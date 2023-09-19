https://ukraina.ru/20230919/1049501209.html

Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО

Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО - 19.09.2023 Украина.ру

Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО

Что касается военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, то в этом плане действительно есть большие перспективы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко

2023-09-19T05:15

2023-09-19T05:15

2023-09-19T05:15

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Несмотря на многолетнюю демонизацию Западом Северной Кореи, у нее достаточно развита оборонная промышленность и наука. У КНДР есть ядерное оружие и не одна сотня ракет разной дальности, в том числе межконтинентальных баллистических, рассказал он.У Пхеньяна есть артиллерия советских калибров и миллионы снарядов. Все это вооружение гипотетически пригодилось бы России в зоне СВО в случае затягивания конфликта на Украине, добавил эксперт.Россия сейчас не нуждается ни в иностранных добровольцах, ни в иностранных боеприпасах. Но военно-техническое сотрудничество между РФ и КНДР реально и материально, отметил обозреватель.Пхеньян мог бы предложить России много интересного из области артиллерии, РСЗО, дронов и тактических ракет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230911/1049328956.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, сво, ким чен ын, вооружение, ядерное оружие, снаряды, россия