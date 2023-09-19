https://ukraina.ru/20230919/1049501209.html
Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО
Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО - 19.09.2023 Украина.ру
Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО
Что касается военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, то в этом плане действительно есть большие перспективы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
2023-09-19T05:15
2023-09-19T05:15
2023-09-19T05:15
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ким чен ын
вооружение
ядерное оружие
снаряды
россия
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Несмотря на многолетнюю демонизацию Западом Северной Кореи, у нее достаточно развита оборонная промышленность и наука. У КНДР есть ядерное оружие и не одна сотня ракет разной дальности, в том числе межконтинентальных баллистических, рассказал он.У Пхеньяна есть артиллерия советских калибров и миллионы снарядов. Все это вооружение гипотетически пригодилось бы России в зоне СВО в случае затягивания конфликта на Украине, добавил эксперт.Россия сейчас не нуждается ни в иностранных добровольцах, ни в иностранных боеприпасах. Но военно-техническое сотрудничество между РФ и КНДР реально и материально, отметил обозреватель.Пхеньян мог бы предложить России много интересного из области артиллерии, РСЗО, дронов и тактических ракет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230911/1049328956.html
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, сво, ким чен ын, вооружение, ядерное оружие, снаряды, россия
Новости, КНДР, СВО, Ким Чен Ын, вооружение, Ядерное оружие, снаряды, Россия
Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО
Что касается военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, то в этом плане действительно есть большие перспективы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
Несмотря на многолетнюю демонизацию Западом Северной Кореи, у нее достаточно развита оборонная промышленность и наука. У КНДР есть ядерное оружие и не одна сотня ракет разной дальности, в том числе межконтинентальных баллистических, рассказал он.
У Пхеньяна есть артиллерия советских калибров и миллионы снарядов. Все это вооружение гипотетически пригодилось бы России в зоне СВО в случае затягивания конфликта на Украине, добавил эксперт.
"[Лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын прямо заявил, что он готов внести свой вклад в эту священную войну с Западом. Это не просто "бла-бла-бла". Он конкретно объяснил, чем может помочь КНДР России", - подчеркнул Хроленко.
Россия сейчас не нуждается ни в иностранных добровольцах, ни в иностранных боеприпасах. Но военно-техническое сотрудничество между РФ и КНДР реально и материально, отметил обозреватель.
Пхеньян мог бы предложить России много интересного из области артиллерии, РСЗО, дронов и тактических ракет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь