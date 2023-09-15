МИД Финляндии потребовал убрать из страны все авто с российскими номерами, назван срок - 15.09.2023 Украина.ру
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МИД Финляндии потребовал убрать из страны все авто с российскими номерами, назван срок
МИД Финляндии потребовал убрать из страны все авто с российскими номерами, назван срок - 15.09.2023 Украина.ру
МИД Финляндии потребовал убрать из страны все авто с российскими номерами, назван срок
Автомобили с российскими номерами, находящиеся на территории Финляндии, должны быть вывезены из страны до 16 марта будущего года. Такое заявление 15 сентября сделала глава финского МИД Элина Валтонен
2023-09-15T15:28
2023-09-15T15:28
новости
финляндия
мид
автомобили
номера
россия
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Ранее Хельсинки ввели запрет на въезд легковых автомобилей из России. Он начнет действовать с 16 сентября. Исключение составят только граждане Евросоюза, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты, а также те, кто направляется в Финляндию по гуманитарным соображениям.Аналогичное решение приняли также Эстония, Латвия и Литва.Вводя запреты для россиян, Евросоюз надеется разжечь у них ненависть к собственной стране, однако результат будет другим, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это и есть расизм, это и есть сегрегация. &lt;…&gt; Я не могу предположить, что это такая глупость – после всего того, что они уже испробовали в отношении нашего народа, нашей страны, нашего государства - пойти еще на один круг какого-то безумства и думать, что если они начнут туалетную бумагу отбирать у граждан России и высаживать их из машины, то граждане России от этого будут ненавидеть Россию как страну. Граждане России от этого будут относиться, как к душевнобольным к тем, кто это делает", - сказала Захарова.В августе прошлого года Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили россиянам въезд. Исключение сделали для граждан, у которых на этих территориях живут родственники, а также для дипломатов и владельцев рабочих или учебных виз. Однако речь шла об общественном транспорте, а вот пересечь границу на личном автомобиле до сих пор было можно.Далее к списку запретов добавилось пересечение границы на авто с российскими номерами, а также провоз некоторых личных вещей, включая смартфоны, ноутбуки и средства личной гигиены, поскольку они подпадают под категорию "запрещенный импорт".Однако и на этом в Европе не успокоились. Власти Финляндии объявили, что построят на границе с Россией забор. Его первый пробный участок был введен в эксплуатацию 14 сентября. А не так давно вице-премьер Польши Ярослав Качиньский пообещал, что его страна тоже построит ограждение на границе с РФ.
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новости, финляндия, мид, автомобили, номера, россия
Новости, Финляндия, МИД, автомобили, номера, Россия

МИД Финляндии потребовал убрать из страны все авто с российскими номерами, назван срок

15:28 15.09.2023
 
номера запорожская область
номера запорожская область
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Автомобили с российскими номерами, находящиеся на территории Финляндии, должны быть вывезены из страны до 16 марта будущего года. Такое заявление 15 сентября сделала глава финского МИД Элина Валтонен

"Автомобили с российскими номерами должны быть вывезены до 16 марта 2024 года", – сказала она, добавив, что пока о конфискации речи не идет, но постоянное проживание в Финляндии не дает права ездить по стране на зарегистрированных в России машинах.

Ранее Хельсинки ввели запрет на въезд легковых автомобилей из России. Он начнет действовать с 16 сентября. Исключение составят только граждане Евросоюза, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты, а также те, кто направляется в Финляндию по гуманитарным соображениям.
Аналогичное решение приняли также Эстония, Латвия и Литва.
Вводя запреты для россиян, Евросоюз надеется разжечь у них ненависть к собственной стране, однако результат будет другим, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это и есть расизм, это и есть сегрегация. <…> Я не могу предположить, что это такая глупость – после всего того, что они уже испробовали в отношении нашего народа, нашей страны, нашего государства - пойти еще на один круг какого-то безумства и думать, что если они начнут туалетную бумагу отбирать у граждан России и высаживать их из машины, то граждане России от этого будут ненавидеть Россию как страну. Граждане России от этого будут относиться, как к душевнобольным к тем, кто это делает", - сказала Захарова.
В августе прошлого года Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили россиянам въезд. Исключение сделали для граждан, у которых на этих территориях живут родственники, а также для дипломатов и владельцев рабочих или учебных виз. Однако речь шла об общественном транспорте, а вот пересечь границу на личном автомобиле до сих пор было можно.
Далее к списку запретов добавилось пересечение границы на авто с российскими номерами, а также провоз некоторых личных вещей, включая смартфоны, ноутбуки и средства личной гигиены, поскольку они подпадают под категорию "запрещенный импорт".
Однако и на этом в Европе не успокоились. Власти Финляндии объявили, что построят на границе с Россией забор. Его первый пробный участок был введен в эксплуатацию 14 сентября. А не так давно вице-премьер Польши Ярослав Качиньский пообещал, что его страна тоже построит ограждение на границе с РФ.
Выдача новых номерных знаков в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
11:50
Стены недостаточно: Финляндия запретит въезд в страну российских автомобилей - СМИФинляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств. Об этом 15 сентября сообщила местная общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на собственные источники
 
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