Арест "нацика" Шуфрича, проблемы с зерном. Главное на Украине на утро 16 сентября - 16.09.2023 Украина.ру
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Арест "нацика" Шуфрича, проблемы с зерном. Главное на Украине на утро 16 сентября
Арест "нацика" Шуфрича, проблемы с зерном. Главное на Украине на утро 16 сентября - 16.09.2023 Украина.ру
Арест "нацика" Шуфрича, проблемы с зерном. Главное на Украине на утро 16 сентября
Народного депутата Нестора Шуфрича арестовали на два месяца. Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинского зерна
2023-09-16T10:08
2023-09-16T10:08
хроники
эксклюзив
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В ночь на 16 сентября Печерский районный суд Киева арестовал Шуфрича на два месяца без возможности внесения залога. Ему назначили 60 суток. Перед этим народному депутату объявили подозрение в госизмене.Суд над Шуфричем отметился рядом деталей. Так, сам Шуфрич назвал себя "нациком"."Никто не мог представить, что такое может произойти. Я тоже ошибся. Я тоже никогда не верил, что россияне нападут на украинцев. И в последнем своём эфире 1 марта, можно посмотреть, на "ОРТ" или на "Россия-1", не помню был [Константин] Затулин. И когда задали вопрос: "А что же такое?", я сказал: "Уберитесь с Украины! Уважайте храбрость наших военных. Никто капитулировать не будет. Нет никаких "нациков" на Украине. "Нациками" стали все, даже я". Это 1 марта. Последний мой эфир на российском телевидении", - рассказал Шуфрич, общаясь с украинскими журналистами.Примечательно, что последние не скрывали своего отношения к политику. Так, один из журналистов отметился тем, что начал показывать задержанному Шуфричу неприличный жест."Нестор Иванович, Кошельник Денис — журналист я. Вот, посмотрите. У меня слов и вопросов нет. Я просто хочу сделать вот так вот", - заявил Журналист кошельник и показал Шуфричу средний палец.Народный депутат отмахнулся от этого украинского журналиста."Я вам скажу: когда вы знаете, что я вам никогда не отвечу, это не храбрость, это — слабость", - ответил Шуфрич.Когда Кошельник попытался сказать, что Шуфрич "будет в тюрьме 100%", депутат ответил, что его судьбу решит суд.Также на заседании суда Шуфрич прокомментировал найденный у него документ с подписью Виктора Медведчука и самого Шуфрича. Документ касался автономии Луганской и Донецкой областей Украины в 2014 году."Никогда мной не рассматривался вопрос об автономии Донетчины и Луганщины. Этот документ, который называется "Концепцией", внимание, был передан в ОБСЕ и касался принципов сохранения Донетчины и Луганщины в границах Украины как областей, как предусмотрено Конституцией. Этот документ давно находится в Генеральной прокуратуре потому, что это был компромисс, который можно было реализовать в июне 2014 года. И Порошенко 30 июня принял решение, вместо того, чтобы завершить переговорный процесс, в котором было задействовано ОБСЕ, решить эту ситуацию военным способом. И вы помните, было Изварино, о котором много кто забыл, был Иловайск. И всё это уже было после того, как нам не удалось остановить эту войну. А шанс реальный был — это июнь 2014 года. И когда ОБСЕ спросило нас, о чём мы реально могли бы договориться, мы выразили ту позицию, которая позволила бы Украине избежать трагедии в Иловайске, и закрыть это всё ещё в июне-июле 2014 года. По алгоритму области сохранялись. Они просили себе незначительные дополнительные полномочия. Это был предмет дискуссий. Что именно они просили, как области, внимание, не автономии? Я поехал туда с мандатом Турчинова, а потом с мандатом Порошенко. И мы их слушали. Они просили четыре вещи. Первое: чтобы согласовывались с областным советом три должности: губернатора — главы областной администрации, руководителя милиции и руководителя прокуратуры. Точка. И право использовать русский язык на территории Донецкой и Луганской областей. Ни о каких автономиях речь не шла", - заявил Шуфрич.При этом ещё до суда он назвал "смешным" обвинение в госизмене. Александр Тананакин - адвокат Шуфрича - в комментарии изданию "Страна" заявил, что суть подозрения нардепу сводилась к тому, что он слишком активно интересовался обстоятельствами похищения судьи Николая Чауса из Молдавии."Суть подозрения Шуфричу сводится к тому, что он слишком активно на протяжении 2021 года интересовался обстоятельствами исчезновения судьи Чауса, чем, собственно, и совершил государственную измену. Мне сложно это комментировать, но, тем не менее", — рассказал Тананакин.При этом официально, как утверждала Служба безопасности Украины, Шуфрича подозревали в том, что он "систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне один народ".В конечном итоге суд отправил политика под арест сроком на два месяца. Защита заявила, что будет обжаловать это решение суда."Тут же все медийные шавки Ермака, начали торпедировать кейс ОПЗЖ и Бойко, что его следом надо отправить. По данным источника, идут торги и сейчас Банковая создает шум, как только получат своё, так сразу медийные псы закроют рты, как это было вначале этого года. Просто у ОП вырос аппетит и поменялись реалии. Теперь ОПЗЖ должны быть не просто "шестерками", но ещё отдать медиаактивы, которые ЗеЕрмак приватизируют под себя под выборы 2024. Ещё в декабре 2022 года мы инсайдили, что по кейсу ОПЗЖ в партии Зеленского "Слуга народа" был раскол. Многие хотели слить "опзжэшников", пока Ермак не закрыл всем рты и сделал так, как ему выгодно. (Сейчас будет также). К примеру в 2022 году мы инсайдили, что Банковая всех с кем тогда ситуативно договорилась о "дружбе и крыше", по итоге сольет и предаст. Ермаку не нужны лишние игроки. Ему нужны "шмыгалята", марионетки, без амбиций и "мозга". Просто начался новый этап передела. Элиты ведут борьбу за бабло и активы, а народу преподносят это как борьбу за справедливость. Клоунада и дешевый сериал от сценаристов 95-го квартала", - прокомментировал вердикт суда популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Примечательно, что практически одновременно стало известно о том, что другой районный суд Киева — Шевченковский — переизбрал меру пресечения для украинского олигарха Игоря Коломойского. Сумму залога для него увеличили с 510 млн грн. до 3,891 млрд грн. (с 1,36 млрд руб. до 10,2 млрд руб. - Ред.).Проблемы с зерномСразу три государства ЕС — Польша, Венгрия и Словакия — ввели запрет на импорт украинского зерна."Запрет на импорт (со стороны Еврокомиссии. – Ред.) снят. Мы продолжим запрет на импорт", – заявил во время встречи с избирателями в городе Элк польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.Он подчеркнул, что Варшава не будет слушать "Тускового Берлина" и Вебера, имея в виду экс-премьера Дональда Туска, которого нынешние власти Польши обвиняют в работе на Германию, и лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера."Мы продолжим запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие одобрения ЕС", – подчеркнул премьер Польши.Позже министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на своей страниц в соцсетях также сообщил о закрытии границ для 24 видов украинской продукции."Мы будем защищать интересы венгерских фермеров", – подчеркнул Надь.Согласно постановлению правительства, Венгрия запретила импорт мяса крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, а также куриного мяса, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы (и продуктов из них), овощей, сахара и вино.В то же время, запрет не распространяется на грузы, которые покидают территорию страны в течение 15 дней, то есть считаются въехавшими в Венгрию для транзита.Также о запрете на импорт украинской сельхозпродукции, а именно — пшеницы, кукуруз, рапса и семян подсолнечника, сообщила Словакия."Мы должны избегать чрезмерного давления на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми в отношении отечественных фермеров. В то же время наш шаг является реакцией на аналогичные действия Польши и Венгрии", – указывалось в заявлении словацкого правительства.Также в правительстве Словакии пообещали интенсивно сотрудничать с Европейской комиссией и странами-членами ЕС для поиска общеевропейского системного решения во время действия запрета и, в случае принятия такого решения, снять запрет.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в случае запрета на импорт сельхозпродукции в Польшу, его страна обратится арбитраж ВТО для компенсации убытков.В ночь на 16 сентября Европе уже пригрозил президент Украине Владимир Зеленский."Европа выигрывает всегда, когда договоры работают, а обещания выполняются. Ну а если решения соседей будут не соседскими, Украины будет цивилизованно отвечать", - отметил он в вечернем обращении.Как именно отвечать будет Украина, Зеленский не уточнил.
https://ukraina.ru/20230915/1049449130.html
https://ukraina.ru/20230915/1049435221.html
https://ukraina.ru/20230915/1049428935.html
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Егор Леев
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Арест "нацика" Шуфрича, проблемы с зерном. Главное на Украине на утро 16 сентября

10:08 16.09.2023
 
© YouTube / скриншот видео "5.ua"Нестор Шуфрич в суде
Нестор Шуфрич в суде - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© YouTube / скриншот видео "5.ua"
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Народного депутата Нестора Шуфрича арестовали на два месяца. Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинского зерна
В ночь на 16 сентября Печерский районный суд Киева арестовал Шуфрича на два месяца без возможности внесения залога. Ему назначили 60 суток. Перед этим народному депутату объявили подозрение в госизмене.
Суд над Шуфричем отметился рядом деталей. Так, сам Шуфрич назвал себя "нациком".
"Никто не мог представить, что такое может произойти. Я тоже ошибся. Я тоже никогда не верил, что россияне нападут на украинцев. И в последнем своём эфире 1 марта, можно посмотреть, на "ОРТ" или на "Россия-1", не помню был [Константин] Затулин. И когда задали вопрос: "А что же такое?", я сказал: "Уберитесь с Украины! Уважайте храбрость наших военных. Никто капитулировать не будет. Нет никаких "нациков" на Украине. "Нациками" стали все, даже я". Это 1 марта. Последний мой эфир на российском телевидении", - рассказал Шуфрич, общаясь с украинскими журналистами.
Примечательно, что последние не скрывали своего отношения к политику. Так, один из журналистов отметился тем, что начал показывать задержанному Шуфричу неприличный жест.
"Нестор Иванович, Кошельник Денис — журналист я. Вот, посмотрите. У меня слов и вопросов нет. Я просто хочу сделать вот так вот", - заявил Журналист кошельник и показал Шуфричу средний палец.
Народный депутат отмахнулся от этого украинского журналиста.
"Я вам скажу: когда вы знаете, что я вам никогда не отвечу, это не храбрость, это — слабость", - ответил Шуфрич.
Когда Кошельник попытался сказать, что Шуфрич "будет в тюрьме 100%", депутат ответил, что его судьбу решит суд.
Мины
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Также на заседании суда Шуфрич прокомментировал найденный у него документ с подписью Виктора Медведчука и самого Шуфрича. Документ касался автономии Луганской и Донецкой областей Украины в 2014 году.
"Никогда мной не рассматривался вопрос об автономии Донетчины и Луганщины. Этот документ, который называется "Концепцией", внимание, был передан в ОБСЕ и касался принципов сохранения Донетчины и Луганщины в границах Украины как областей, как предусмотрено Конституцией. Этот документ давно находится в Генеральной прокуратуре потому, что это был компромисс, который можно было реализовать в июне 2014 года. И Порошенко 30 июня принял решение, вместо того, чтобы завершить переговорный процесс, в котором было задействовано ОБСЕ, решить эту ситуацию военным способом. И вы помните, было Изварино, о котором много кто забыл, был Иловайск. И всё это уже было после того, как нам не удалось остановить эту войну. А шанс реальный был — это июнь 2014 года. И когда ОБСЕ спросило нас, о чём мы реально могли бы договориться, мы выразили ту позицию, которая позволила бы Украине избежать трагедии в Иловайске, и закрыть это всё ещё в июне-июле 2014 года. По алгоритму области сохранялись. Они просили себе незначительные дополнительные полномочия. Это был предмет дискуссий. Что именно они просили, как области, внимание, не автономии? Я поехал туда с мандатом Турчинова, а потом с мандатом Порошенко. И мы их слушали. Они просили четыре вещи. Первое: чтобы согласовывались с областным советом три должности: губернатора — главы областной администрации, руководителя милиции и руководителя прокуратуры. Точка. И право использовать русский язык на территории Донецкой и Луганской областей. Ни о каких автономиях речь не шла", - заявил Шуфрич.
При этом ещё до суда он назвал "смешным" обвинение в госизмене. Александр Тананакин - адвокат Шуфрича - в комментарии изданию "Страна" заявил, что суть подозрения нардепу сводилась к тому, что он слишком активно интересовался обстоятельствами похищения судьи Николая Чауса из Молдавии.

"Суть подозрения Шуфричу сводится к тому, что он слишком активно на протяжении 2021 года интересовался обстоятельствами исчезновения судьи Чауса, чем, собственно, и совершил государственную измену. Мне сложно это комментировать, но, тем не менее", — рассказал Тананакин.
При этом официально, как утверждала Служба безопасности Украины, Шуфрича подозревали в том, что он "систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне один народ".
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В конечном итоге суд отправил политика под арест сроком на два месяца. Защита заявила, что будет обжаловать это решение суда.
"Тут же все медийные шавки Ермака, начали торпедировать кейс ОПЗЖ и Бойко, что его следом надо отправить. По данным источника, идут торги и сейчас Банковая создает шум, как только получат своё, так сразу медийные псы закроют рты, как это было вначале этого года. Просто у ОП вырос аппетит и поменялись реалии. Теперь ОПЗЖ должны быть не просто "шестерками", но ещё отдать медиаактивы, которые ЗеЕрмак приватизируют под себя под выборы 2024. Ещё в декабре 2022 года мы инсайдили, что по кейсу ОПЗЖ в партии Зеленского "Слуга народа" был раскол. Многие хотели слить "опзжэшников", пока Ермак не закрыл всем рты и сделал так, как ему выгодно. (Сейчас будет также). К примеру в 2022 году мы инсайдили, что Банковая всех с кем тогда ситуативно договорилась о "дружбе и крыше", по итоге сольет и предаст. Ермаку не нужны лишние игроки. Ему нужны "шмыгалята", марионетки, без амбиций и "мозга". Просто начался новый этап передела. Элиты ведут борьбу за бабло и активы, а народу преподносят это как борьбу за справедливость. Клоунада и дешевый сериал от сценаристов 95-го квартала", - прокомментировал вердикт суда популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Примечательно, что практически одновременно стало известно о том, что другой районный суд Киева — Шевченковский — переизбрал меру пресечения для украинского олигарха Игоря Коломойского. Сумму залога для него увеличили с 510 млн грн. до 3,891 млрд грн. (с 1,36 млрд руб. до 10,2 млрд руб. - Ред.).
Проблемы с зерном
Сразу три государства ЕС — Польша, Венгрия и Словакия — ввели запрет на импорт украинского зерна.
"Запрет на импорт (со стороны Еврокомиссии. – Ред.) снят. Мы продолжим запрет на импорт", – заявил во время встречи с избирателями в городе Элк польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Он подчеркнул, что Варшава не будет слушать "Тускового Берлина" и Вебера, имея в виду экс-премьера Дональда Туска, которого нынешние власти Польши обвиняют в работе на Германию, и лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера.
"Мы продолжим запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие одобрения ЕС", – подчеркнул премьер Польши.
Вчера, 09:50
Эвакуация из Херсонщины, обыск у Шуфрича, подозрение Коломойскому. Главное на Украине на утро 15 сентябряУкраина эвакуирует 31 село и посёлок в подконтрольной ей части Херсонской области. К народному депутату Украины Нестору Шуфричу пришли с обыском. Олигарху Игорю Коломойскому предъявили ещё одно подозрение
Позже министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на своей страниц в соцсетях также сообщил о закрытии границ для 24 видов украинской продукции.
"Мы будем защищать интересы венгерских фермеров", – подчеркнул Надь.
Согласно постановлению правительства, Венгрия запретила импорт мяса крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, а также куриного мяса, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы (и продуктов из них), овощей, сахара и вино.
В то же время, запрет не распространяется на грузы, которые покидают территорию страны в течение 15 дней, то есть считаются въехавшими в Венгрию для транзита.
Также о запрете на импорт украинской сельхозпродукции, а именно — пшеницы, кукуруз, рапса и семян подсолнечника, сообщила Словакия.
"Мы должны избегать чрезмерного давления на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми в отношении отечественных фермеров. В то же время наш шаг является реакцией на аналогичные действия Польши и Венгрии", – указывалось в заявлении словацкого правительства.
Также в правительстве Словакии пообещали интенсивно сотрудничать с Европейской комиссией и странами-членами ЕС для поиска общеевропейского системного решения во время действия запрета и, в случае принятия такого решения, снять запрет.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в случае запрета на импорт сельхозпродукции в Польшу, его страна обратится арбитраж ВТО для компенсации убытков.
В ночь на 16 сентября Европе уже пригрозил президент Украине Владимир Зеленский.
"Европа выигрывает всегда, когда договоры работают, а обещания выполняются. Ну а если решения соседей будут не соседскими, Украины будет цивилизованно отвечать", - отметил он в вечернем обращении.
Как именно отвечать будет Украина, Зеленский не уточнил.
 
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