https://ukraina.ru/20230915/1049435221.html

Смертный приговор священнику, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 сентября

Смертный приговор священнику, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 сентября - 15.09.2023 Украина.ру

Смертный приговор священнику, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 сентября

Заключение митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана в тюрьму ставит его жизнь под угрозу, заявил его адвокат. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-09-15T13:00

2023-09-15T13:00

2023-09-15T13:00

хроники

эксклюзив

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Приговор Винницкого городского суда о пятилетнем заключении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана ставит под угрозу жизнь 74-летнего архиерея, имеющего серьезные заболевания, заявил в комментарии "Першому Козацькому" его адвокат Игорь Чудовский."Суд вынес больному человеку – у него очень большие нарушения здоровья – фактически смертный приговор. И если что-то случится во время исполнения этого неправосудного приговора, то это будет на совести государственной власти", - подчеркнул адвокат.По словам Чудовского, осуждённый по сфабрикованным обвинениям митрополит, "по мнению суда, должен будет "исправиться" в 80 лет"При этом адвокат напомнил, что прокуратура считает приговор мягким и готовит апелляцию."Ожидаем апелляцию от прокурора, потому что, по мнению прокуратуры, слишком мало для больного человека за такие "преступления" пяти лет лишения свободы, нужно просить у суда шесть лет", - указал Чудовский.Он также не исключил, что он и другие защитники митрополита Ионафана обратятся в Европейский суд, чтобы доказать многочисленные факты нарушения прав их подзащитного.Чудовский рассказал, что дело его подзащитного вызвало большой резонанс в мире, и "оно стало лакмусовой бумажкой, которая будет отражать, действует ли на Украине принцип верховенства права или нам рано говорить о справедливости суда, о возможности отстоять свои права" и, наоборот, есть основания заявлять "о произволе правоохранительных органов и о том, что политическая целесообразность выше, чем правосудие".Ранее, 7 августа Винницкий городской суд приговорил митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана к 5 годам заключения. 74-летнему архиерею инкриминировали ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины - "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "Посягательство на территориальную целостность Украины". Эти статьи являются тяжкими.Обвинения, как утверждает защита, базировались на открытках, якобы обнаружившихся в компьютере митрополита и епархиальном управлении."По результатам просмотра видеозаписи обыска сторона защиты единогласно заявила, что несомненно имеются все признаки совершения группового должностного преступления: а именно, вброс сфабрикованных вещественных доказательств (антиукраинских листовок) сотрудниками государственных органов дознания, призванных скомпрометировать как митрополита Ионафана, так и нанести информационный удар по канонической УПЦ, авторитетным архиереем которой он является несколько десятилетий", - сообщала пресс-служба Тульчинской епархии.Украинская православная церковь осудила приговор, назвав его несправедливым и очередным свидетельством гонений на церковь на Украине.Обстрелы и пострадавшиеКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 70 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 47 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 17 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 224 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов Республики: Горловка (Центрально-Городской, Калининский, Никитовский районы), Гольмовский, Зайцево, Михайловка, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Валерьяновка."Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Весёлом", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений в Киевском районе Донецка и Валерьяновке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню по Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому району ВСУ выпустили в общей сложности 57 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Ясиноватскому району — 7 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 16 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 8 снарядов калибром 152 мм.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" за минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 42 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 42 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Казачьи Лагеря — 7; Подстепное — 8; Голая Пристань — 8; Корсунка — 6; Саги — 7", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Крынки, Корсунка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - писало агентство.Позже стало известно об ударе ВСУ по жилому дому в Новой Каховке."Сегодня боевики киевского режима в очередной раз совершили гнусное военное преступление против людей Херсонской области: с применением тяжёлого натовского оружия обстреляли квартал многоэтажных домов в микрорайоне "Сокол" в Новой Каховке. По предварительным данным, погиб один мирный житель, двенадцать человек ранены. Повреждены четыре многоквартирных дома на улицах Горького и Довженко: во многих квартирах разбиты окна, посечены внешние стены, повреждены подъезды и балконы, дворы завалены обломками. Сейчас на месте происшествия с соблюдением мер безопасности работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Ведутся ремонтные работы в домах. Пострадавшим или членам их семей будут произведены все причитающиеся по закону выплаты", - сообщил 15 сентября врио губернатора региона Владимир Сальдо, опубликовав видео с места событий.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – 8, по сёлам Щетиновка и Черемошное – по 6 артиллерийских снарядов. В селе Солнцевка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство <...> В Краснояружском районе на окраине села Колотиловка с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. <...>Под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено – установлено два прилёта", - отмечалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.Кроме того, в Шебекинском городском округе по посёлку Красное было выпущено 5 миномётных снарядов, по селу Зиборовка – 4 артиллерийских снаряда, по селам Терезовка и Середа – по три миномётных снаряда. Также в Середе украинские военные сбросили с БПЛА одно взрывное устройство. Из гранатомёта обстреляли село Новая Таволжанка – было зафиксировано 29 гранатомётных выстрелов. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах РФ остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20230915/1049428935.html

https://ukraina.ru/20230914/1049417448.html

https://ukraina.ru/20230914/1049406025.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив