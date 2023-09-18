https://ukraina.ru/20230918/1049486034.html

В Белгороде подожгли конструкцию "Z" - мэр

В Белгороде подожгли конструкцию "Z" - мэр - 18.09.2023 Украина.ру

В Белгороде подожгли конструкцию "Z" - мэр

В Белгороде неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина, сообщил 18 сентября мэр города Валентин Демидов в своём телеграм-канале

2023-09-18T10:34

2023-09-18T10:34

2023-09-18T10:34

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Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию, проводятся следственно-розыскные мероприятия, уточнил Демидов.Он отметил, что камера зафиксировала также машины, водители которых останавливались и пытались помочь. Демидов поблагодарил всех, а в особенности молодого человека, который сам начал тушить пожар огнетушителем, не дожидаясь прибытия спецслужб.Конструкция практически не пострадала, Демидов заявил, что её приведут в порядок в ближайшее время.

https://ukraina.ru/20230826/1048947610.html

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2023

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новости, россия, белгород, z, валентин демидов , поджог