Штурмовые группы ВСУ уничтожены на Северском направлении - МО

Вор из Киева, ревизор из Вашингтона и предатель из Пентагона. Что говорили об Украине в мире 15 сентября

Пятница, 15 сентября, принесла много политических и неполитических, уголовных хлопот Украине, о чем активно со страниц (в том числе, электронных) сообщили мировые СМИ