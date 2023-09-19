Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО - 19.09.2023 Украина.ру
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Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО
Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО - 19.09.2023 Украина.ру
Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО
Что касается военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, то в этом плане действительно есть большие перспективы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
2023-09-19T05:15
2023-09-19T05:15
новости
кндр
сво
ким чен ын
вооружение
ядерное оружие
снаряды
россия
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Несмотря на многолетнюю демонизацию Западом Северной Кореи, у нее достаточно развита оборонная промышленность и наука. У КНДР есть ядерное оружие и не одна сотня ракет разной дальности, в том числе межконтинентальных баллистических, рассказал он.У Пхеньяна есть артиллерия советских калибров и миллионы снарядов. Все это вооружение гипотетически пригодилось бы России в зоне СВО в случае затягивания конфликта на Украине, добавил эксперт.Россия сейчас не нуждается ни в иностранных добровольцах, ни в иностранных боеприпасах. Но военно-техническое сотрудничество между РФ и КНДР реально и материально, отметил обозреватель.Пхеньян мог бы предложить России много интересного из области артиллерии, РСЗО, дронов и тактических ракет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, кндр, сво, ким чен ын, вооружение, ядерное оружие, снаряды, россия
Новости, КНДР, СВО, Ким Чен Ын, вооружение, Ядерное оружие, снаряды, Россия

Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО

05:15 19.09.2023
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Что касается военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, то в этом плане действительно есть большие перспективы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
Несмотря на многолетнюю демонизацию Западом Северной Кореи, у нее достаточно развита оборонная промышленность и наука. У КНДР есть ядерное оружие и не одна сотня ракет разной дальности, в том числе межконтинентальных баллистических, рассказал он.
У Пхеньяна есть артиллерия советских калибров и миллионы снарядов. Все это вооружение гипотетически пригодилось бы России в зоне СВО в случае затягивания конфликта на Украине, добавил эксперт.

"[Лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын прямо заявил, что он готов внести свой вклад в эту священную войну с Западом. Это не просто "бла-бла-бла". Он конкретно объяснил, чем может помочь КНДР России", - подчеркнул Хроленко.

Россия сейчас не нуждается ни в иностранных добровольцах, ни в иностранных боеприпасах. Но военно-техническое сотрудничество между РФ и КНДР реально и материально, отметил обозреватель.
Пхеньян мог бы предложить России много интересного из области артиллерии, РСЗО, дронов и тактических ракет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября, 16:48
Дмитрий Бабич: Запад создает голливудскую историю вокруг встречи Путина и Ким Чен ЫнаГлобальный Юг находится в промежуточном состоянии. С одной стороны, он видит опасность идеологии Запада, с другой — ему очень не хочется просыпаться, считает политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
 
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05:30"Запускают ракеты из-под воды": военный обозреватель рассказал про уникальное северокорейское оружие
05:15Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО
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