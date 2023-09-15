https://ukraina.ru/20230915/1049451745.html
Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и бросил камень в огород Польши
Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и бросил камень в огород Польши - 15.09.2023 Украина.ру
Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и бросил камень в огород Польши
Польша пыталась воспрепятствовать снятию эмбарго на поставки зерна с Украины в ЕС
2023-09-15T21:06
2023-09-15T21:06
2023-09-15T21:06
новости
польша
украина
украина-ес
восточное партнерство
зерно
зерновая сделка
зерновые
сельское хозяйство
сельхозпродукция
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Владимир Зеленский объявил благодарность главе Еврокомиссии "Урсуле фон дер Ляйен за соблюдение слова и правил свободного рынка". Об этом украинский политик заявил вечером 15 сентября, опубликовав пост в своём аккаунте соцсети после разговора с председателем ЕК."Это пример настоящего единства и доверия между Украиной и ЕС. Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются", - заявил Зеленский, комментируя снятие Еврокомиссией запрета на поставки зерна с Украины на рынок Евросоюза.Зеленский также отметил: "Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать".Против возобновления поставок зерна и некоторых других видов сельхозпродукции на рынки стран Евросоюза особенно активно выступала Польша. Её поддержали Румыния и ряд других стран ЕС. На их стороне выступила и Молдавия, с которой Украина состоит в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство".Польские фермеры и политики возражали против демпинга сельхозпродукции, которую выращивают на Украине агрохолдинги, принадлежащие олигархам и крупным западным компаниям. Фермеры ЕС жаловались на низкие цены такой продукции, произведённой без затратных жёстких требований ЕС.
https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, украина-ес, восточное партнерство, зерно, зерновая сделка, зерновые, сельское хозяйство, сельхозпродукция, рынок, демпинг, антидемпинг, еврокомиссия, ес, соглашение с ес, урсула фон дер ляйен
Новости, Польша, Украина, Украина-ЕС, Восточное партнерство, зерно, зерновая сделка, зерновые, Сельское хозяйство, сельхозпродукция, рынок, демпинг, антидемпинг, Еврокомиссия, ЕС, соглашение с ЕС, Урсула фон дер Ляйен
Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и бросил камень в огород Польши
Польша пыталась воспрепятствовать снятию эмбарго на поставки зерна с Украины в ЕС
Владимир Зеленский объявил благодарность главе Еврокомиссии "Урсуле фон дер Ляйен за соблюдение слова и правил свободного рынка". Об этом украинский политик заявил вечером 15 сентября, опубликовав пост в своём аккаунте соцсети после разговора с председателем ЕК.
"Это пример настоящего единства и доверия между Украиной и ЕС. Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются", - заявил Зеленский, комментируя снятие Еврокомиссией запрета на поставки зерна с Украины на рынок Евросоюза.
Зеленский также отметил: "Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать".
Против возобновления поставок зерна и некоторых других видов сельхозпродукции на рынки стран Евросоюза особенно активно выступала Польша. Её поддержали Румыния и ряд других стран ЕС. На их стороне выступила и Молдавия, с которой Украина состоит в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство".
Польские фермеры и политики возражали против демпинга сельхозпродукции, которую выращивают на Украине агрохолдинги, принадлежащие олигархам и крупным западным компаниям. Фермеры ЕС жаловались на низкие цены такой продукции, произведённой без затратных жёстких требований ЕС.