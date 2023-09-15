https://ukraina.ru/20230915/1049443857.html

МИД Финляндии потребовал убрать из страны все авто с российскими номерами, назван срок

МИД Финляндии потребовал убрать из страны все авто с российскими номерами, назван срок - 15.09.2023 Украина.ру

МИД Финляндии потребовал убрать из страны все авто с российскими номерами, назван срок

Автомобили с российскими номерами, находящиеся на территории Финляндии, должны быть вывезены из страны до 16 марта будущего года. Такое заявление 15 сентября сделала глава финского МИД Элина Валтонен

2023-09-15T15:28

2023-09-15T15:28

2023-09-15T15:28

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Ранее Хельсинки ввели запрет на въезд легковых автомобилей из России. Он начнет действовать с 16 сентября. Исключение составят только граждане Евросоюза, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты, а также те, кто направляется в Финляндию по гуманитарным соображениям.Аналогичное решение приняли также Эстония, Латвия и Литва.Вводя запреты для россиян, Евросоюз надеется разжечь у них ненависть к собственной стране, однако результат будет другим, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это и есть расизм, это и есть сегрегация. <…> Я не могу предположить, что это такая глупость – после всего того, что они уже испробовали в отношении нашего народа, нашей страны, нашего государства - пойти еще на один круг какого-то безумства и думать, что если они начнут туалетную бумагу отбирать у граждан России и высаживать их из машины, то граждане России от этого будут ненавидеть Россию как страну. Граждане России от этого будут относиться, как к душевнобольным к тем, кто это делает", - сказала Захарова.В августе прошлого года Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили россиянам въезд. Исключение сделали для граждан, у которых на этих территориях живут родственники, а также для дипломатов и владельцев рабочих или учебных виз. Однако речь шла об общественном транспорте, а вот пересечь границу на личном автомобиле до сих пор было можно.Далее к списку запретов добавилось пересечение границы на авто с российскими номерами, а также провоз некоторых личных вещей, включая смартфоны, ноутбуки и средства личной гигиены, поскольку они подпадают под категорию "запрещенный импорт".Однако и на этом в Европе не успокоились. Власти Финляндии объявили, что построят на границе с Россией забор. Его первый пробный участок был введен в эксплуатацию 14 сентября. А не так давно вице-премьер Польши Ярослав Качиньский пообещал, что его страна тоже построит ограждение на границе с РФ.

https://ukraina.ru/20230915/1049432129.html

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новости, финляндия, мид, автомобили, номера, россия