https://ukraina.ru/20230918/1049493244.html

Украина против членов ЕС, увольнение замов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 сентября

Украина против членов ЕС, увольнение замов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 сентября - 18.09.2023 Украина.ру

Украина против членов ЕС, увольнение замов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 сентября

Украина начала юридический процесс против некоторых членов ЕС. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-09-18T13:15

2023-09-18T13:15

2023-09-18T14:14

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эксклюзив

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О начале процесса против Польши и Венгрии заявил торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Politico."Важно доказать, что эти (ограничения на импорт с Украины — Ред.) действия юридически неправомерны. И именно поэтому мы начнем правовые процедуры завтра", – заявил Качка 17 сентября вечером.Качка заявил, что Украина будет подавать жалобу во Всемирную торговую организацию, а не в рамках собственного торгового соглашения с ЕС."Я думаю, что весь мир должен видеть, как страны — члены ЕС ведут себя с торговыми партнёрами и с собственным Союзом, потому что это может повлиять и на другие государства", – отметил Качка.Он отметил, что Польша и Венгрия пошли против решения Европейской комиссии, которая в 15 сентября решила разрешить продажу украинского зерна на территории этих государств ЕС."На наш взгляд, эти меры Венгрии и Польши являются выражением полного недоверия к Еврокомиссии", – сказал Качка.Он также заявил, что "в течение многих лет именно Европейская комиссия является институтом, который ведет торговые переговоры и разрабатывает торговую политику для всего ЕС"."И мы работали на этой основе... Системный подход Будапешта и Варшавы игнорировать позицию институтов ЕС в торговой политике, я думаю, что это будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства", – добавил Качка.При этом он проигнорировал поведение Словакии, которая также запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.Увольнение заместителейВ понедельник, 18 сентября, Кабинет министров уволил с должностей 6 заместителей министра обороны и госсекретаря министерства."На своём заседании 18 сентября Кабинет министров Украины принял распоряжение: об увольнении Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя министра обороны Украины, Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя министра обороны Украины, Маляр Анны Васильевны с должности заместителя министра обороны Украины, Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя министра обороны Украины, Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции, Дейнеги Виталия Олеговича с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря министерства обороны", - сообщил в своём телеграм-канале министр Кабинета министров Украина Олег Немчинов.Как сообщили высокопоставленные источники издания "Украинская правда" в правительстве, говорят, что все замы написали заявления на увольнение добровольно после просьбы нового главы Минобороны Украины Рустема Умерова и больше на эти должности не вернутся. Сейчас продолжаются консультации относительно кандидатов в заместители министра обороны."Идёт полное обновление", - заявил изданию источник, близкий к Минобороны Украины.Уволенные заместители ранее попадали в ряд скандалов. Так, публикации Маляр в начале СВО спровоцировали "огонь по своим" и убийство украинскими военными и теробороновцами бойцов ВСУ, которых принимали за "российские ДРГ". Кроме того, Маляр неоднократно рассказывала о ситуации на полях сражений, что вызывало осуждение в т. ч. и украинских военных. Что же до такого заместителя, как Дейнега, то его подозревали в коррупции.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 50 ударов по территории этого региона России."На Донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Горловском 15 обстрелов из артиллерии 122 и 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Светлодарском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 166 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов Республики: Мироновский, Горловка (Никитовский, Центрально-Городской районы), столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Кировском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений в Куйбышевском, Киевском и Кировском районах Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ нанесли по Петровскому району Донецка калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — три снаряда Калибром 155 мм. По Червоногвардейскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм, по Зайцево — 4 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 сентября по состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: н. п. Старомихайловка - по ул. Чкалова, 18б в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1952 года рождения", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" вчера днём ВСУ выпустили по этому российскому региону 51 снаряд."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 51 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Кардашинка — 9; Песчановка — 8; Новая Збурьевка — 9; Крынки — 6; Солонцы — 12; Днепряны — 7", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Корсунка, Саги, писало агентство. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 18 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по региону."В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 6 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 29 гранатомётных выстрелов, по селу Журавлевка – 9 артиллерийских снарядов и два неустановленных боеприпаса. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено взрывное устройство и два осколочных боеприпаса. Над поселком Майский сбит БПЛА самолетного типа. <...> В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка – зафиксировано 4 прилёта. Также в Вериговке с БПЛА сброшено неизвестное взрывное устройство", - отмечалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было. Кроме того, по селу Старый Хутор было выпущено 10 снарядов из РСЗО "Град" и два снаряда из ствольной артиллерии. Пострадавших не было. В результате обстрела повреждения были выявлены в семи частных домовладениях и одном магазине: выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном из пострадавших домовладений был полностью разрушен гараж, в другом — нарушено электроснабжение. В настоящий момент электроснабжение восстановлено."В Грайворонском городском округе по окраинам села Заречье-Первое выпущено два миномётных снаряда, по окраине села Дроновка – три миномётных снаряда. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. Также из миномёта обстреляли село Козинка – установлено три прилета. Никто не пострадал. Повреждения получили два частных жилых дома: выбиты окна, посечены заборы и кровля", - также писал Гладков.Помимо этого, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – зафиксировано 4 прилёта. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 12 миномётных снарядов, по селу Сурково – 4 артиллерийских снаряда, по посёлку Красное – 2 миномётных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 13 миномётных снарядов. В селе Середа с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. Два миномётных снаряда выпущено по городу Шебекино. Никто не пострадал. В результате обстрела на одном из промышленных предприятий повреждены панели на отгрузочной площадке", - также указывалось в сводке.Позже Гладков сообщил о новой атаке на регион. Под обстрел попало село Глотово. Пострадавших не было.Напряжённым выдалось утро и для Курской области."Посёлок Тёткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксирован 21 прилёт. В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы посёлка остались без электроснабжения, воды и газа. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановительным работам. Также повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте", - сообщил в 09:49 губернатор региона Роман Старовойт.Спустя полчаса с небольшим губернатор сообщил о новом обстреле."В результате очередного обстрела посёлка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница. С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, женщину переведут в областную больницу. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом. Пожарные расчёты тушат возгорание. Поможем в восстановлении", - рассказал Старовойт.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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