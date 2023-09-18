https://ukraina.ru/20230918/1049486034.html
В Белгороде подожгли конструкцию "Z" - мэр
В Белгороде подожгли конструкцию "Z" - мэр - 18.09.2023 Украина.ру
В Белгороде подожгли конструкцию "Z" - мэр
В Белгороде неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина, сообщил 18 сентября мэр города Валентин Демидов в своём телеграм-канале
2023-09-18T10:34
2023-09-18T10:34
2023-09-18T10:34
новости
россия
белгород
z
валентин демидов
поджог
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Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию, проводятся следственно-розыскные мероприятия, уточнил Демидов.Он отметил, что камера зафиксировала также машины, водители которых останавливались и пытались помочь. Демидов поблагодарил всех, а в особенности молодого человека, который сам начал тушить пожар огнетушителем, не дожидаясь прибытия спецслужб.Конструкция практически не пострадала, Демидов заявил, что её приведут в порядок в ближайшее время.
https://ukraina.ru/20230826/1048947610.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белгород, z, валентин демидов , поджог
Новости, Россия, Белгород, Z, Валентин Демидов , поджог
В Белгороде подожгли конструкцию "Z" - мэр
В Белгороде неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина, сообщил 18 сентября мэр города Валентин Демидов в своём телеграм-канале
"Сегодня ночью в 0:29 неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле пр. Ватутина", - написал мэр Белгорода.
Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию, проводятся следственно-розыскные мероприятия, уточнил Демидов.
Он отметил, что камера зафиксировала также машины, водители которых останавливались и пытались помочь. Демидов поблагодарил всех, а в особенности молодого человека, который сам начал тушить пожар огнетушителем, не дожидаясь прибытия спецслужб.
Конструкция практически не пострадала, Демидов заявил, что её приведут в порядок в ближайшее время.