https://ukraina.ru/20230918/1049484644.html
Тела вертолётчиков, Зеленский настаивает на наступлении. Главное на Украине на утро 18 сентября
Тела вертолётчиков, Зеленский настаивает на наступлении. Главное на Украине на утро 18 сентября - 18.09.2023 Украина.ру
Тела вертолётчиков, Зеленский настаивает на наступлении. Главное на Украине на утро 18 сентября
Ряд источников сообщил о выдаче тел российских вертолётчиков, расстрелянных военными из ГУР МОУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо продолжать наступление
2023-09-18T10:01
2023-09-18T10:01
2023-09-18T10:01
эксклюзив
хроники
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О выдаче Украиной тел лётчиков сообщил популярный телеграм-канал Fighterbomber, посвящённый военной авиации."Экспертиза подтвердила, что хохлы вернули тела бортового и штурмана Ми-8. Хохлы, а зачем вы отрезали нос штурману? Чтобы что?" - отметил автор.Он также указал, что экипаж расстреляли в упор."По результатам вскрытия экипаж был расстрелян в упор", - указывалось в записи.Политолог и историк Лев Вершинин со своей стороны указал, что не стоит спрашивать о причинах зверств над телами лётчиков."Вопрос поставлен неправильно. Нос расстрелянному в упор безоружному вертолётчику отрезали, - хорошо ещё если после расстрела, а не до, - не "зачем?", а "почему?". Потому что нежить, на то и натасканная. И эту нежить необходимо деактивировать без всяких договорнячков. Поголовно. Как и подонка, сдавшего своих товарищей этой нежити за полмиллиона баков. Это дело чести российских спецслужб", - подчеркнул он.Ранее, в сентябре, Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о том, что провело успешную операцию и заполучило в своё распоряжение российский вертолёт Ми-8, переманив его пилота на свою сторону. Тогда же стала появляться информация о том, что помимо лётчика на борту находились два члена экипажа, которых после посадки убили. Позже, 5 сентября, в украинском государственном информационном агентстве состоялась пресс-конференция с участием представителей ГУР МОУ, а также российского лётчика — Максима Кузьминова."После выполнения посадки — со мной было два члена экипажа, оружия у нас при себе не было, лётчики у нас летают без оружия. Вот. Никто мне не смог оказать никакого сопротивления в виду того, что: штурман — у него нет навыков пилотирования вертолётом... Я ребят успокаивал, говорил, что всё хорошо, здесь (на Украине — Ред.) живут хорошие люди, всё будет замечательно. Но они начали бояться, начали агрессивно себя вести и, получается, выбежали из вертолёта в сторону границы. Дальнейшая судьба их мне неизвестна. Но, как следует из СМИ, возможно, их ликвидировали", - рассказал Кузьминов во время пресс-конференции.При этом, по словам Кузьминова, он и находясь на военной службе демонстрировал симпатии к украинской популярной культуре"Мне нравится культура, мне нравятся исполнители: там SKOFKA, KALUSH - "Батьковщина" вот это у них песня классная, ребята молодцы. Я слушал их музыку на территории России. Ко мне подходили, говорят: "А чё ты слушаешь?" "Мне нравится! Что вы мне сделаете?". Я активно продвигал свою позицию и ко мне очень плохое отношение поэтому было в обществе. Как бы они, может, хотели показать это, но внутри думали: "Зачем это всё?" - рассказал он.Также, по его словам, он просил, чтобы его не посылали на боевые вылеты.Позже телеграм-канал Baza опубликовал обширный материал о Кузьминове."Что же касается взглядов Максима, то в этом вопросе мнения сослуживцев разошлись. Часть его знакомых заявила, что лётчик никогда "не смотрел в сторону" Украины — хотя открыто не высказывался ни за, ни против СВО. Другие, напротив, вспомнили, что спецоперацию в Черниговке "обсуждали часто", а Максим "постоянно говорил", что боится попасть в руки ВСУ — всё из-за роликов с издевательствами над военнопленными. Тем не менее лётчик якобы сам рассказывал, что его скоро должны отправить в зону СВО. Сослуживцы Кузьминова полагают, что как раз в преддверии отправки на спецоперацию он и просил не давать ему "боевые задания". По словам Олега, Кузьминов шёл в армию, не думая, что будет воевать. "Он шёл поиграться в самолётики, а получилось по-другому", - отмечалось в публикации.Там же указывалось, что мать Кузьминова заблаговременно покинула Россию."Инна Кузьминова работала контролёром полуфабрикатов на жестяно-баночной фабрике ООО "Красный вымпел" в приморском городе Большой Камень. В январе 2023 года она взяла отпуск. Коллегам женщина объяснила, что собирается съездить к родственникам и подчеркнула, что большую часть времени будет без связи. Однако, когда отпуск закончился, женщина так и не вернулась. На звонки и СМС Инна не отвечала, позднее она самостоятельно связалась с начальницей и попросила продлить отпуск за свой счёт. Больше ни с кем из сотрудников мама Максима не контактировала — и только 20 мая она без каких-либо объяснений вышла из рабочего чата. Друзьям и знакомым Инна тоже перестала отвечать, хотя её активно искали. Где находится женщина, не знали даже её близкие", - писала Baza.На пресс-конференции Кузьминов рассказывал, что его мать ещё до него прибыла в Россию.Нацеленность на наступлениеПрезидент Украины Владимир Зеленский в передаче "60 минут" Скотта Пелли телекомпании СBS прокомментировал провал украинского наступления. По его словам, оно идёт, но медленно. При этом сам президент, несмотря на все потери украинских формирований, о которых рассказывали СМИ, в т.ч. украинские, настаивает на продолжении наступления."Мы должны освободить нашу территорию как можно больше и двигаться вперед, даже если это меньше [полумили]или [сто]метров, мы должны это сделать. Мы не должны давать Путину передышки", - заявил Зеленский.При этом он признал, что наступление Украины идёт крайне медленно. Однако, по его словам, ВСУ продолжают движение вперёд. Зеленский заявил, что сейчас линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают по 40 тыс. снарядов в день. Также наступление замедлилось из-за беспилотников."Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории", - подчеркнул Зеленский.Примечательно, что практически одновременно в интервью изданию The Economist yачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что до наступления зимы украинские военные смогут прорвать сухопутный коридор с Крымом.При этом Буданов отметил, что Украина, возможно, уже задействовала ограниченное количество своих резервных войск.Он также заявил, что медленный темп продвижения против окопанных и хорошо подготовленных российских войск - это просто отражение реальности. При этом Буданов заявил, что не понимает тех, кто предсказывал быстрый крах российских оборонительных линий."Карандаш сильный или слабый? Это зависит от того, как на него смотреть", - указал Буданов.По его словам, у Украины есть ещё около месяца на наступление до наступления сезона распутицы.
https://ukraina.ru/20230917/1049472190.html
https://ukraina.ru/20230917/1049467400.html
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эксклюзив, хроники
Тела вертолётчиков, Зеленский настаивает на наступлении. Главное на Украине на утро 18 сентября
Ряд источников сообщил о выдаче тел российских вертолётчиков, расстрелянных военными из ГУР МОУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо продолжать наступление
О выдаче Украиной тел лётчиков сообщил популярный телеграм-канал Fighterbomber
, посвящённый военной авиации.
"Экспертиза подтвердила, что хохлы вернули тела бортового и штурмана Ми-8. Хохлы, а зачем вы отрезали нос штурману? Чтобы что?" - отметил автор.
Он также указал, что экипаж расстреляли в упор.
"По результатам вскрытия экипаж был расстрелян в упор", - указывалось в записи.
Политолог и историк Лев Вершинин
со своей стороны указал
, что не стоит спрашивать о причинах зверств над телами лётчиков.
"Вопрос поставлен неправильно. Нос расстрелянному в упор безоружному вертолётчику отрезали, - хорошо ещё если после расстрела, а не до, - не "зачем?", а "почему?". Потому что нежить, на то и натасканная. И эту нежить необходимо деактивировать без всяких договорнячков. Поголовно. Как и подонка, сдавшего своих товарищей этой нежити за полмиллиона баков. Это дело чести российских спецслужб", - подчеркнул он.
Ранее, в сентябре, Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о том, что провело успешную операцию и заполучило в своё распоряжение российский вертолёт Ми-8, переманив его пилота на свою сторону. Тогда же стала появляться информация о том, что помимо лётчика на борту находились два члена экипажа, которых после посадки убили. Позже, 5 сентября, в украинском государственном информационном агентстве состоялась пресс-конференция с участием представителей ГУР МОУ, а также российского лётчика — Максима Кузьминова.
"После выполнения посадки — со мной было два члена экипажа, оружия у нас при себе не было, лётчики у нас летают без оружия. Вот. Никто мне не смог оказать никакого сопротивления в виду того, что: штурман — у него нет навыков пилотирования вертолётом... Я ребят успокаивал, говорил, что всё хорошо, здесь (на Украине — Ред.) живут хорошие люди, всё будет замечательно. Но они начали бояться, начали агрессивно себя вести и, получается, выбежали из вертолёта в сторону границы. Дальнейшая судьба их мне неизвестна. Но, как следует из СМИ, возможно, их ликвидировали
", - рассказал
Кузьминов во время пресс-конференции.
При этом, по словам Кузьминова, он и находясь на военной службе демонстрировал симпатии к украинской популярной культуре
"Мне нравится культура, мне нравятся исполнители: там SKOFKA, KALUSH - "Батьковщина" вот это у них песня классная, ребята молодцы. Я слушал их музыку на территории России. Ко мне подходили, говорят: "А чё ты слушаешь?" "Мне нравится! Что вы мне сделаете?". Я активно продвигал свою позицию и ко мне очень плохое отношение поэтому было в обществе. Как бы они, может, хотели показать это, но внутри думали: "Зачем это всё?" - рассказал он.
Также, по его словам, он просил, чтобы его не посылали на боевые вылеты.
Позже телеграм-канал Baza опубликовал обширный материал
о Кузьминове.
"Что же касается взглядов Максима, то в этом вопросе мнения сослуживцев разошлись. Часть его знакомых заявила, что лётчик никогда "не смотрел в сторону" Украины — хотя открыто не высказывался ни за, ни против СВО. Другие, напротив, вспомнили, что спецоперацию в Черниговке "обсуждали часто", а Максим "постоянно говорил", что боится попасть в руки ВСУ — всё из-за роликов с издевательствами над военнопленными. Тем не менее лётчик якобы сам рассказывал, что его скоро должны отправить в зону СВО. Сослуживцы Кузьминова полагают, что как раз в преддверии отправки на спецоперацию он и просил не давать ему "боевые задания". По словам Олега, Кузьминов шёл в армию, не думая, что будет воевать. "Он шёл поиграться в самолётики, а получилось по-другому", - отмечалось в публикации.
Там же указывалось, что мать Кузьминова заблаговременно покинула Россию.
"Инна Кузьминова работала контролёром полуфабрикатов на жестяно-баночной фабрике ООО "Красный вымпел" в приморском городе Большой Камень. В январе 2023 года она взяла отпуск. Коллегам женщина объяснила, что собирается съездить к родственникам и подчеркнула, что большую часть времени будет без связи. Однако, когда отпуск закончился, женщина так и не вернулась. На звонки и СМС Инна не отвечала, позднее она самостоятельно связалась с начальницей и попросила продлить отпуск за свой счёт. Больше ни с кем из сотрудников мама Максима не контактировала — и только 20 мая она без каких-либо объяснений вышла из рабочего чата. Друзьям и знакомым Инна тоже перестала отвечать, хотя её активно искали. Где находится женщина, не знали даже её близкие", - писала Baza.
На пресс-конференции Кузьминов рассказывал, что его мать ещё до него прибыла в Россию.
Нацеленность на наступление
Президент Украины Владимир Зеленский
в передаче "60 минут" Скотта Пелли
телекомпании СBS
прокомментировал провал украинского наступления. По его словам, оно идёт, но медленно. При этом сам президент, несмотря на все потери украинских формирований, о которых рассказывали СМИ, в т.ч. украинские, настаивает на продолжении наступления.
"Мы должны освободить нашу территорию как можно больше и двигаться вперед, даже если это меньше [полумили]или [сто]метров, мы должны это сделать. Мы не должны давать Путину передышки", - заявил Зеленский.
При этом он признал, что наступление Украины идёт крайне медленно. Однако, по его словам, ВСУ продолжают движение вперёд. Зеленский заявил, что сейчас линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают по 40 тыс. снарядов в день. Также наступление замедлилось из-за беспилотников.
"Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории", - подчеркнул Зеленский.
Примечательно, что практически одновременно в интервью изданию The Economist
yачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов
заявил, что до наступления зимы украинские военные смогут прорвать сухопутный коридор с Крымом.
При этом Буданов отметил, что Украина, возможно, уже задействовала ограниченное количество своих резервных войск.
Он также заявил, что медленный темп продвижения против окопанных и хорошо подготовленных российских войск - это просто отражение реальности. При этом Буданов заявил, что не понимает тех, кто предсказывал быстрый крах российских оборонительных линий.
"Карандаш сильный или слабый? Это зависит от того, как на него смотреть", - указал Буданов.
По его словам, у Украины есть ещё около месяца на наступление до наступления сезона распутицы.