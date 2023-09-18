https://ukraina.ru/20230918/1049498250.html

Накануне Майдана. Украина готовит в Грузии политический переворот

Накануне Майдана. Украина готовит в Грузии политический переворот - 18.09.2023 Украина.ру

Накануне Майдана. Украина готовит в Грузии политический переворот

Служба госбезопасности Грузии заявила о том, что в этой закавказской стране собираются устроить политический переворот по образцу украинского Евромайдана. Причем, по данным грузинских контрразведчиков, он может состояться уже в ближайшее время – в период с октября по декабрь.

2023-09-18T15:30

2023-09-18T15:30

2023-09-18T15:30

эксклюзив

украина

грузия

сша

саакашвили

переворот

майдан

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Как сообщается в официальном сообщении грузинской спецслужбы, корни предполагаемого заговора ведут на территорию Украины.Руководство Службы безопасности Грузии полагает, что организаторами переворота являются бывший глава министерства внутренних Грузии Вано Мерабишвили, его бывший заместитель Георгий Лордкипанидзе, занимающий сейчас пост заместителя главы военной контрразведки Украины, командир действующего на Украине "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, а также бывший охранник Михаила Саакашвили Михаил Батурин."Свой план заговорщики намереваются осуществить с помощью зарубежной финансовой поддержки и большой группы молодежи грузинского происхождения, воюющей на Украине и числящихся в организациях "Канвас" и "Отпор".Именно эти организации принимали активное участие в так называемых "революционных" процессах в Сербии и других странах", – говорится в заявлении СГБ Грузии.Как считают в Тбилиси, организаторы переворота намерены действовать по украинскому образцу, в точности копируя протесты десятилетней давности, которые вспыхнули в Киеве в ноябре 2013 года.Непосредственным поводом для грузинского майдана собираются сделать вероятный отказ в предоставлении кандидатского статуса на членство в Евросоюз, который собираются озвучить грузинам в Брюсселе.Радикальные националисты рассчитывают обвинить в этом правительство, которое якобы поддерживает Москву, и мешает грузинской нации в реализации ее европейского цивилизационного выбора."Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных ресурсах, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыке "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков", – рассказал на специальном брифинге представитель грузинской контрразведки Бача Мгеладзе.Организаторы заговора планируют разбить в центре столицы палаточный городок, устроить на улицах Тбилиси баррикады и захватить правительственные здания. Кроме того, как утверждают в Службе госбезопасности Грузии, они готовятся совершить провокацию с убийством оппозиционеров, чтобы обвинить в этом полицейских."В целях нейтрализации указанных рисков Служба государственной безопасности реализует и будет реализовывать все необходимые превентивные меры во взаимодействии с другими компетентными органами", – предупреждают в СГБ Грузии.Все говорит о том, что грузинские власти относятся к угрозе переворота чрезвычайно серьезно. Ведь для его реализации собираются привлечь воюющих на территории Украины боевиков-националистов, которые имеют реальный боевой опыт, и без колебаний готовы бросить свою родину в пучину кровопролитной гражданской войны.За этими радикалами стоят высокопоставленные представители украинских спецслужб. Они желают поставить во главе Грузии своих послушных марионеток – чтобы возобновить боевые действия против Южной Осетии и Абхазии.А действия Киева, в свою очередь, вполне открыто направляются из США и Евросоюза, где уже давно пытаются не мытьем так катаньем втянуть грузин в украинскую бойню.Как утверждает грузинская спецслужба, участники будущего майдана тренируются сейчас вблизи польско-украинской границы, при участии иностранных инструкторов. А эта подготовка может проводиться только с согласия высшего политического руководства в Брюсселе и Вашингтоне."Не секрет, что, помимо Украины, США с самого начала хотели открыть еще один антироссийский фронт на Кавказе. Так, за четыре месяца до начала конфликта на Украине Саакашвили был отправлен в Грузию как раз для выполнения этой задачи, но он не сумел добиться успеха. Вскоре, после начала СВО, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил: "Пока мы находимся у власти, мы не допустим открытия второго фронта в Грузии".Но создание, если не второго фронта, то хотя бы конфликтной обстановки к югу от России все равно выгодно США", – написал об этом на днях известный журналист Мехмет Али Гюллер на страницах газеты Cumhuriyet, которая считается одним из старейших политических изданий Турции.Предыдущая попытка захвата власти была предпринята грузинскими националистами совсем недавно – в начале весны, когда грузинский парламент одобрил в первом чтении законопроект об иностранных агентах, направленный на подрыв иностранного финансирования оппозиционных политических партий.Радикальные националистические группировки, где доминируют воевавшие на Украине боевики, устроили в правительственном квартале Тбилиси настоящие бои, которые продолжались в течение четырех дней.Демонстранты атаковали полицию под украинскими флагами и требовали немедленно объявить России войну. А американский посол в Грузии Келли Дегнан открыто поддержала участников беспорядков.Премьер Гарибашвили пошел тогда на вынужденные уступки. Правящая партия спешно отозвала из парламента злополучный законопроект, чтобы избежать дальнейшей эскалации внутреннеполитической ситуации.Однако уже через несколько месяцев националисты снова попытались раздуть в Тбилиси уличные протесты. Это случилось сразу после того, как грузинские власти согласились возобновить регулярное авиасообщение с Москвой, в ответ на аналогичную инициативу, проявленную в мае со стороны России.Грузинское правительство находится в сложной ситуации. Его политика имеет в стране устойчивую поддержку. Потому что большинство грузин не желают, чтобы их страну снова втянули в войну с Россией, и не собираются становится пушечным мясом для американских и европейских стратегов.Однако у националистической оппозиции вполне хватает людей и ресурсов, она опирается на активную поддержку со стороны Запада, и наверняка попытается конвертировать эти активы в очередную попытку захвата власти.Однако планы заговорщиков раскрыты заранее. И у грузинской партии мира есть время, чтобы организоваться для отпора их подрывным действиям.

https://ukraina.ru/20230918/1049491315.html

https://ukraina.ru/20230908/1049263732.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Сердюков

эксклюзив, украина, грузия, сша, саакашвили, переворот, майдан