https://ukraina.ru/20230918/1049487776.html

Обязаны Украине во вред себе: Киев пригрозил подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию

Обязаны Украине во вред себе: Киев пригрозил подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию - 18.09.2023 Украина.ру

Обязаны Украине во вред себе: Киев пригрозил подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию

Киев подаст в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом со ссылкой на слова торгового представителя Украины Тараса Качка написало 18 сентября американское издание Politico

2023-09-18T11:36

2023-09-18T11:36

2023-09-18T11:36

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Торговый представитель Украины подчеркнул, что Киев планирует подать в суд на страны Всемирной торговой организации, чтобы "весь мир увидел, как государства-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и своему Союзу, потому что это может влиять и на другие государства".Отреагировал Качка и на то, что ряд европейских стран не просто продлил запрет на эмбарго зерна с Украины, но и увеличил список запрещенных к ввозу оттуда продуктов."Эти произвольные запреты просто смешны. Я думаю, что Венгрия здесь делает политическое заявление о том, что она хочет заблокировать торговлю с Украиной, а также полностью игнорировать Брюссель. И именно поэтому я думаю, что это очень смелое движение против нас обоих со стороны Будапешта", - заявил Качка, добавив, что если Варшава не отменит эти дополнительные запреты, "Киев будет вынужден принять ответные меры на дополнительные продукты и запретим импорт фруктов и овощей из Польши". Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти приняли решение самостоятельно решить вопрос национальной зерновой безопасности, и запретили до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались руководству Евросоюза, которое в итоге пригрозило Варшаве санкциями.Позже, 14 сентября, парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна.А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Варшава на муку и корма, а Будапешт наложил вето на 25 продуктов, которые не обсуждались ранее.

https://ukraina.ru/20230913/1049388382.html

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