"Чушь полная": Путин опроверг слухи о вербовке северокорейских добровольцев для СВО - 15.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230915/1049435108.html
"Чушь полная": Путин опроверг слухи о вербовке северокорейских добровольцев для СВО
"Чушь полная": Путин опроверг слухи о вербовке северокорейских добровольцев для СВО - 15.09.2023 Украина.ру
"Чушь полная": Путин опроверг слухи о вербовке северокорейских добровольцев для СВО
Президент России Владимир Путин опроверг информацию о том, что Россия якобы набирает северокорейских добровольцев для участия в спецоперации
2023-09-15T13:08
2023-09-15T13:08
владимир путин
кндр
северная корея
добровольцы
спецоперация
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049187962_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_a3a85a9af8b206eb80afc01ebe11f431.jpg
"Я хочу сказать, что это чушь полная", - заявил Путин.Глава государства также рассказал, что с начала этого года контракты с Минобороны РФ подписали уже 300 тысяч российских добровольцев. Он подчеркнул, что их патриотизм вызывает уважение.
https://ukraina.ru/20230915/1049434515.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049187962_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_51846338e68acd64ddcf55f6ac5c3b34.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, кндр, северная корея, добровольцы, спецоперация, новости
Владимир Путин, КНДР, Северная Корея, добровольцы, Спецоперация, Новости

"Чушь полная": Путин опроверг слухи о вербовке северокорейских добровольцев для СВО

13:08 15.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета "Победа"
Президент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета Победа - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин опроверг информацию о том, что Россия якобы набирает северокорейских добровольцев для участия в спецоперации
"Я хочу сказать, что это чушь полная", - заявил Путин.
Глава государства также рассказал, что с начала этого года контракты с Минобороны РФ подписали уже 300 тысяч российских добровольцев. Он подчеркнул, что их патриотизм вызывает уважение.
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
12:57
Путин похвалил добровольцев, записавшихся для участия в спецоперации Порядка 300 тысяч добровольцев записались для участия в российской спецоперации. Об этом 15 сентября заявил журналистам президент России Владимир Путин
 
Владимир ПутинКНДРСеверная КореядобровольцыСпецоперацияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03"Не сенсация": Песков объяснил, почему Путин встретился с главой КНДР
13:47Лукашенко предложил Путину "подумать о сотрудничестве на троих" с КНДР
13:23Массовые гуляния и угроза военной провокации. В Умани встречают иудейский Новый год
13:10О войне у дальневосточных границ России и о том, когда ВС РФ смогут перейти в наступление - Ищенко. Видео
13:08"Чушь полная": Путин опроверг слухи о вербовке северокорейских добровольцев для СВО
13:07Путин: Американцы не умеют танцевать танго, всё решают с помощью силы и санкций
13:00Смертный приговор священнику, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 сентября
12:57Путин похвалил добровольцев, записавшихся для участия в спецоперации
12:46Сенат США решает головоломку: как лишить Маска решающего голоса по Starlink
12:44Следственный комитет России проверит видео с издевательствами над российскими военнопленными
12:42"Санкции Бербок как стимул для России": в Бундестаге предложили остановить "саморазрушение" Германии
12:20"Из любви к искусству": Лавров прокомментировал расследование терактов на "Северных потоках"
12:19Лавров: "все мячи" переговоров на стороне Киева
12:09Лавров рассказал о "настоящем заговоре" вокруг российско-украинских переговоров
11:50Президент Польши встретится с Зеленским в США
11:50Стены недостаточно: Финляндия запретит въезд в страну российских автомобилей - СМИ
11:42"Дезинформация в интересах России и попытка пошатнуть позиции ЕС": МИД Украины недоволен позицией Венгрии
11:39Вашему совету не последовали, помогите: Киев запросил у Камбоджи помощь в разминировании
11:19Сельсовет во Львовской области хочет закупить растворимый кофе за полмиллиона рублей
11:18"Попытка запугать": в МИД РФ отреагировали на внесение главы КНДР в базу "Миротворца"
Лента новостейМолния