https://ukraina.ru/20230915/1049428935.html

Эвакуация из Херсонщины, обыск у Шуфрича, подозрение Коломойскому. Главное на Украине на утро 15 сентября

Эвакуация из Херсонщины, обыск у Шуфрича, подозрение Коломойскому. Главное на Украине на утро 15 сентября - 15.09.2023 Украина.ру

Эвакуация из Херсонщины, обыск у Шуфрича, подозрение Коломойскому. Главное на Украине на утро 15 сентября

Украина эвакуирует 31 село и посёлок в подконтрольной ей части Херсонской области. К народному депутату Украины Нестору Шуфричу пришли с обыском. Олигарху Игорю Коломойскому предъявили ещё одно подозрение

2023-09-15T09:50

2023-09-15T09:50

2023-09-15T10:49

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049428400_0:192:768:624_1920x0_80_0_0_4c14f2abdcef79213fdf13d4ede7fefa.jpg

Назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населённого пункта в подконтрольной Киеву части региона.«На совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населённых пунктов, которые постоянно обстреливает враг», — сообщил Прокудин вечером 14 сентября.По его словам, речь идёт о 31 населённом пункте — небольших сёлах и посёлках. Заявленная причина — безопасность детей.Ранее, в конце августа, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук анонсировала принудительную эвакуацию более 50 детей из двух районов в подконтрольной Киеву части Запорожской области.До этого о массовой эвакуации населения заявлял глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Так, 13 августа на фоне продвижения на этом направлении российских войск он заявил, что из Купянского района с 9 августа были эвакуированы 204 человека. Также Синегубов не исключал обязательной эвакуации из Купянска и соседних населённых пунктов.В то же время пока нет информации о продвижении ВС РФ в направлении Херсона. Одной из причин эвакуации может быть желание сохранить в тайне применение некоторых разновидностей вооружений или подготовка ВСУ к наступательным действиям. Тем более в своей записи Прокудин анонсировал некие решения по «обороне области».«Другие решения касаются обороны области. Без подробностей, пусть это будет сюрпризом для россиян», — отметил Прокудин.Ранее военный эксперт Илья Крамник отмечал, что Херсонская область может играть свою роль в атаках ВСУ на Крым.«Цена оставления Херсона прошлой осенью становится видна сейчас, с усилившимися атаками против наших сил в Крыму. В условиях нашего наличия на правом берегу Днепра, возможности вести разведку дальше на запад и наличия "Ланцетов", УМПК и прочих полезных вещей в текущих количествах, относительно безопасно разворачиваться для такой атаки можно было бы только где-то за Бугом, если не за березанским лиманом. Сейчас это не так, и эта фора в 50–70 км разницы играет существенную роль, особенно когда противник на высоком берегу Днепра, а наши на низком, то есть просматриваемом и простреливаемом на большую глубину с меньшими усилиями. Ну а цели в Крыму висящая над Черным морем разведывательная авиация НАТО, конечно, будет видеть. Ее именно для этого туда и посылают», — отметил он.При этом эксперт указал, что вопрос об оставлении Херсона лежит в другой плоскости.«Можно ли было Херсон не оставлять — вопрос в принципе другой. Цена оставления в любом случае вот эта: противнику стало проще атаковать цели в Крыму, нам сложнее стало эти атаки срывать/отражать», — написал Крамник в своём телеграм-канале.Обстановка в Херсонской области остаётся напряжённой.Обыск у ШуфричаИздание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило об обыске у народного депутата Нестора Шуфрича. Публикация сопровождалась фотографией с места событий.«В пятницу 15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу... По словам источников УП, его подозревают в государственной измене», — указывалось в публикации.По данным следствия, утверждает «Украинская правда» Шуфрич сотрудничал с бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем, которого украинские спецслужбы называют сотрудником ФСБ.Некоторые источники и вовсе сообщили о задержании Шуфрича.Примечательно, что в парламент Шуфрич был избран от запрещённой на Украине политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь». После начала спецоперации его уже задерживали и избивали бойцы украинской теробороны. После того как Шуфрич начал появляться в появляться в парламенте ряд украинских политологов и политтехнологов, в том числе и работающих на Офис президента Украины, стали требовать его ареста.«Начали догонять… Активная работа с Офисом президента не спасла нардепов от ОПЗЖ, а все гарантии от Банковой зависли. Телеграм-каналы пишут, что СБУ задержала нардепа Нестора Шуфрича. Обыск идет в его доме в Козине. Предварительно ему вменяют госизмену за "распространение российской пропаганды" на телеканалах», — прокомментировал задержание Шуфрича популярный на Украине телеграм-канал «Резидент», опубликовав фото с места событий.Пока официального сообщения о задержании Шуфрича нет. При этом некоторые источники сообщают о том, что обыски у нардепа прошли, но задержания не было, что противоречит инкриминируемой Шуфричу статье — «Государственная измена».Новое подозрение КоломойскомуВ ночь на 15 сентября советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил о том, что олигарху Игорю Коломойскому предъявили третье подозрение.По его словам, это подозрение стало результатом расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности.Как отметил Лещенко, согласно документам, Коломойский подозревается: в организации подделки документов на перевод средств, в организации завладения чужим имуществом путем, совершенным организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.Лещенко заявил, что досудебным расследованием установлено: Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В её состав также входил руководитель столичного филиала «ПриватБанка» Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса «ПриватБанка».Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «Приватбанка». Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса «ПриватБанка», их учёта, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и тому подобное.Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26 марта 2013 по 18 февраля 2014 на общую сумму 5,878 млрд грн (около 15,3 млрд руб. — Ред.).Утром 15 сентября информацию о подозрении Коломойскому подтвердила Служба безопасности Украины.«Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского. По материалам СБУ ему сообщено о дополнительном подозрении», — отмечалось в сообщении.Коломойскому инкриминировали совершение преступлений по: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины — «Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления»; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины — «Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах»; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины — «Легализация средств, полученных преступным путём».В сообщении также подтверждается информация Лещенко, а именно: Коломойского обвиняют в незаконном присвоении около 5,8 млрд грн. По информации СБУ, досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности.

https://ukraina.ru/20230914/1049417448.html

https://ukraina.ru/20230914/1049406025.html

https://ukraina.ru/20230914/1049399143.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники