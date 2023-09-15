https://ukraina.ru/20230915/1049437218.html

"Не сенсация": Песков объяснил, почему Путин встретился с главой КНДР

"Не сенсация": Песков объяснил, почему Путин встретился с главой КНДР - 15.09.2023 Украина.ру

"Не сенсация": Песков объяснил, почему Путин встретился с главой КНДР

Контакты президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына - это не сенсация, а уже традиция, заявил 15 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-09-15T14:03

2023-09-15T14:03

2023-09-15T14:03

дмитрий песков

владимир путин

кндр

новости

встреча

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"Нет никакой сенсации, потому что мы говорили неоднократно: Северная Корея является нашим ближайшим соседом. Естественно мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях", - отметил Песков.В пятницу Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко также подчеркнул, что Северная Корея — сосед России."С соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определенные особенности, связанные с корейским полуостровом, мы обсуждаем это, обсуждаем открыто. Мы ничего никогда не нарушаем и в данном случае не собираемся нарушать, но, конечно, будем искать возможности для развития российско-северокорейских отношений", - заверил Путин.В минувшую среду Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный". Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что "состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям".Северокорейское ЦТАК подчеркнуло, что встреча стала "эпохальным моментом, установившим новую веху на пути развития корейско-российских отношений".

https://ukraina.ru/20230914/1049403161.html

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дмитрий песков, владимир путин, кндр, новости, встреча