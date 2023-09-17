https://ukraina.ru/20230917/1049469647.html
ПВО Украины не справляется с российскими ракетами – Игнат
ПВО Украины не справляется с российскими ракетами – Игнат - 17.09.2023 Украина.ру
ПВО Украины не справляется с российскими ракетами – Игнат
Ляхи не помогли: украинская ПВО по-прежнему бессильна против российских баллистических ракет
2023-09-17T14:54
2023-09-17T14:54
2023-09-17T14:55
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Украинская противовоздушная оборона не в состоянии отражать ракетные атаки Армии России и рекомендует спасаться в укрытиях. Об этом заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат."Тревоги бывают разными и разные основания для объявления воздушных тревог. Если применение баллистики, то время совсем мало, иногда тревога объявляется примерно одновременно с прилётами. К сожалению, таковы реалии, от этого никуда не денешься. Или это может быть применение реактивных систем залпового огня", - цитирует украинское издание "Обозреватель" заявление Игната.Ранее страны НАТО поставили на Украину свои старые и самые новые системы ПВО. На Украине развёрнуты зенитно-ракетные комплексы Patriot производства США и ещё не поступившая на вооружение Бундесвера немецкая IRIS-T, французская Crotale. Из старых и не очень западных зенитных систем и установок на вооружении ВСУ находятся Gepard, NASAMS, SAMPT/T и другие.МИД РФ предупредил бывших "друзей и партнёров" о том, что любые оружейные поставки на Украину станут законной целью. Тем не менее, такие поставки продолжаются и финансируются не только правительствами, но и по линии "Европейского фонда мира".
https://ukraina.ru/20230802/1048411213.html
https://ukraina.ru/20230917/1049468535.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, зрк patriot, украина, сво, юрий игнат, пво, рсзо, ракеты, ракетный удар, зенитные ракетные комплексы, ракетные разработки
Новости, ЗРК Patriot, Украина, СВО, Юрий Игнат, ПВО, РСЗО, ракеты, ракетный удар, зенитные ракетные комплексы, Ракетные разработки
ПВО Украины не справляется с российскими ракетами – Игнат
14:54 17.09.2023 (обновлено: 14:55 17.09.2023)
Ляхи не помогли: украинская ПВО по-прежнему бессильна против российских баллистических ракет
Украинская противовоздушная оборона не в состоянии отражать ракетные атаки Армии России и рекомендует спасаться в укрытиях. Об этом заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Тревоги бывают разными и разные основания для объявления воздушных тревог. Если применение баллистики, то время совсем мало, иногда тревога объявляется примерно одновременно с прилётами. К сожалению, таковы реалии, от этого никуда не денешься. Или это может быть применение реактивных систем залпового огня", - цитирует украинское издание "Обозреватель" заявление Игната.
Ранее страны НАТО поставили на Украину свои старые и самые новые системы ПВО. На Украине развёрнуты зенитно-ракетные комплексы Patriot производства США и ещё не поступившая на вооружение Бундесвера немецкая IRIS-T, французская Crotale. Из старых и не очень западных зенитных систем и установок на вооружении ВСУ находятся Gepard, NASAMS, SAMPT/T и другие.
МИД РФ предупредил бывших "друзей и партнёров" о том, что любые оружейные поставки на Украину станут законной целью. Тем не менее, такие поставки продолжаются и финансируются не только правительствами, но и по линии "Европейского фонда мира".