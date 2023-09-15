https://ukraina.ru/20230915/1049451745.html

Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и бросил камень в огород Польши

Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и бросил камень в огород Польши - 15.09.2023 Украина.ру

Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и бросил камень в огород Польши

Польша пыталась воспрепятствовать снятию эмбарго на поставки зерна с Украины в ЕС

2023-09-15T21:06

2023-09-15T21:06

2023-09-15T21:06

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зерновые

сельское хозяйство

сельхозпродукция

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Владимир Зеленский объявил благодарность главе Еврокомиссии "Урсуле фон дер Ляйен за соблюдение слова и правил свободного рынка". Об этом украинский политик заявил вечером 15 сентября, опубликовав пост в своём аккаунте соцсети после разговора с председателем ЕК."Это пример настоящего единства и доверия между Украиной и ЕС. Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются", - заявил Зеленский, комментируя снятие Еврокомиссией запрета на поставки зерна с Украины на рынок Евросоюза.Зеленский также отметил: "Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать".Против возобновления поставок зерна и некоторых других видов сельхозпродукции на рынки стран Евросоюза особенно активно выступала Польша. Её поддержали Румыния и ряд других стран ЕС. На их стороне выступила и Молдавия, с которой Украина состоит в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство".Польские фермеры и политики возражали против демпинга сельхозпродукции, которую выращивают на Украине агрохолдинги, принадлежащие олигархам и крупным западным компаниям. Фермеры ЕС жаловались на низкие цены такой продукции, произведённой без затратных жёстких требований ЕС.

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