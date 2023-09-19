"Живёт своей собственной жизнью". Что такое Генассамблея ООН и кто из лидеров стран отличился больше всех - 19.09.2023 Украина.ру
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"Живёт своей собственной жизнью". Что такое Генассамблея ООН и кто из лидеров стран отличился больше всех
"Живёт своей собственной жизнью". Что такое Генассамблея ООН и кто из лидеров стран отличился больше всех - 19.09.2023 Украина.ру
"Живёт своей собственной жизнью". Что такое Генассамблея ООН и кто из лидеров стран отличился больше всех
Две недели назад, 5 сентября, в Нью-Йорке открылась 78-я Генеральная Ассамблея ООН, 19-го числа стартует одно из важнейших международных политических событий - неделя высокого уровня, на которой выступят главы государств и внешнеполитических ведомств
2023-09-19T03:28
2023-09-19T03:29
эксклюзив
генассамблея оон
дипломатия
оон
украина
петр порошенко
владимир зеленский
зарубежье
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Что такое Генеральная Ассамблея ООНГенеральная Ассамблея, как гласит Устав ООН, - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации. Это главная площадка для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, в котором участвуют все 193 государства-члена ООН.Ассамблея обсуждает конкретные ситуации в соответствии с повесткой дня, по результатам чего принимаются резолюции, но они в отличие от решений Совета Безопасности ООН носят не обязательный, а рекомендательный характер.Самый интенсивный период работы ГА ООН приходится на сентябрь-декабрь, когда проходят очередные сессии, стартуют они традиционно во вторник 4-й недели сентября (отсчёт начинается с первой недели, на которой есть хотя бы 1 рабочий день) и продолжаются 9 рабочих дней без перерыва.По мере необходимости ГА ООН может собираться и вне периода сессий. На фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине Ассамблея в апреле 2022 года без голосования приняла резолюцию о проведении заседания после каждого случая применения права вето в Совете Безопасности, чтобы страна, заблокировавшая принятие решения, объяснила свою позицию. Очевидно, что эта инициатива направлена против России, которой приходится ветировать проекты резолюций западных государств, направленные против неё и в поддержку Украины.В функции ГА ООН также входит избрание непостоянных членов Совета Безопасности, назначение по рекомендации Совета Безопасности и генерального секретаря ООН, утверждение бюджета Организации и размера взносов государств-членов.Решения на Генассамблее принимаются простым большинством голосов, но такие важные вопросы, как рекомендации в отношении мира и безопасности, выборы членов Совета Безопасности, требуют не менее 2/3 голосов.Самые яркие выступления лидеров на Генеральной Ассамблее ООНВ рамках сессий проводятся недели высокого уровня: президенты, главы правительств, министры иностранных дел государств-членов ООН имеют возможность с трибуны ГА высказаться по наиболее актуальным темам международной политики.Первой на общих прениях всегда выступает Бразилия, так сложилось исторически: когда на 1-й Генеральной Ассамблее ООН в Лондоне в 1946 году никто не решался взять слово, руку поднял представитель этой латиноамериканской страны. Вторыми слово берут США как государство, на территории которого расположена штаб-квартира ООН.В зале делегации рассаживаются в алфавитном порядке, а право занять 1-й стол разыгрывается путём жеребьёвки, которую проводит генеральный секретарь ООН. В этом году жребий выпал Северной Македонии.Тысячи выступлений за эти годы прошло в стенах Всемирной Организации, но некоторые из них достойны особого внимания.Председатель Совета министров Кубы Фидель Кастро попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную речь, произнесённую с трибуны Генассамблеи ООН, - его выступление в 1960 году продолжалось 4 часа 29 минут. И до сих пор никому не удалось побить рекорд команданте.Лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи в 2009 году говорил гораздо меньше по времени - 2 часа (вместо отведённых регламентом 15 минут), но этого было достаточно, чтобы довести переводчика-синхрониста до обморока. После 75 минут работы он выкрикнул по-арабски: "Я больше не могу!" - и потерял сознание. Мало того, что политик говорил долго, его речь порой бывала нелогична, чересчур эмоциональной и быстрой, к тому же он часто бормотал и даже беседовал сам с собой. Переводить оставшуюся часть речи Каддафи пришлось главе арабской секции при ООН Раше Аджальякин.И как же не вспомнить заседание 15-й ГА ООН в 1960 году в контексте поведения первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. По одной из версий, советский лидер снял с ноги ботинок и принялся стучать им по столу, возмущённый критикой члена делегации Филиппин Лоренцо Сумолонга в адрес СССР. В свою очередь, сотрудница ООН рассказывала, что кто-то из журналистов наступил на пятку советскому лидеру, пока он шёл к своему месту, и ботинок слетел, женщина подняла его и подала Хрущёву, но он не смог сразу же его надеть, и поставил на стол. Другие свидетели того случая вспоминали, что ботинок так и стоял, а первый секретарь ЦК КПСС, пытаясь привлечь внимание председателя сессии, сначала размахивал руками, а потом начал стучал по столу ладонью. Все документы, связанные с этим инцидентом, таинственным образом исчезли из файлов ООН, но, по имеющейся информации, за выходку Хрущёва делегацию Советского Союза оштрафовали на $2 000.Генеральная Ассамблея ООН призвана искать решения, направленные на повышение качества жизни всего мира. Однако последние 10 лет украинские чиновники используют эту площадку не для урегулирования ситуации внутри своей страны, а для самопиара и распространения антироссийской риторики. Во всех 4 выступлениях в Нью-Йорке 5-й президент Украины Пётр Порошенко обвинял Россию в "аннексии" Крыма и "оккупации" Донбасса, требовал лишить делегацию РФ права вето. В 2017 году на общих прениях в Совете Безопасности ООН, проходивших в рамках Генассамблеи, украинский лидер демонстративно махал паспортами, якобы принадлежащими российским военным, "которые находятся в украинских тюрьмах за нелегальную оккупацию украинской земли".Манеру своего предшественника перенял и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. На своё дебютное выступление на Генеральной Ассамблее ООН в 2019 году он привёз патрон, от которого в Донбассе погиб оперный певец Василий Слипак, член "Правого сектора"* и активный участник акций Евромайдана украинской общины в Париже.В 2022-м после отмены ковидных ограничений предусматривалось только очное участиеполитиков и дипломатов на Генеральной Ассамблее, но для Зеленского сделали исключение, ему разрешили прислать записанное видеообращение якобы из опасения за его безопасность. При этом другим лидерам, которые в силу тех или иных обстоятельств не могли приехать в Нью-Йорк, в праве предоставить видеозапись отказали.В своей речи украинский президент, естественно, обвинял Россию, как всегда не приведя никаких доказательств, и потребовал заплатить за проведение военной спецоперации. Кроме того, Зеленский озвучил 5 предусловий Киева для установления мира:1. наказание России (введение санкций, лишение прав российских делегаций, лишение РФ права вето в Совете Безопасности ООН, хотя Устав ООН не предусматривает такого механизма, невыдача виз гражданам РФ);2. предоставление Украине военной и финансовой поддержки, а также разведданных;3. восстановление территориальной целостности Украины;4. предоставление гарантий безопасности Украины;5. приверженность стран к оказанию помощи Украине.Председатель сессии 78-й Генеральной Ассамблеи Дэннис Фрэнсис, постоянный представитель Тринидада и Тобаго при ООН, в интервью РИА Новости сказал, что неделя высокого уровня – это возможность для глав государств и правительств обсудить глобальные события, она не касается событий в какой-то конкретной стране."Однако не сомневаюсь, что многие главы государств и правительств будут держать в голове то, что происходит на Украине, и что, вероятно, они могут коснуться событий "на земле" и своей политики в отношении этого театра боевых действий. Но она (сессия ГА ООН – ред.) не будет как таковая об Украине", - заявил он.По словам дипломата, неделя высокого уровня - это процесс, который "живёт своей собственной жизнью".* признана экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена
https://ukraina.ru/20230519/1046367045.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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96
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эксклюзив, генассамблея оон, дипломатия, оон, украина, петр порошенко, владимир зеленский, зарубежье
Эксклюзив, Генассамблея ООН, дипломатия, ООН, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Зарубежье

"Живёт своей собственной жизнью". Что такое Генассамблея ООН и кто из лидеров стран отличился больше всех

03:28 19.09.2023 (обновлено: 03:29 19.09.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВыступление С. Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
Выступление С. Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
© Пресс-служба МИД РФ
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Две недели назад, 5 сентября, в Нью-Йорке открылась 78-я Генеральная Ассамблея ООН, 19-го числа стартует одно из важнейших международных политических событий - неделя высокого уровня, на которой выступят главы государств и внешнеполитических ведомств
Что такое Генеральная Ассамблея ООН
Генеральная Ассамблея, как гласит Устав ООН, - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации. Это главная площадка для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, в котором участвуют все 193 государства-члена ООН.
Ассамблея обсуждает конкретные ситуации в соответствии с повесткой дня, по результатам чего принимаются резолюции, но они в отличие от решений Совета Безопасности ООН носят не обязательный, а рекомендательный характер.
Самый интенсивный период работы ГА ООН приходится на сентябрь-декабрь, когда проходят очередные сессии, стартуют они традиционно во вторник 4-й недели сентября (отсчёт начинается с первой недели, на которой есть хотя бы 1 рабочий день) и продолжаются 9 рабочих дней без перерыва.
По мере необходимости ГА ООН может собираться и вне периода сессий. На фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине Ассамблея в апреле 2022 года без голосования приняла резолюцию о проведении заседания после каждого случая применения права вето в Совете Безопасности, чтобы страна, заблокировавшая принятие решения, объяснила свою позицию. Очевидно, что эта инициатива направлена против России, которой приходится ветировать проекты резолюций западных государств, направленные против неё и в поддержку Украины.
- РИА Новости, 1920, 19.05.2023
19 мая, 13:19
"Пора назвать вещи своими именами". Запад стал соучастником военных преступлений ВСУ и нацбатов18 мая в Совете Безопасности ООН по инициативе российской стороны состоялось заседание, посвящённое поставкам вооружений на Украину и последствиям, к которым они приводят
В функции ГА ООН также входит избрание непостоянных членов Совета Безопасности, назначение по рекомендации Совета Безопасности и генерального секретаря ООН, утверждение бюджета Организации и размера взносов государств-членов.
Решения на Генассамблее принимаются простым большинством голосов, но такие важные вопросы, как рекомендации в отношении мира и безопасности, выборы членов Совета Безопасности, требуют не менее 2/3 голосов.
Самые яркие выступления лидеров на Генеральной Ассамблее ООН
В рамках сессий проводятся недели высокого уровня: президенты, главы правительств, министры иностранных дел государств-членов ООН имеют возможность с трибуны ГА высказаться по наиболее актуальным темам международной политики.
Первой на общих прениях всегда выступает Бразилия, так сложилось исторически: когда на 1-й Генеральной Ассамблее ООН в Лондоне в 1946 году никто не решался взять слово, руку поднял представитель этой латиноамериканской страны. Вторыми слово берут США как государство, на территории которого расположена штаб-квартира ООН.
В зале делегации рассаживаются в алфавитном порядке, а право занять 1-й стол разыгрывается путём жеребьёвки, которую проводит генеральный секретарь ООН. В этом году жребий выпал Северной Македонии.
Тысячи выступлений за эти годы прошло в стенах Всемирной Организации, но некоторые из них достойны особого внимания.
Председатель Совета министров Кубы Фидель Кастро попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную речь, произнесённую с трибуны Генассамблеи ООН, - его выступление в 1960 году продолжалось 4 часа 29 минут. И до сих пор никому не удалось побить рекорд команданте.
Лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи в 2009 году говорил гораздо меньше по времени - 2 часа (вместо отведённых регламентом 15 минут), но этого было достаточно, чтобы довести переводчика-синхрониста до обморока. После 75 минут работы он выкрикнул по-арабски: "Я больше не могу!" - и потерял сознание. Мало того, что политик говорил долго, его речь порой бывала нелогична, чересчур эмоциональной и быстрой, к тому же он часто бормотал и даже беседовал сам с собой. Переводить оставшуюся часть речи Каддафи пришлось главе арабской секции при ООН Раше Аджальякин.
И как же не вспомнить заседание 15-й ГА ООН в 1960 году в контексте поведения первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. По одной из версий, советский лидер снял с ноги ботинок и принялся стучать им по столу, возмущённый критикой члена делегации Филиппин Лоренцо Сумолонга в адрес СССР. В свою очередь, сотрудница ООН рассказывала, что кто-то из журналистов наступил на пятку советскому лидеру, пока он шёл к своему месту, и ботинок слетел, женщина подняла его и подала Хрущёву, но он не смог сразу же его надеть, и поставил на стол.
Другие свидетели того случая вспоминали, что ботинок так и стоял, а первый секретарь ЦК КПСС, пытаясь привлечь внимание председателя сессии, сначала размахивал руками, а потом начал стучал по столу ладонью. Все документы, связанные с этим инцидентом, таинственным образом исчезли из файлов ООН, но, по имеющейся информации, за выходку Хрущёва делегацию Советского Союза оштрафовали на $2 000.
Генеральная Ассамблея ООН призвана искать решения, направленные на повышение качества жизни всего мира. Однако последние 10 лет украинские чиновники используют эту площадку не для урегулирования ситуации внутри своей страны, а для самопиара и распространения антироссийской риторики.
Во всех 4 выступлениях в Нью-Йорке 5-й президент Украины Пётр Порошенко обвинял Россию в "аннексии" Крыма и "оккупации" Донбасса, требовал лишить делегацию РФ права вето. В 2017 году на общих прениях в Совете Безопасности ООН, проходивших в рамках Генассамблеи, украинский лидер демонстративно махал паспортами, якобы принадлежащими российским военным, "которые находятся в украинских тюрьмах за нелегальную оккупацию украинской земли".
Манеру своего предшественника перенял и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. На своё дебютное выступление на Генеральной Ассамблее ООН в 2019 году он привёз патрон, от которого в Донбассе погиб оперный певец Василий Слипак, член "Правого сектора"* и активный участник акций Евромайдана украинской общины в Париже.
Выступление П. Порошенко на сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября 2021, 18:48
Встреча с Лавровым в русской комнате, отворот-поворот от Обамы: чем запомнились Порошенко и Зеленский на Генассамблее ООНВо вторник, 14 сентября, в Нью-Йорке открылась 76-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В целом сессии Генассамблеи считаются важными международными политическими событиями, однако президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский посещали её вовсе не для решения проблем своей страны
В 2022-м после отмены ковидных ограничений предусматривалось только очное участиеполитиков и дипломатов на Генеральной Ассамблее, но для Зеленского сделали исключение, ему разрешили прислать записанное видеообращение якобы из опасения за его безопасность. При этом другим лидерам, которые в силу тех или иных обстоятельств не могли приехать в Нью-Йорк, в праве предоставить видеозапись отказали.
В своей речи украинский президент, естественно, обвинял Россию, как всегда не приведя никаких доказательств, и потребовал заплатить за проведение военной спецоперации. Кроме того, Зеленский озвучил 5 предусловий Киева для установления мира:
1. наказание России (введение санкций, лишение прав российских делегаций, лишение РФ права вето в Совете Безопасности ООН, хотя Устав ООН не предусматривает такого механизма, невыдача виз гражданам РФ);
2. предоставление Украине военной и финансовой поддержки, а также разведданных;
3. восстановление территориальной целостности Украины;
4. предоставление гарантий безопасности Украины;
5. приверженность стран к оказанию помощи Украине.
Председатель сессии 78-й Генеральной Ассамблеи Дэннис Фрэнсис, постоянный представитель Тринидада и Тобаго при ООН, в интервью РИА Новости сказал, что неделя высокого уровня – это возможность для глав государств и правительств обсудить глобальные события, она не касается событий в какой-то конкретной стране.
"Однако не сомневаюсь, что многие главы государств и правительств будут держать в голове то, что происходит на Украине, и что, вероятно, они могут коснуться событий "на земле" и своей политики в отношении этого театра боевых действий. Но она (сессия ГА ООН – ред.) не будет как таковая об Украине", - заявил он.
По словам дипломата, неделя высокого уровня - это процесс, который "живёт своей собственной жизнью".
* признана экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена
 
ЭксклюзивГенассамблея ООНдипломатияООНУкраинаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийЗарубежье
 
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