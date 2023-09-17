https://ukraina.ru/20230917/1049469647.html

ПВО Украины не справляется с российскими ракетами – Игнат

ПВО Украины не справляется с российскими ракетами – Игнат - 17.09.2023 Украина.ру

ПВО Украины не справляется с российскими ракетами – Игнат

Ляхи не помогли: украинская ПВО по-прежнему бессильна против российских баллистических ракет

2023-09-17T14:54

2023-09-17T14:54

2023-09-17T14:55

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Украинская противовоздушная оборона не в состоянии отражать ракетные атаки Армии России и рекомендует спасаться в укрытиях. Об этом заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат."Тревоги бывают разными и разные основания для объявления воздушных тревог. Если применение баллистики, то время совсем мало, иногда тревога объявляется примерно одновременно с прилётами. К сожалению, таковы реалии, от этого никуда не денешься. Или это может быть применение реактивных систем залпового огня", - цитирует украинское издание "Обозреватель" заявление Игната.Ранее страны НАТО поставили на Украину свои старые и самые новые системы ПВО. На Украине развёрнуты зенитно-ракетные комплексы Patriot производства США и ещё не поступившая на вооружение Бундесвера немецкая IRIS-T, французская Crotale. Из старых и не очень западных зенитных систем и установок на вооружении ВСУ находятся Gepard, NASAMS, SAMPT/T и другие.МИД РФ предупредил бывших "друзей и партнёров" о том, что любые оружейные поставки на Украину станут законной целью. Тем не менее, такие поставки продолжаются и финансируются не только правительствами, но и по линии "Европейского фонда мира".

https://ukraina.ru/20230802/1048411213.html

https://ukraina.ru/20230917/1049468535.html

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новости, зрк patriot, украина, сво, юрий игнат, пво, рсзо, ракеты, ракетный удар, зенитные ракетные комплексы, ракетные разработки