИ и власти различных регионов сообщали о взрывах.
Так, по данным издания "Общественное", взрыв прогремел в Одессе.
Украинский "24-й канал" информировал о взрывах в Хмельницкой области.
Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе.
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о "прилете" по городской промзоне на Холодной Горе. Ранее СМИ писали о взрывах в городе, там была объявлена воздушная тревога.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Вчера, 10:01
Тела вертолётчиков, Зеленский настаивает на наступлении. Главное на Украине на утро 18 сентябряРяд источников сообщил о выдаче тел российских вертолётчиков, расстрелянных военными из ГУР МОУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо продолжать наступление
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о взрывах во Львове.
"В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина", - призвал он.
Позднее Козицкий заявил о новых взрывах во Львове.
"Снова было громко во Львове. Есть высокая угроза новых ударов", - предупредил он.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате удара по Львову возникло возгорание на промышленном складе. По его словам, все соответствующие службы выехали на место.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Зеленский в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил о прибытии в Нью-Йорк, где он планирует провести ряд важных встреч.
Из аэропорта политик отправился к военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые проходят лечение и реабилитацию в США.
"Далее — важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены веские двусторонние встречи", — отметил Зеленский.
В Вашингтоне у украинского лидера запланированы переговоры с президентом США, лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Он также планирует встретиться с американскими бизнесменами и журналистами.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Зеленский поучаствует в заседании Совета безопасности ООН по Украине.
В начале сентября в Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 19–23 сентября пройдет неделя высокого уровня, в которой будут участвовать президенты, главы правительств и министры иностранных дел. Заседание на уровне глав делегаций пройдет 20 сентября.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он же будет присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН, где также выступит Зеленский. СМИ допускают, что на этом заседании Украину может представлять глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, а не сам президент.
США и страны ЕС с начала СВО активно помогают Украине деньгами и вооружением. Хотя Россия много раз подчеркивала, что это только затягивает конфликт.
Накануне координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби пообещал дополнительные пакеты американской военной помощи Киеву.
"Мы постоянно, почти на регулярной основе предоставляли дополнительную помощь в сфере безопасности Украине. Мы объявляем об этих пакетах почти каждые пару недель. Так что думаю вы можете ожидать, что вы продолжите видеть дополнительную помощь в сфере безопасности", - сказал Кирби на пресс-конференции.
Он не привел подробностей о том, когда следует ожидать очередного пакета и что в него войдет.
В свою очередь министр иностранных дел России Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на днях указал, что США с помощью Украины ведут войну против России, поставляя Киеву оружие и разведданные.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Последствия обстрелов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
17 сентября, 13:17
Трагедия в Светлодарске, обстрелы, БПЛА под Тулой. Главное на Украине на 13:00 17 сентябряНа логистический центр в Тульской области упал украинский беспилотник. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, убивая мирных жителей
 
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Заголовок открываемого материала
09:14Президент США попытался оскорбить Путина
09:00Провальные атаки Киева, взрывы и пожары, Зеленский в Нью-Йорке. Главное на Украине на утро 19 сентября
08:00"После тяжёлых и продолжительных боев нашими войсками оставлен город Киев"
07:00Военный эксперт о том, почему на Украине Россия не будет экономить планирующие бомбы и "Ланцеты"
06:45Военный эксперт о том, как "русская дубинушка" вышибает "чудо-оружие" НАТО на Украине
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05:45"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ
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