https://ukraina.ru/20230918/1049501642.html

Внешнее управление на всех уровнях: эксперты о назначении нового "Маршала"

Внешнее управление на всех уровнях: эксперты о назначении нового "Маршала" - 18.09.2023 Украина.ру

Внешнее управление на всех уровнях: эксперты о назначении нового "Маршала"

Накануне визита Владимира Зеленского в США, Джо Байден назначил контролера за американской финансовой помощью. Им стала Пенни Притцкер.

2023-09-18T17:12

2023-09-18T17:12

2023-09-18T17:13

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Она возглавляла министерство торговли при Обаме и является влиятельным американским политиком с волчьей хваткой. В свете ареста главного олигарха Украины Игоря Коломойского, назначения Пенни Притцкер приобретает конкретный сигнал – ничьи активы и ресурсы в Украине не останутся без внимания "американских друзей". Притцкер уже назвали новым "Маршаллом" и ее план восстановления Украины будет не менее впечатляющим. Кто такая мисс Притцкер и как будут делить страну – анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский политик Мустафа НайемДжо Байден назначил специального представителя США по восстановлению экономики Украины. Ею стала уроженка штата Иллинойс, бывшая министр торговли США во втором президентском сроке Барака Обамы - Пенни Притцкер. Это предназначение ожидалось уже несколько месяцев. Однако с Украиной госпожа Притцкер, которую уже назвали украинской мисс Маршалл, связано не только ее будущее, но и семейное прошлое. Пенни Притцкер родилась в семье известных предпринимателей и филантропов. Ее прадед Яков Притцкер родился в селе Большие Прицки Киевской области. А дедушка – Абрахам Николас Притцкер был основателем сети одной из крупнейших гостиничных компаний в мире Hyatt. Кстати, Николас был двоюродным братом по матери известного философа Льва Шестова, родившегося и выросшего неподалеку от Контрактовой площади в Киеве и долгое время читавшего лекции по греческой философии в Киевском университете святого Владимира. О знакомстве с философом позже упоминал другой киевлянин – Сергей Булгаков, с которым они познакомились в родительском доме Льва Шестова. Там же с ним познакомился уроженец киевских Липок философ Николай Бердяев, дружба с которым длилась 38 лет. С приходом большевиков усадьба Притцкеров была сожжена, а весь семейный бизнес - конфискован. Выдающийся киевлянин умер в эмиграции - в парижской клинике Буало на 73-м году жизни. Двоюродному брату Шестову – Николасу Притцкеру повезло больше. Его отец уехал из Киева в Чикаго в 1881 году и сначала работал фармацевтом, а после окончания юридического колледжа – адвокатом и основал юридическую компанию Pritzker & Pritzker. В 1957 году семья приобрела гостиницу Hyatt House в Лос-Анджелесе, которая стала началом гостиничной империи. Племянник Николаса Притцкера – Роберт создал многомиллиардную группу компаний Marmon, производящих транспортное оборудование, электрические компоненты, а также оказывающие услуги в сфере строительства. В 2007 году было объявлено, что Уоррен Баффет приобретет у семьи Притцкеров 60% Marmon Group за 4,5 миллиарда долларов. Семья Притцкеров также является основателем ряда производственных и промышленных компаний, авиакомпании Braniff Airlines, журнала McCall's, а также многих учебных заведений, в частности, Притцкеровского института биомедицинских наук и инженерии, Иллинойского технологического института и Притцкеровской школы молекулярной инженерии в Университете Чика. Семья Прицкеров считается одной из самых богатых в Соединенных Штатах и на протяжении более 20 лет входит в десятку списка Forbes "America's Richest Families". Пенни Прицкер по традиции продолжила развивать семейный бизнес. В 1981 году она основала собственную инвестиционную фирму Pritzker Realty Group, специализировавшуюся на недвижимости. Кроме того, она была членом совета директоров Microsoft, председателем Фонда Карнеги за международный мир, а также опекуном Стэнфордского университета и членом Наблюдательного совета Гарварда. Ее родной младший брат Джей Роберт занимает должность 43-го губернатора штата Иллинойс с 2019 года. Сама Пенни активно включилась в политическую деятельность в 2008 году, став финансовым руководителем избирательной кампании Барака Обамы. Будучи финансовой главой его предвыборной кампании в 2008 году, она была важной связью Обамы с большим кругом банкиров, руководителей крупного бизнеса и лидеров еврейского сообщества и собрала 745 миллионов долларов для его кампании. После победы Обамы на выборах Прицкер заняла должность главы Национального экономического совета в его администрации. В этой роли она советовала президенту по экономической политике и координировала работу экономических советников в Белом доме.Она также активно участвовала в разработке и реализации экономических программ и инициатив администрации Обамы. В 2013 году Притцкер была назначена министром торговли США. Чтобы избежать конфликта интересов, Притцкер согласилась продать свою долю как минимум в 221 компании и покинуть 158 организаций, включая Совет директоров Hyatt. В должность министра торговли в ее обязанности входило руководство Департаментом торговли и разработка политики развития торговли, привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства в США. После окончания работы в администрации Обамы, Пенни Прицкер вернулась в семейный бизнес. Интересно, что в 1980-х годах Прицкер завершила на Гавайях свой первый триатлон Ironman, считающийся одним из самых изнурительных видов спорта. Прицкер тренировалась шесть месяцев и в итоге финишировала за 12 часов. Помимо соревнований по триатлону, Прицкер также бегала марафонами.Что касается работы Пенни Прицкер в новой должности специального представителя США по восстановлению экономики Украины, я бы обратил внимание и запомнил ее фразу из ее последнего интервью Sergiy Sydorenko на Европейской правде: Мы сосредоточены на удовлетворении потребностей Украины в настоящее время, а также на долгосрочном восстановлении и обеспечении безопасности Украины. Но деньги от Соединенных Штатов будут предоставляться при определенных условиях. Это не должно вызывать удивления ни у кого в Украине, поскольку наше правительство хочет видеть прогресс Украины в разных отраслях, чтобы создать благоприятную средудля частных инвестиций. Во-первых, это правильное использование денег. И во-вторых, это выполнение необходимых реформ, чтобы Украина достигла присоединения к ЕС и стала частью западного торгового блока, являющегося целью Украины.” Этот марафон будет длительным. И, боюсь, гораздо труднее, чем Ironman на Гавайях.Народный депутат Александр ДубинскийВ свете громких задержаний произошло 2 очень важных события, которые будут предопределять дальнейшую судьбу Украины. Это назначение США Пенни Прицкер своим спецпредставителем по экономическому восстановлению Украины, а это означает старт крупнейшей реприватизации (передела собственности) в истории независимой Украины. Именно через такой механизм в скором времени будут выкуплены конфискованные активы, перераспределены лицензии на добычу полезных ископаемых и т.д. мировыми транснациональными корпорациями в обмен на условие продолжения предоставления Украине финансовой помощи. И то, как Банковая решила "отжать" у местных бюджетов 120 млрд грн. на "благородные" военные цели. Это "хитрый" план проворовавшейся верхушки офиса президента, которые, например через подконтрольное руководство минобороны вывели те же 40 млрд грн. на компании-пустышки. Перед ревизией США придумали, как этот дефицит покрыть. И наплевать, что армия в первую очередь должна финансироваться за счет государственного, а не местных бюджетов и донатов украинцев. Денег хватает с головой, если их не разворовывать под 0. А с "отжатыми" 120 млрд у местных бюджетов, скоро мы столкнемся с: нехваткой средств на зарплаты, коммунальные услуги, обслуживание города, компенсацию за тарифы.Экономист Алексей КущИстория эффективного девелопмента стран мира не знала ни одного успешного случая, когда такое развитие возглавлял мультимиллионер. Давайте вспоминать. В Германии Эрхард, автор модели "социальной рыночной экономики". Ученый, один из руководителей Нюрнбергского института экономических исследований. В Корее - Пак Чон Хи, бывший полковник. В Турции - Ататюрк. Тоже полковник. В Сингапуре - Ли Куан Ю. Юрист и экономист. В Польше - Бальцерович. Ученый. И Валенса - рабочий и профсоюзный лидер. Рузвельт - адвокат и профессиональный политик. Рейган - отец "рейнаномики". Его у нас ассоциируют с актерством. Но карьера актера у него не удалась. Правильнее о нем сказать: профсоюзный деятель и профессиональный политик, долгое время работавший губернатором. Рейнана "сделали" ученые - Портер (кластерная модель) и Лаффер (налоговый маневр). Чили - Пиночет. Генерал. Япония и Тайвань - собирательный образ реформаторов. Все ученые. Израиль - политики левого толка, партия Авода. В общем, ни одного примера, когда миллиардеры успешно "построили" страну. Что и неудивительно. Совершенно разные принципы, мотивации и управленческие рефлексы. У девелоперов - максимизация социального блага, у миллиардеров - максимизация прибыли, при чем, нередко за счет десоциализации. У бизнеса априори нет социальной эмпатии, а у политика - должна быть. Так как политик строит справедливое общество, которое должно стать привлекательным и уже затем высококапитализированным. И все три категории как труднодостижимые маяки на горизонте и драйверы развития наподобие вечного маятника колебания общества вправо и влево, и наоборот. Представьте себе, если бы президентом США стал Генри Форд. С его социрасизмом, социальным дарвинизмом и симпатиями к Гитлеру. Что не помешало ему быть действительно выдающимся бизнесменом. Но президентом США он был бы провальным. К чему это я? Руководить восстановлением Украины будет Пенни Прицкер, бывшая министр торговли США и попутно миллиардер из чикагского клана Прицкеров с личным состоянием 3,3 млрд дол.Журналист Василий ЗимаМеня очень радует, что ревизором в Украине Байден назначил Пенни Прицкер. Она принадлежит к одной из самых богатых семей США. Ее семья владеет, например, сетью отелей "Hayatt". Сама она основала несколько мощных компаний в сфере инвестиций, недвижимости и менеджмента. Ну и, ее корни – в Украине.Это совсем другая весовая категория. Для людей, которые заправляли ларьками и лотками с шаурмой – неравный соперник. Сопли, слезы и детские размышления о капитале и геополитике она точно слушать не будет. Как и не станут для нее сложным уравнением тупорилые схемы хищения, которые затруднительны разве что для мудрого народа или депутатов с тремя классами образования. Это назначение немного успокаивает. Просто мальчики и девочки не поняли, что такими деньгами не шутят.Украинский коуч Юрий ПогребнойЕсть два события, которые я считаю оптимистичными:1. Назначен Спецпредставитель США по экономическому возрождению Украины. Это Пенни Прицкер, бывшая министерша торговли США. Она имеет украинские корни, огромный опыт и авторитет в государственном управлении и бизнесе, а также принадлежит к одной из десяти богатейших семей США.2. Программное заявление руководителя внешней политики США Энтони Блинкена, в котором он известил о начале новой мировой политической эпохи. Если подытожить содержание этих событий для нас, то можно заключить, что НАКОНЕЦ (я долго этого ожидал) начинается внешнее управление Украиной, которая пока не может развиваться самостоятельно, потому что не имеет ни денег, ни менеджеров и институций надлежащего качества. Это доказано позорным состоянием государства за 30 лет независимости и убийственной для страны войной.В своей речи Пенни Прицкер отметила, что деньги будут предоставляться Украине только при определенных условиях, потому что правительство США хочет видеть прогресс в разных отраслях, чтобы создать благоприятную среду в Украине для частных инвестиций, и ее задача – контролировать правильное использование этих денег.А госсекретарь Энтони Блинкен, в частности, заявил, что США намерены сотрудничать не только с правительством, но и с органами местного самоуправления, что еще раз указывает на решение о внешнем управлении Украиной на всех уровнях.Журналист Марина Данилюк-ЯрмолаеваЧитаю разные статьи и интервью Пенни Прицкер о ее видении экономики, инвестиций и управлении финансами. Ох, не завидую я Зеленскому и его шурме с ермаком. Это не женщина, это бульдозер. У Джозефа Байдена отличное чувство юмора и много пороха в пороховницах.

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