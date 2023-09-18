https://ukraina.ru/20230918/1049484644.html

Тела вертолётчиков, Зеленский настаивает на наступлении. Главное на Украине на утро 18 сентября

Тела вертолётчиков, Зеленский настаивает на наступлении. Главное на Украине на утро 18 сентября - 18.09.2023 Украина.ру

Тела вертолётчиков, Зеленский настаивает на наступлении. Главное на Украине на утро 18 сентября

Ряд источников сообщил о выдаче тел российских вертолётчиков, расстрелянных военными из ГУР МОУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо продолжать наступление

2023-09-18T10:01

2023-09-18T10:01

2023-09-18T10:01

эксклюзив

хроники

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О выдаче Украиной тел лётчиков сообщил популярный телеграм-канал Fighterbomber, посвящённый военной авиации."Экспертиза подтвердила, что хохлы вернули тела бортового и штурмана Ми-8. Хохлы, а зачем вы отрезали нос штурману? Чтобы что?" - отметил автор.Он также указал, что экипаж расстреляли в упор."По результатам вскрытия экипаж был расстрелян в упор", - указывалось в записи.Политолог и историк Лев Вершинин со своей стороны указал, что не стоит спрашивать о причинах зверств над телами лётчиков."Вопрос поставлен неправильно. Нос расстрелянному в упор безоружному вертолётчику отрезали, - хорошо ещё если после расстрела, а не до, - не "зачем?", а "почему?". Потому что нежить, на то и натасканная. И эту нежить необходимо деактивировать без всяких договорнячков. Поголовно. Как и подонка, сдавшего своих товарищей этой нежити за полмиллиона баков. Это дело чести российских спецслужб", - подчеркнул он.Ранее, в сентябре, Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о том, что провело успешную операцию и заполучило в своё распоряжение российский вертолёт Ми-8, переманив его пилота на свою сторону. Тогда же стала появляться информация о том, что помимо лётчика на борту находились два члена экипажа, которых после посадки убили. Позже, 5 сентября, в украинском государственном информационном агентстве состоялась пресс-конференция с участием представителей ГУР МОУ, а также российского лётчика — Максима Кузьминова."После выполнения посадки — со мной было два члена экипажа, оружия у нас при себе не было, лётчики у нас летают без оружия. Вот. Никто мне не смог оказать никакого сопротивления в виду того, что: штурман — у него нет навыков пилотирования вертолётом... Я ребят успокаивал, говорил, что всё хорошо, здесь (на Украине — Ред.) живут хорошие люди, всё будет замечательно. Но они начали бояться, начали агрессивно себя вести и, получается, выбежали из вертолёта в сторону границы. Дальнейшая судьба их мне неизвестна. Но, как следует из СМИ, возможно, их ликвидировали", - рассказал Кузьминов во время пресс-конференции.При этом, по словам Кузьминова, он и находясь на военной службе демонстрировал симпатии к украинской популярной культуре"Мне нравится культура, мне нравятся исполнители: там SKOFKA, KALUSH - "Батьковщина" вот это у них песня классная, ребята молодцы. Я слушал их музыку на территории России. Ко мне подходили, говорят: "А чё ты слушаешь?" "Мне нравится! Что вы мне сделаете?". Я активно продвигал свою позицию и ко мне очень плохое отношение поэтому было в обществе. Как бы они, может, хотели показать это, но внутри думали: "Зачем это всё?" - рассказал он.Также, по его словам, он просил, чтобы его не посылали на боевые вылеты.Позже телеграм-канал Baza опубликовал обширный материал о Кузьминове."Что же касается взглядов Максима, то в этом вопросе мнения сослуживцев разошлись. Часть его знакомых заявила, что лётчик никогда "не смотрел в сторону" Украины — хотя открыто не высказывался ни за, ни против СВО. Другие, напротив, вспомнили, что спецоперацию в Черниговке "обсуждали часто", а Максим "постоянно говорил", что боится попасть в руки ВСУ — всё из-за роликов с издевательствами над военнопленными. Тем не менее лётчик якобы сам рассказывал, что его скоро должны отправить в зону СВО. Сослуживцы Кузьминова полагают, что как раз в преддверии отправки на спецоперацию он и просил не давать ему "боевые задания". По словам Олега, Кузьминов шёл в армию, не думая, что будет воевать. "Он шёл поиграться в самолётики, а получилось по-другому", - отмечалось в публикации.Там же указывалось, что мать Кузьминова заблаговременно покинула Россию."Инна Кузьминова работала контролёром полуфабрикатов на жестяно-баночной фабрике ООО "Красный вымпел" в приморском городе Большой Камень. В январе 2023 года она взяла отпуск. Коллегам женщина объяснила, что собирается съездить к родственникам и подчеркнула, что большую часть времени будет без связи. Однако, когда отпуск закончился, женщина так и не вернулась. На звонки и СМС Инна не отвечала, позднее она самостоятельно связалась с начальницей и попросила продлить отпуск за свой счёт. Больше ни с кем из сотрудников мама Максима не контактировала — и только 20 мая она без каких-либо объяснений вышла из рабочего чата. Друзьям и знакомым Инна тоже перестала отвечать, хотя её активно искали. Где находится женщина, не знали даже её близкие", - писала Baza.На пресс-конференции Кузьминов рассказывал, что его мать ещё до него прибыла в Россию.Нацеленность на наступлениеПрезидент Украины Владимир Зеленский в передаче "60 минут" Скотта Пелли телекомпании СBS прокомментировал провал украинского наступления. По его словам, оно идёт, но медленно. При этом сам президент, несмотря на все потери украинских формирований, о которых рассказывали СМИ, в т.ч. украинские, настаивает на продолжении наступления."Мы должны освободить нашу территорию как можно больше и двигаться вперед, даже если это меньше [полумили]или [сто]метров, мы должны это сделать. Мы не должны давать Путину передышки", - заявил Зеленский.При этом он признал, что наступление Украины идёт крайне медленно. Однако, по его словам, ВСУ продолжают движение вперёд. Зеленский заявил, что сейчас линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают по 40 тыс. снарядов в день. Также наступление замедлилось из-за беспилотников."Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории", - подчеркнул Зеленский.Примечательно, что практически одновременно в интервью изданию The Economist yачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что до наступления зимы украинские военные смогут прорвать сухопутный коридор с Крымом.При этом Буданов отметил, что Украина, возможно, уже задействовала ограниченное количество своих резервных войск.Он также заявил, что медленный темп продвижения против окопанных и хорошо подготовленных российских войск - это просто отражение реальности. При этом Буданов заявил, что не понимает тех, кто предсказывал быстрый крах российских оборонительных линий."Карандаш сильный или слабый? Это зависит от того, как на него смотреть", - указал Буданов.По его словам, у Украины есть ещё около месяца на наступление до наступления сезона распутицы.

https://ukraina.ru/20230917/1049472190.html

https://ukraina.ru/20230917/1049467400.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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