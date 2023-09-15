https://ukraina.ru/20230915/1049432269.html

Президент Польши встретится с Зеленским в США

Президент Польши встретится с Зеленским в США - 15.09.2023 Украина.ру

Президент Польши встретится с Зеленским в США

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Об этом 15 сентября сообщила канцелярия Дуды в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России)

2023-09-15T11:50

2023-09-15T11:50

2023-09-15T11:50

дуда

владимир зеленский

новости

сша

встреча

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Среди различных тем переговоров будет импорт украинского зерна, на который Варшава продлит запрет после 15 сентября.Сам Дуда в комментарии польскому изданию PAP заявил, что страна будет отстаивать свои интересы в вопросе импорта и продажи зерна.При этом Зеленский надеялся на отмену запрета на ввоз сельхозпродукции, ссылаясь на приостановку Россией зерновой сделки. Однако власти Польши заявили, что им важно защитить интересы местных фермеров. Варшава согласна на транзит украинского зерна через ее территорию, но принимать продукцию в своей стране не собирается.Ранее в Польше уже анонсировали встречу Дуды и Зеленского в ближайшее время.Мировые лидеры прибудут в Нью-Йорк на Генассамблею ООН 19-25 сентября. Зеленский также отправится в США. По данным СМИ, президент посетит Вашингтон и встретится с американским лидером Джо Байденом.

https://ukraina.ru/20230622/1047494142.html

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дуда, владимир зеленский, новости, сша, встреча