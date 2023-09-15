Штурмовые группы ВСУ уничтожены на Северском направлении - МО - 15.09.2023 Украина.ру
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Штурмовые группы ВСУ уничтожены на Северском направлении - МО
Штурмовые группы ВСУ уничтожены на Северском направлении - МО - 15.09.2023 Украина.ру
Штурмовые группы ВСУ уничтожены на Северском направлении - МО
На Северском направлении российскими артиллеристами уничтожены штурмовые группы ВСУ. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России
2023-09-15T15:29
2023-09-15T15:29
новости
украина
сво
минобороны рф
контрнаступление
северское направление
штурмовик
всу
потери всу
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В официальном сообщении отмечена корректировка огня артиллеристов операторами БПЛА. Калибр орудий и потери противника не уточняются.По оценке российского министра обороны Сергея Шойгу, в ходе начавшегося в июне "весеннего контрнаступления" ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин констатировал "провал" наступательной операции украинских вооружённых сил. С такой оценкой согласны отставные военные стран НАТО.В частности, о полном провале украинского "контрнаступа" заявил 14 сентября бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Официальные лица Пентагона и Госдепа придерживаются прямо противоположных оценок, утверждая, что ВСУ якобы удалось взломать первую линию обороны российских войск. С такими констатациями не согласны отставные американские военные и сотрудники спецслужб. Так, свободный в оценках военный аналитик Скотт Риттер со ссылкой на карты театра боевых действий неоднократно опровергал заявления официальных лиц его страны.
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новости, украина, сво, минобороны рф, контрнаступление, северское направление, штурмовик, всу, потери всу
Новости, Украина, СВО, Минобороны РФ, контрнаступление, Северское направление, штурмовик, ВСУ, потери ВСУ

Штурмовые группы ВСУ уничтожены на Северском направлении - МО

15:29 15.09.2023
 
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На Северском направлении российскими артиллеристами уничтожены штурмовые группы ВСУ. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России
В официальном сообщении отмечена корректировка огня артиллеристов операторами БПЛА. Калибр орудий и потери противника не уточняются.
По оценке российского министра обороны Сергея Шойгу, в ходе начавшегося в июне "весеннего контрнаступления" ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин констатировал "провал" наступательной операции украинских вооружённых сил. С такой оценкой согласны отставные военные стран НАТО.
В частности, о полном провале украинского "контрнаступа" заявил 14 сентября бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Официальные лица Пентагона и Госдепа придерживаются прямо противоположных оценок, утверждая, что ВСУ якобы удалось взломать первую линию обороны российских войск.
С такими констатациями не согласны отставные американские военные и сотрудники спецслужб. Так, свободный в оценках военный аналитик Скотт Риттер со ссылкой на карты театра боевых действий неоднократно опровергал заявления официальных лиц его страны.
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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Вор из Киева, ревизор из Вашингтона и предатель из Пентагона. Что говорили об Украине в мире 15 сентябряПятница, 15 сентября, принесла много политических и неполитических, уголовных хлопот Украине, о чем активно со страниц (в том числе, электронных) сообщили мировые СМИ
 
НовостиУкраинаСВОМинобороны РФконтрнаступлениеСеверское направлениештурмовикВСУпотери ВСУ
 
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