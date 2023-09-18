https://ukraina.ru/20230918/1049481202.html

Процесс один, а суть разная: чем отличаются деолигархизации в России и на Украине

Процесс один, а суть разная: чем отличаются деолигархизации в России и на Украине - 18.09.2023 Украина.ру

Процесс один, а суть разная: чем отличаются деолигархизации в России и на Украине

14 сентября Совет ЕС внёс изменения в мотивировки, с которыми были введены санкции против граждан России, убрав из них слово "олигарх"

2023-09-18T10:52

2023-09-18T10:52

2023-09-18T12:12

эксклюзив

украина

россия

олигархи

деолигархизация

ринат ахметов

петр порошенко

игорь коломойский

виктор пинчук

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ЕС перестал считать олигархами, то есть лицами, контролирующими значимый сегмент экономики и обладающими политическим влиянием, Алишера Усманова, Петра Авена, Романа Абрамовича, Виктора Рашникова, Олега Дерипаску и Вячеслава Кантора. Отныне перечисленные в предыдущем предложении лица являются просто ведущими бизнесменами.Новый статус к выходу из-под санкций его обладателей не приблизит, просто ЕС наконец-то признал, что в России нет олигархов. Однако никто деолигархизацию России в заслуги президенту Путину не ставит, а деолигархизация, по сути, завершилась в 2005 году, когда в колонию отправился ныне иноагент Михаил Ходорковский, чьё состояние тогда составляло 15 млрд долларов. Просто теперь этот очевидный факт признали и в Евросоюзе.Прошло время, когда на теме деолигархизации мог пиариться Владимир Зеленский — у него теперь другие темы для вечерних обращений, да и масштаб проблем больше, чем противостояние с Ахметовым.Таким образом, формально и Россия, и Украина деолигархизовались, вот только деолигархизации вышли совершенно разными.Почему важно вовремя проигратьВажнейшее различие между российским и украинским подходами в деолигархизации состоит в том, кому олигархи проиграли схватку.В России победителем вышло государство, которое подчинило себе крупный бизнес, предоставив ему возможность зарабатывать деньги, но запретив лезть в политику. Эти люди могут входить в списки Forbes, обладать состоянием в десятки миллиардов рублей, обладать особняками, слитками золота и яхтами, но никто из них не может подчинить себе государство.Безусловно, Алексей Мордашов влияет на Вологодскую область, Владимир Потанин на Красноярский край, а Дмитрий Пумпянский на Таганрог, но их влияние ограничивается регионами и имеет объективные причины. Данные бизнесмены контролируют крупные градообразующие предприятия, где трудятся тысячи человек, а в местных органах власти есть люди, которые связаны с данными предприятиями. Кто-то был директором, а потом стал сити-менеджером, кто-то оказался в городском совете или даже пробрался на уровень области/края. Но эти люди не всесильны: принципиально решение уровне области может быть принято в интересах крупного бизнеса, но лишь в том случае, если они не противоречат интересам региональной власти и федеральному центру. И уже тем более они не в силах назначить федерального министра в ходе "совещания" в ресторане и провести в Госдуму несколько десятков своих депутатов, чем мог похвастаться Ринат Ахметов в зените своего могущества.На Украине олигархи проиграли схватку системе внешнего управления. Государство олигархия подчинила ещё в 2004 году, а затем, увлёкшись выяснением отношений друг с другом, позволили США и ЕС захватить контроль над государственными органами.Поэтому при деолигархизации в России олигархи стали крупными бизнесменами, отказавшись от политических амбиций, а на Украине на глазах исчезают как класс.Безобидные айтишники вместо старой гвардииПонять во что превратились украинские олигархи несложно – достаточно просто посмотреть на эволюцию украинского списка Forbes после начала СВО. Однако нужно понимать, что спецоперация лишь подкосила украинскую олигархию, но слабеть её позиции стали аккурат после 2014 года, а ускорился процесс с избранием президентом Владимира Зеленского.Закономерности в актуальном списке Forbes видны невооружённым взглядом.Во-первых, на вершине рейтинга по-прежнему находится Ринат Ахметов, однако из политики он ушёл и финансировать медиа прекратил ещё в середине прошлого года после острого публичного конфликта с Зеленским и более чем реальной возможности угодить в реестр олигархов. Это позволило Ахметову не угодить в украинский санкционный список, но там оказался его бизнес-партнёр Вадим Новинский.Во-вторых, у всех олигархов, чей бизнес был связан с производством и реальным сектором экономики, сильно просело состояние. Ахметов остался на вершине лишь потому, что был самым богатым, а Порошенко перестал быть миллиардером и машиностроителем.В-третьих, на вершину поднялись новые люди из IT, у которых, если бы не СВО, не было бы ни шанса на попадание в топ-20. В 2021 году Максим Литвин был на 38 месте, а в 2022 году оказался на втором. По меркам 2018 года все эти люди были нищими по сравнению с олигархией.Из старой гвардии осталось семейство Герег со своей торговой сетью "Эпицентр" – бизнес, связанный с торговлей, сложно погубить, а также латифундисты Косюк и Веревский и Хомутынник с Веревским, чьи скважины не попали под ракетные удары и по независящим от них обстоятельствам оказались далеко от линии фронта.Однако никто из этих людей не претендует на статус субъекта республиканской политики. Все, кто им был, впали в немилость у Зеленского и главы его офиса Ермака.Коломойский, породивший Зеленского как президента, сидит в СИЗО и знакомится с множащимися томами уголовных дел без шанса выйти под беспрецедентный для Украины залог в 4,39 млрд гривен. Попал за решётку Коломойский уже в статусе сбитого лётчика: его изгнали из Швейцарии и Израиля, оставили без банка, нефтяных активов и Кременчугского НПЗ (уничтожен ракетными ударами ВКС РФ). Лучшее, что может случиться с ним – долгое пребывание в комфортной камере СИЗО пока ведётся расследование его уголовных дел. Худшее – выдача в США Зеленским или его сменщиком, который уже ничем не будет обязан Коломойскому. И чем дольше сидит Коломойский, тем беднее он становится.Ахметов может надеяться лишь на то, что у него не отберут остатки его бизнеса, в частности ДТЭК, однако его лоббистских возможностей уже недостаточно даже для принятия решения о приоритете работы украинских ТЭС перед закупкой электроэнергии напрямую в Евросоюзе.Жеваго (если повезёт) отобьется от украинского запроса на экстрадицию из Франции и станет простым смертным. Если ему не повезёт, то за него возьмутся США и тогда ему останется лишь мечтать о судьбе Дмитрия Фирташа – он до конца жизни будет обязан своим адвокатам, которые каждый раз умудряются отстаивать право своего подзащитного остаться в Австрии, а не экстрадировать его в Вашингтон.Уцелеть удалось Виктору Пинчуку и Петру Порошенко и то лишь из-за влиятельных заокеанских друзей из демократической партии. При этом Пинчук никуда не лезет, а Порошенко выжидает, что решат за океаном по породу выборов. Остальные – особенно айтишники – на статус олигархов даже не претендуют: для уничтожения их бизнеса не нужны ракеты и штурм Мариуполя – хватит санкций с отключением ПО и блокировкой сервисов.Таким образом, к середине 2023 года шоумен Зеленский, желающий избавиться от конкурентов внутри страны, провёл деолигархизацию по-украински, главным выгодополучателем от которой стали США. Теперь им, при желании, никто не помешает сделать условную Марьяну Безуглую президентом, отправив самого Зеленского писать мемуары и читать лекции о борьбе с Россией.Вместо выводовС начала "нулевых" украинские олигархи сопротивлялись интеграции Украины с Россией, считая последнюю угрозой для своей ничем не ограниченной власти. Очевидно, сопротивляться нужно было не России. И если внешней проблемой для российских "ведущих бизнесменов" являются санкции, а внутренней – налог на непредвиденные доходы (windfall tax), то "ведущие бизнесмены" с Украины рискуют не отбиться от уголовных дел диктатора из студии "95 квартал" или быть выданными США. Мораль в этой истории предельно простая: не стоит уничтожать государство – однажды оно может пригодиться даже обладателю пары десятков миллиардов.И еще хочется напомнить одну древнюю мудрость. Помните, как на Майдане зимой 2013 года нынешняя замгоссекретаря США Витория Нуланд раздавала печенки страждущим бунтарям, а украинские олигархи как раз этот американский Майдан финансировали? Так вот, древняя мудрость гласит: бойтесь данайцев дары приносящих...

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2023

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, олигархи, деолигархизация, ринат ахметов, петр порошенко, игорь коломойский, виктор пинчук