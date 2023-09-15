https://ukraina.ru/20230915/1049444370.html
Штурмовые группы ВСУ уничтожены на Северском направлении - МО
Штурмовые группы ВСУ уничтожены на Северском направлении - МО - 15.09.2023 Украина.ру
Штурмовые группы ВСУ уничтожены на Северском направлении - МО
На Северском направлении российскими артиллеристами уничтожены штурмовые группы ВСУ. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России
2023-09-15T15:29
2023-09-15T15:29
2023-09-15T15:29
новости
украина
сво
минобороны рф
контрнаступление
северское направление
штурмовик
всу
потери всу
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В официальном сообщении отмечена корректировка огня артиллеристов операторами БПЛА. Калибр орудий и потери противника не уточняются.По оценке российского министра обороны Сергея Шойгу, в ходе начавшегося в июне "весеннего контрнаступления" ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин констатировал "провал" наступательной операции украинских вооружённых сил. С такой оценкой согласны отставные военные стран НАТО.В частности, о полном провале украинского "контрнаступа" заявил 14 сентября бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Официальные лица Пентагона и Госдепа придерживаются прямо противоположных оценок, утверждая, что ВСУ якобы удалось взломать первую линию обороны российских войск. С такими констатациями не согласны отставные американские военные и сотрудники спецслужб. Так, свободный в оценках военный аналитик Скотт Риттер со ссылкой на карты театра боевых действий неоднократно опровергал заявления официальных лиц его страны.
https://ukraina.ru/20230915/1049439146.html
северское направление
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, минобороны рф, контрнаступление, северское направление, штурмовик, всу, потери всу
Новости, Украина, СВО, Минобороны РФ, контрнаступление, Северское направление, штурмовик, ВСУ, потери ВСУ
Штурмовые группы ВСУ уничтожены на Северском направлении - МО
На Северском направлении российскими артиллеристами уничтожены штурмовые группы ВСУ. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России
В официальном сообщении отмечена корректировка огня артиллеристов операторами БПЛА. Калибр орудий и потери противника не уточняются.
По оценке российского министра обороны Сергея Шойгу, в ходе начавшегося в июне "весеннего контрнаступления" ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин констатировал "провал" наступательной операции украинских вооружённых сил. С такой оценкой согласны отставные военные стран НАТО.
В частности, о полном провале украинского "контрнаступа" заявил 14 сентября бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Официальные лица Пентагона и Госдепа придерживаются прямо противоположных оценок, утверждая, что ВСУ якобы удалось взломать первую линию обороны российских войск.
С такими констатациями не согласны отставные американские военные и сотрудники спецслужб. Так, свободный в оценках военный аналитик Скотт Риттер со ссылкой на карты театра боевых действий неоднократно опровергал
заявления официальных лиц его страны.