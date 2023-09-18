https://ukraina.ru/20230918/1049501837.html

Politico: Байден воспользуется Генсассамблеей ООН для того, чтобы выбить деньги для Украины

Politico: Байден воспользуется Генсассамблеей ООН для того, чтобы выбить деньги для Украины - 18.09.2023 Украина.ру

Politico: Байден воспользуется Генсассамблеей ООН для того, чтобы выбить деньги для Украины

Пока президент США Джо Байден готовится порассуждать о демократии на заседании Генассамблеи (ГА) ООН, у него дома бастуют рабочие автомобильной промышленности и идет расследование для его импичмента, пишет 18 сентября издание Politico

2023-09-18T17:11

2023-09-18T17:11

2023-09-18T17:11

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Ежегодное заседание ГА ООН, на котором Байден собирается выступить в защиту демократии, станет последней глобальной встречей перед началом выборного сезона в США, подчеркивает издание.“Байден расскажет миру о шагах, которые он и его администрация предприняли для продвижения видения американского лидерства, основанного на предпосылке сотрудничества с другими для решения самых насущных мировых проблем”, - цитирует Politico слова советника по национальной безопасности Джейка Салливана по поводу содержания предстоящего выступления американского лидера.По словам Салливана, администрация США видит "сильный сигнал спроса на большее американское участие, на больше американских инвестиций", а также на большее американское присутствие "на всех континентах и во всех частях света".Внешняя политика редко влияет на голоса избирателей, но Белый дом решил опереться на имидж Байдена как глобального государственного деятеля, который возражает коалиции, разрушенные его предшественником Трампом, отмечает издание.Выступая с трибуны ООН 19 сентября, Байден очередной раз обещает продолжить поддерживать Украину, говорят авторы публикации, ссылаясь на заявления советников президента США. Вместе с запланированным визитом Зеленского в США, замечания Байдена должны оказать давление на республиканцев и заставить из согласиться на дополнительное финансирование войны, полагают они.CNN также сообщает, что ГА собирается посетить Зеленский."Помощники Белого дома давно отмечают, что общественная поддержка Украины в Америке растет после выступления Зеленского, и планируют, чтобы президент попытался извлечь выгоду из его визита. По мнению Западного крыла, наступил идеальный момент для начала битвы с республиканцами, которые призвали сократить денежные средства, отправляемые в зону боевых действий", - пишет Politico, подчеркивая, что республиканцы в Палате представителей 18 сентября представили законопроект о государственном финансировании, в который не включена помощь Украине.Дональд Трамп – стабильно популярный кандидат в президенты от Республиканской партии, усомнился в необходимости поддержки Украины и повторил желание быстро заключить мирное соглашение с Россией, отмечается в публикации.Издание напоминает, что Конгресс США уже одобрил выделение Украине помощи в размере 113 миллиардов долларов, в том числе около 70 миллиардов долларов на обеспечение безопасности. Более 90 процентов из них уже потрачено или назначено. Последний запрос Белого дома включает 13,1 миллиарда долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов оружия Пентагона, которые использовались для военных действий, говорится в статье.При этом некоторые правые настаивают на резком сокращении этого показателя, а официальные лица по обе стороны Атлантики считают, что президент России Владимир Путин пытается "переждать" предстоящие выборы в США, полагая, что отношение к украинскому конфликту может измениться, если республиканец будет командовать из Овального кабинета, резюмирует Politico.И в очередной раз вмешиваясь в нужды внутренней политики, он посетит несколько мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании.

https://ukraina.ru/20230918/1049480217.html

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новости, сша, украина, джо байден