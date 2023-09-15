https://ukraina.ru/20230915/1049437218.html
"Не сенсация": Песков объяснил, почему Путин встретился с главой КНДР
"Не сенсация": Песков объяснил, почему Путин встретился с главой КНДР - 15.09.2023 Украина.ру
"Не сенсация": Песков объяснил, почему Путин встретился с главой КНДР
Контакты президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына - это не сенсация, а уже традиция, заявил 15 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-09-15T14:03
2023-09-15T14:03
2023-09-15T14:03
дмитрий песков
владимир путин
кндр
новости
встреча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_745591c8d7f1e0d2aa792401b780647e.jpg
"Нет никакой сенсации, потому что мы говорили неоднократно: Северная Корея является нашим ближайшим соседом. Естественно мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях", - отметил Песков.В пятницу Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко также подчеркнул, что Северная Корея — сосед России."С соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определенные особенности, связанные с корейским полуостровом, мы обсуждаем это, обсуждаем открыто. Мы ничего никогда не нарушаем и в данном случае не собираемся нарушать, но, конечно, будем искать возможности для развития российско-северокорейских отношений", - заверил Путин.В минувшую среду Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный". Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что "состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям".Северокорейское ЦТАК подчеркнуло, что встреча стала "эпохальным моментом, установившим новую веху на пути развития корейско-российских отношений".
https://ukraina.ru/20230914/1049403161.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360708_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_417af33ad449731b773313662705c02e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий песков, владимир путин, кндр, новости, встреча
"Не сенсация": Песков объяснил, почему Путин встретился с главой КНДР
Контакты президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына - это не сенсация, а уже традиция, заявил 15 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Нет никакой сенсации, потому что мы говорили неоднократно: Северная Корея является нашим ближайшим соседом. Естественно мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях", - отметил Песков.
В пятницу Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко также подчеркнул, что Северная Корея — сосед России.
"С соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определенные особенности, связанные с корейским полуостровом, мы обсуждаем это, обсуждаем открыто. Мы ничего никогда не нарушаем и в данном случае не собираемся нарушать, но, конечно, будем искать возможности для развития российско-северокорейских отношений", - заверил Путин.
В минувшую среду Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный". Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет.
Комментируя переговоры, Путин заявил, что "состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям".
Северокорейское ЦТАК подчеркнуло, что встреча стала "эпохальным моментом, установившим новую веху на пути развития корейско-российских отношений".