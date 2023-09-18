https://ukraina.ru/20230918/1049487538.html

Российская "Андроидная техника" открывает серийное производство электродвигателей для БПЛА

Российская "Андроидная техника" открывает серийное производство электродвигателей для БПЛА - 18.09.2023 Украина.ру

Российская "Андроидная техника" открывает серийное производство электродвигателей для БПЛА

Серийное производство электродвигателей для отечественных беспилотников к концу года развернет российское НПО "Андроидная техника“. Об этом 18 сентября в интервью РИА Новости рассказал управляющий директор предприятия Евгений Дудоров

2023-09-18T11:19

2023-09-18T11:19

2023-09-18T11:19

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"Предполагается выпускать тысячи силовых установок в диапазоне мощностей от 100 ватт, до 10-12 киловатт, то есть от миниатюрных БАС (беспилотных авиационных систем) с грузоподъемностью 500 грамм до чего-то посолиднее с грузоподъемностью 5-15 килограмм", - сказал Дудоров.По его словам, в условиях проведения СВО, отечественные производители дронов нуждаются в "сотнях тысяч, если не миллионах“ электродвигателей.Первый партии электродвигателей для БПЛА производства "Андроидной техники" уже переданы нескольким заказчикам, по итогам эксплуатации планируется подписать контракты на производство нескольких тысяч таких силовых установок, отметил Дудоров.В конце августа глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что новый дрон крымского предприятия "Робоавиа" поступит на вооружение Черноморского флота после доработок и испытаний. Дрон уже прошел апробацию на Черноморском флоте.

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новости, бпла, россия, производство, беспилотники, дроны