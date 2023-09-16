Арест "нацика" Шуфрича, проблемы с зерном. Главное на Украине на утро 16 сентября
Народного депутата Нестора Шуфрича арестовали на два месяца. Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинского зерна
В ночь на 16 сентября Печерский районный суд Киева арестовал Шуфрича на два месяца без возможности внесения залога. Ему назначили 60 суток. Перед этим народному депутату объявили подозрение в госизмене.
Суд над Шуфричем отметился рядом деталей. Так, сам Шуфрич назвал себя "нациком".
"Никто не мог представить, что такое может произойти. Я тоже ошибся. Я тоже никогда не верил, что россияне нападут на украинцев. И в последнем своём эфире 1 марта, можно посмотреть, на "ОРТ" или на "Россия-1", не помню был [Константин] Затулин. И когда задали вопрос: "А что же такое?", я сказал: "Уберитесь с Украины! Уважайте храбрость наших военных. Никто капитулировать не будет. Нет никаких "нациков" на Украине. "Нациками" стали все, даже я". Это 1 марта. Последний мой эфир на российском телевидении", - рассказал Шуфрич, общаясь с украинскими журналистами.
Примечательно, что последние не скрывали своего отношения к политику. Так, один из журналистов отметился тем, что начал показывать задержанному Шуфричу неприличный жест.
"Нестор Иванович, Кошельник Денис — журналист я. Вот, посмотрите. У меня слов и вопросов нет. Я просто хочу сделать вот так вот", - заявил Журналист кошельник и показал Шуфричу средний палец.
Народный депутат отмахнулся от этого украинского журналиста.
"Я вам скажу: когда вы знаете, что я вам никогда не отвечу, это не храбрость, это — слабость", - ответил Шуфрич.
Когда Кошельник попытался сказать, что Шуфрич "будет в тюрьме 100%", депутат ответил, что его судьбу решит суд.
Также на заседании суда Шуфрич прокомментировал найденный у него документ с подписью Виктора Медведчука и самого Шуфрича. Документ касался автономии Луганской и Донецкой областей Украины в 2014 году.
"Никогда мной не рассматривался вопрос об автономии Донетчины и Луганщины. Этот документ, который называется "Концепцией", внимание, был передан в ОБСЕ и касался принципов сохранения Донетчины и Луганщины в границах Украины как областей, как предусмотрено Конституцией. Этот документ давно находится в Генеральной прокуратуре потому, что это был компромисс, который можно было реализовать в июне 2014 года. И Порошенко 30 июня принял решение, вместо того, чтобы завершить переговорный процесс, в котором было задействовано ОБСЕ, решить эту ситуацию военным способом. И вы помните, было Изварино, о котором много кто забыл, был Иловайск. И всё это уже было после того, как нам не удалось остановить эту войну. А шанс реальный был — это июнь 2014 года. И когда ОБСЕ спросило нас, о чём мы реально могли бы договориться, мы выразили ту позицию, которая позволила бы Украине избежать трагедии в Иловайске, и закрыть это всё ещё в июне-июле 2014 года. По алгоритму области сохранялись. Они просили себе незначительные дополнительные полномочия. Это был предмет дискуссий. Что именно они просили, как области, внимание, не автономии? Я поехал туда с мандатом Турчинова, а потом с мандатом Порошенко. И мы их слушали. Они просили четыре вещи. Первое: чтобы согласовывались с областным советом три должности: губернатора — главы областной администрации, руководителя милиции и руководителя прокуратуры. Точка. И право использовать русский язык на территории Донецкой и Луганской областей. Ни о каких автономиях речь не шла", - заявил Шуфрич.
При этом ещё до суда он назвал "смешным" обвинение в госизмене. Александр Тананакин - адвокат Шуфрича - в комментарии изданию "Страна" заявил, что суть подозрения нардепу сводилась к тому, что он слишком активно интересовался обстоятельствами похищения судьи Николая Чауса из Молдавии.
"Суть подозрения Шуфричу сводится к тому, что он слишком активно на протяжении 2021 года интересовался обстоятельствами исчезновения судьи Чауса, чем, собственно, и совершил государственную измену. Мне сложно это комментировать, но, тем не менее", — рассказал Тананакин.
"Суть подозрения Шуфричу сводится к тому, что он слишком активно на протяжении 2021 года интересовался обстоятельствами исчезновения судьи Чауса, чем, собственно, и совершил государственную измену. Мне сложно это комментировать, но, тем не менее", — рассказал Тананакин.
При этом официально, как утверждала Служба безопасности Украины, Шуфрича подозревали в том, что он "систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне один народ".
В конечном итоге суд отправил политика под арест сроком на два месяца. Защита заявила, что будет обжаловать это решение суда.
"Тут же все медийные шавки Ермака, начали торпедировать кейс ОПЗЖ и Бойко, что его следом надо отправить. По данным источника, идут торги и сейчас Банковая создает шум, как только получат своё, так сразу медийные псы закроют рты, как это было вначале этого года. Просто у ОП вырос аппетит и поменялись реалии. Теперь ОПЗЖ должны быть не просто "шестерками", но ещё отдать медиаактивы, которые ЗеЕрмак приватизируют под себя под выборы 2024. Ещё в декабре 2022 года мы инсайдили, что по кейсу ОПЗЖ в партии Зеленского "Слуга народа" был раскол. Многие хотели слить "опзжэшников", пока Ермак не закрыл всем рты и сделал так, как ему выгодно. (Сейчас будет также). К примеру в 2022 году мы инсайдили, что Банковая всех с кем тогда ситуативно договорилась о "дружбе и крыше", по итоге сольет и предаст. Ермаку не нужны лишние игроки. Ему нужны "шмыгалята", марионетки, без амбиций и "мозга". Просто начался новый этап передела. Элиты ведут борьбу за бабло и активы, а народу преподносят это как борьбу за справедливость. Клоунада и дешевый сериал от сценаристов 95-го квартала", - прокомментировал вердикт суда популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Примечательно, что практически одновременно стало известно о том, что другой районный суд Киева — Шевченковский — переизбрал меру пресечения для украинского олигарха Игоря Коломойского. Сумму залога для него увеличили с 510 млн грн. до 3,891 млрд грн. (с 1,36 млрд руб. до 10,2 млрд руб. - Ред.).
Проблемы с зерном
Сразу три государства ЕС — Польша, Венгрия и Словакия — ввели запрет на импорт украинского зерна.
"Запрет на импорт (со стороны Еврокомиссии. – Ред.) снят. Мы продолжим запрет на импорт", – заявил во время встречи с избирателями в городе Элк польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Он подчеркнул, что Варшава не будет слушать "Тускового Берлина" и Вебера, имея в виду экс-премьера Дональда Туска, которого нынешние власти Польши обвиняют в работе на Германию, и лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера.
"Мы продолжим запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие одобрения ЕС", – подчеркнул премьер Польши.
Вчера, 09:50Эвакуация из Херсонщины, обыск у Шуфрича, подозрение Коломойскому. Главное на Украине на утро 15 сентябряУкраина эвакуирует 31 село и посёлок в подконтрольной ей части Херсонской области. К народному депутату Украины Нестору Шуфричу пришли с обыском. Олигарху Игорю Коломойскому предъявили ещё одно подозрение
Позже министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на своей страниц в соцсетях также сообщил о закрытии границ для 24 видов украинской продукции.
"Мы будем защищать интересы венгерских фермеров", – подчеркнул Надь.
Согласно постановлению правительства, Венгрия запретила импорт мяса крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, а также куриного мяса, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы (и продуктов из них), овощей, сахара и вино.
В то же время, запрет не распространяется на грузы, которые покидают территорию страны в течение 15 дней, то есть считаются въехавшими в Венгрию для транзита.
Также о запрете на импорт украинской сельхозпродукции, а именно — пшеницы, кукуруз, рапса и семян подсолнечника, сообщила Словакия.
"Мы должны избегать чрезмерного давления на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми в отношении отечественных фермеров. В то же время наш шаг является реакцией на аналогичные действия Польши и Венгрии", – указывалось в заявлении словацкого правительства.
Также в правительстве Словакии пообещали интенсивно сотрудничать с Европейской комиссией и странами-членами ЕС для поиска общеевропейского системного решения во время действия запрета и, в случае принятия такого решения, снять запрет.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в случае запрета на импорт сельхозпродукции в Польшу, его страна обратится арбитраж ВТО для компенсации убытков.
В ночь на 16 сентября Европе уже пригрозил президент Украине Владимир Зеленский.
"Европа выигрывает всегда, когда договоры работают, а обещания выполняются. Ну а если решения соседей будут не соседскими, Украины будет цивилизованно отвечать", - отметил он в вечернем обращении.
Как именно отвечать будет Украина, Зеленский не уточнил.