https://ukraina.ru/20230917/1049466209.html

Стратегическая точка перелома и формула оружия, атаки на Москву. Главное на Украине на утро 17 сентября

Стратегическая точка перелома и формула оружия, атаки на Москву. Главное на Украине на утро 17 сентября - 17.09.2023 Украина.ру

Стратегическая точка перелома и формула оружия, атаки на Москву. Главное на Украине на утро 17 сентября

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о настоящей сути "Формулы мира" Зеленского. В Подмосковье сбили несколько украинских беспилотников

2023-09-17T10:04

2023-09-17T10:04

2023-09-17T10:04

эксклюзив

хроники

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Новости о первом сбитом под Москвой беспилотнике появились около двух часов ночи."Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале в 01:56.Однако позже телеграм-каналы стали сообщать о том, что в аэропортах Москвы ввели план "Ковёр"."План "Ковëр" объявлен во всех московских аэропортах. Рейсы на вылет и на прилет задерживаются. По нашей информации, всего в данный момент задержано 29 рейсов, 9 отменены", - указывалось в публикации канала SHOT в 02:11.Спустя некоторое время столичный градоначальник снова сообщил о сбитом украинском беспилотнике."Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - сообщил Собянин в 04:20.Спустя шесть минут Минобороны РФ уточнило: беспилотник был уничтожен над территорией Домодедовского района."Ранним утром 17 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Домодедовского района Московской области", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.Однако утром перебои в работе московских аэропортов сохранялись. Как сообщало РИА "Новости" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс. Расписание", по состоянию на 07:32 во "Внуково", "Домодедово" и Шереметьево был задержан по меньшей мере 31 рейс и шесть рейсов были отменены.Так во "Внуково" были задержаны пять рейсов и пять отменены. В "Домодедово" - задержаны 19 рейсов и один отменён. В "Шереметьево" - задержаны семь рейсов.Спустя некоторое время стало известно, что работа аэропортов налажена. Об этом сообщила Росавиация."По состоянию на 08:30 по московскому времени 17 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский. На запасной аэропорт ушло одно воздушное судно", - отмечалось в сообщении Росавиации.В ведомстве подчеркнули, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Помимо Москвы в ночь на 17 сентября украинские беспилотники атаковали Крым."С 01:45до 02:20 по московскому времени пресечена очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", - сообщало Минобороны РФ.Кроме того, украинский беспилотник упал и в Орле, о чём написал губернатор Орловской области Андрей Клычков в своём телеграм-канале."Сегодня примерно в 03:50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата. Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. По предварительным данным, пострадавших нет", - рассказал он.Место происшествия оцепили, спецслужбы провели необходимые мероприятия. Клычков подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем.Стратегическая точкаСекретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал программную статью на "Украинской правде", посвящённую "Формуле мира" украинского президента Владимира Зеленского."Особое значение имеет пункт "Формулы мира", предусматривающий вывод всех российских войск и вооруженных формирований с территории Украины, восстановление полного контроля над всеми участками украинской государственной границы. Пункт, являющийся, безусловно, ключевым элементом всей украинской инициативы, без которого вся конструкция оказывается недейственной. По моему глубокому убеждению, у этой проблемы есть только одно эффективное решение – деоккупация украинских земель военным путем. Иного языка, чем язык силы и оружия, Россия и её управленческая клика не понимают. Поэтому "Формула мира" – это формула оружия. Чем быстрее Украина получит достаточно современного оружия, тем скорее мы вернём мир, который будет более безопасен для Европы и мира", - подчеркнул Данилов.Он назвал "ложной в своей основе" практику дозированных поставок оружия Украины, а также боязни эскалации конфликта. Данилов настоял на том, что всеобъемлющие поставки оружия Украине приблизят её победу и, соответственно, поражение России.Отдельно он остановился на такой цели ВСУ, как уничтожение Черноморского флота РФ."Полная или частичная ликвидация российского военного Черноморского флота, являющаяся задачей решаемой, должна значительно ускорить процессы в России поиска выхода из <...> войны. Это могла бы быть хорошая демонстрация отсутствия возможностей у российской армии адекватного противодействия западным технологиям, что рисовало бы очень печальную картину дальнейших событий", - отметил Данилов.Он отметил, что "там, где необходима срочная хирургия, не стоит заниматься медикаментозной терапией".Также Данилов заявил о стратегической точке перелома в боевых действиях."Большая часть дороги позади и неизвестно, сколько ещё впереди, и именно сейчас наступает стратегическая точка перелома. Спринт, которого так все ждали, заменяется стайерской дистанцией, а тут уже другие правила и требования к физическому состоянию спортсмена и его подготовке", - подчеркнул Данилов.Секретарь СНБО упрекнул Запад в том, что тот готовится предать Украину."В авторитетных и влиятельных изданиях появляются публикации, продвигающие несколько магистральных тем: оптимизм по поводу успеха Украины начал ослабевать; украинское контрнаступление провалилось, боеспособность страны угасает с каждым днём; Вооружённые силы Украины не будут иметь возможности освободить территории; способность Украины выдержать войну исчисляется неделями и месяцами; ресурсы России безграничны и нужны мировой экономике; лучше быстро прекратить конфликт, даже если это позволит России сохранить захваченные территории", - перечислил Данилов ряд признаков об этом, по его мнению, свидетельствующих.Это, по словам Данилова, замедляет принятие решения Западом о предоставлении Украине новых типов вооружения и военной техники или увеличение поставок существующей номенклатуры вооружений.."Всё это несёт угрозу, о которой написано в Foreign Affairs, - "медленное распутывание тщательно сплетенной сети иностранной помощи". Следовательно, чтобы исполнение "Формулы мира" было более успешным и по возможности быстрым. Для того чтобы не произошло "распутывания сети помощи", наши партнеры, по моему мнению, должны, во-первых, сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, создающей политическую ответственность. Во-вторых, учитывая избирательные политические циклы и возможное изменение конъюнктуры в Европе и США с точки зрения сохранения стабильности партнёрства, дальновидным считается шаг по закреплению военной помощи Украине в долгосрочных циклах и законодательстве. В-третьих, разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию так называемой "усталости от войны". В-четвертых, осуществить перепланировку совместных мероприятий в рамках всех пунктов "Формулы мира" с точки зрения фактора времени и последовательности, имея в виду их долгосрочный характер", - подчеркнул Данилов.Его публикация свидетельствует о боязни украинских элит по поводу усталости Запада от боевых действий и коррумпированности украинских властей, что сказывается в т.ч. и на боеспособности украинских вооружённых формирований.Кроме того, публикация Данилова может быть вызвана сообщениями о том, что в США пока не готовы предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. О последнем сообщило издание Axios."Западная пресса пишет, что США пока не готовы передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Именно этой темы будет касаться встреча Зеленского и Байдена. Если Зеленскому не удастся убедить Джо передать Украине этот вид вооружения и повысить ставки в игре, значит встречу в целом можно считать пустой, как мы инсайдили ранее. Для Зеленского поездка в штаты может оказаться "негативной", как летний саммит НАТО, который понизил авторитет президента Украины", - отметил утром 17 сентября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".При этом подготовкой Зеленского к визиту в США на Украине назвали и арест олигарха Игоря Коломойского.

https://ukraina.ru/20230916/1049461835.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники