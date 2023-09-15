https://ukraina.ru/20230915/1049435108.html

"Чушь полная": Путин опроверг слухи о вербовке северокорейских добровольцев для СВО

"Чушь полная": Путин опроверг слухи о вербовке северокорейских добровольцев для СВО - 15.09.2023 Украина.ру

"Чушь полная": Путин опроверг слухи о вербовке северокорейских добровольцев для СВО

Президент России Владимир Путин опроверг информацию о том, что Россия якобы набирает северокорейских добровольцев для участия в спецоперации

2023-09-15T13:08

2023-09-15T13:08

2023-09-15T13:08

владимир путин

кндр

северная корея

добровольцы

спецоперация

новости

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"Я хочу сказать, что это чушь полная", - заявил Путин.Глава государства также рассказал, что с начала этого года контракты с Минобороны РФ подписали уже 300 тысяч российских добровольцев. Он подчеркнул, что их патриотизм вызывает уважение.

https://ukraina.ru/20230915/1049434515.html

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2023

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владимир путин, кндр, северная корея, добровольцы, спецоперация, новости