"Не сенсация": Песков объяснил, почему Путин встретился с главой КНДР - 15.09.2023 Украина.ру
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"Не сенсация": Песков объяснил, почему Путин встретился с главой КНДР
"Не сенсация": Песков объяснил, почему Путин встретился с главой КНДР - 15.09.2023 Украина.ру
"Не сенсация": Песков объяснил, почему Путин встретился с главой КНДР
Контакты президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына - это не сенсация, а уже традиция, заявил 15 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-09-15T14:03
2023-09-15T14:03
дмитрий песков
владимир путин
кндр
новости
встреча
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"Нет никакой сенсации, потому что мы говорили неоднократно: Северная Корея является нашим ближайшим соседом. Естественно мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях", - отметил Песков.В пятницу Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко также подчеркнул, что Северная Корея — сосед России."С соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определенные особенности, связанные с корейским полуостровом, мы обсуждаем это, обсуждаем открыто. Мы ничего никогда не нарушаем и в данном случае не собираемся нарушать, но, конечно, будем искать возможности для развития российско-северокорейских отношений", - заверил Путин.В минувшую среду Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный". Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что "состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям".Северокорейское ЦТАК подчеркнуло, что встреча стала "эпохальным моментом, установившим новую веху на пути развития корейско-российских отношений".
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дмитрий песков, владимир путин, кндр, новости, встреча
Дмитрий Песков, Владимир Путин, КНДР, Новости, встреча

"Не сенсация": Песков объяснил, почему Путин встретился с главой КНДР

14:03 15.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Контакты президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына - это не сенсация, а уже традиция, заявил 15 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Нет никакой сенсации, потому что мы говорили неоднократно: Северная Корея является нашим ближайшим соседом. Естественно мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях", - отметил Песков.
В пятницу Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко также подчеркнул, что Северная Корея — сосед России.
"С соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определенные особенности, связанные с корейским полуостровом, мы обсуждаем это, обсуждаем открыто. Мы ничего никогда не нарушаем и в данном случае не собираемся нарушать, но, конечно, будем искать возможности для развития российско-северокорейских отношений", - заверил Путин.
В минувшую среду Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный". Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет.
Комментируя переговоры, Путин заявил, что "состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям".
Северокорейское ЦТАК подчеркнуло, что встреча стала "эпохальным моментом, установившим новую веху на пути развития корейско-российских отношений".
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Вчера, 11:38
Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИРуководитель КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею, сообщало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
 
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