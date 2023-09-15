Эвакуация из Херсонщины, обыск у Шуфрича, подозрение Коломойскому. Главное на Украине на утро 15 сентября - 15.09.2023 Украина.ру
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Эвакуация из Херсонщины, обыск у Шуфрича, подозрение Коломойскому. Главное на Украине на утро 15 сентября
Эвакуация из Херсонщины, обыск у Шуфрича, подозрение Коломойскому. Главное на Украине на утро 15 сентября - 15.09.2023 Украина.ру
Эвакуация из Херсонщины, обыск у Шуфрича, подозрение Коломойскому. Главное на Украине на утро 15 сентября
Украина эвакуирует 31 село и посёлок в подконтрольной ей части Херсонской области. К народному депутату Украины Нестору Шуфричу пришли с обыском. Олигарху Игорю Коломойскому предъявили ещё одно подозрение
2023-09-15T09:50
2023-09-15T10:49
эксклюзив
хроники
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Назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населённого пункта в подконтрольной Киеву части региона.«На совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населённых пунктов, которые постоянно обстреливает враг», — сообщил Прокудин вечером 14 сентября.По его словам, речь идёт о 31 населённом пункте — небольших сёлах и посёлках. Заявленная причина — безопасность детей.Ранее, в конце августа, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук анонсировала принудительную эвакуацию более 50 детей из двух районов в подконтрольной Киеву части Запорожской области.До этого о массовой эвакуации населения заявлял глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Так, 13 августа на фоне продвижения на этом направлении российских войск он заявил, что из Купянского района с 9 августа были эвакуированы 204 человека. Также Синегубов не исключал обязательной эвакуации из Купянска и соседних населённых пунктов.В то же время пока нет информации о продвижении ВС РФ в направлении Херсона. Одной из причин эвакуации может быть желание сохранить в тайне применение некоторых разновидностей вооружений или подготовка ВСУ к наступательным действиям. Тем более в своей записи Прокудин анонсировал некие решения по «обороне области».«Другие решения касаются обороны области. Без подробностей, пусть это будет сюрпризом для россиян», — отметил Прокудин.Ранее военный эксперт Илья Крамник отмечал, что Херсонская область может играть свою роль в атаках ВСУ на Крым.«Цена оставления Херсона прошлой осенью становится видна сейчас, с усилившимися атаками против наших сил в Крыму. В условиях нашего наличия на правом берегу Днепра, возможности вести разведку дальше на запад и наличия "Ланцетов", УМПК и прочих полезных вещей в текущих количествах, относительно безопасно разворачиваться для такой атаки можно было бы только где-то за Бугом, если не за березанским лиманом. Сейчас это не так, и эта фора в 50–70 км разницы играет существенную роль, особенно когда противник на высоком берегу Днепра, а наши на низком, то есть просматриваемом и простреливаемом на большую глубину с меньшими усилиями. Ну а цели в Крыму висящая над Черным морем разведывательная авиация НАТО, конечно, будет видеть. Ее именно для этого туда и посылают», — отметил он.При этом эксперт указал, что вопрос об оставлении Херсона лежит в другой плоскости.«Можно ли было Херсон не оставлять — вопрос в принципе другой. Цена оставления в любом случае вот эта: противнику стало проще атаковать цели в Крыму, нам сложнее стало эти атаки срывать/отражать», — написал Крамник в своём телеграм-канале.Обстановка в Херсонской области остаётся напряжённой.Обыск у ШуфричаИздание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило об обыске у народного депутата Нестора Шуфрича. Публикация сопровождалась фотографией с места событий.«В пятницу 15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу... По словам источников УП, его подозревают в государственной измене», — указывалось в публикации.По данным следствия, утверждает «Украинская правда» Шуфрич сотрудничал с бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем, которого украинские спецслужбы называют сотрудником ФСБ.Некоторые источники и вовсе сообщили о задержании Шуфрича.Примечательно, что в парламент Шуфрич был избран от запрещённой на Украине политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь». После начала спецоперации его уже задерживали и избивали бойцы украинской теробороны. После того как Шуфрич начал появляться в появляться в парламенте ряд украинских политологов и политтехнологов, в том числе и работающих на Офис президента Украины, стали требовать его ареста.«Начали догонять… Активная работа с Офисом президента не спасла нардепов от ОПЗЖ, а все гарантии от Банковой зависли. Телеграм-каналы пишут, что СБУ задержала нардепа Нестора Шуфрича. Обыск идет в его доме в Козине. Предварительно ему вменяют госизмену за "распространение российской пропаганды" на телеканалах», — прокомментировал задержание Шуфрича популярный на Украине телеграм-канал «Резидент», опубликовав фото с места событий.Пока официального сообщения о задержании Шуфрича нет. При этом некоторые источники сообщают о том, что обыски у нардепа прошли, но задержания не было, что противоречит инкриминируемой Шуфричу статье — «Государственная измена».Новое подозрение КоломойскомуВ ночь на 15 сентября советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил о том, что олигарху Игорю Коломойскому предъявили третье подозрение.По его словам, это подозрение стало результатом расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности.Как отметил Лещенко, согласно документам, Коломойский подозревается: в организации подделки документов на перевод средств, в организации завладения чужим имуществом путем, совершенным организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.Лещенко заявил, что досудебным расследованием установлено: Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В её состав также входил руководитель столичного филиала «ПриватБанка» Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса «ПриватБанка».Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «Приватбанка». Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса «ПриватБанка», их учёта, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и тому подобное.Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26 марта 2013 по 18 февраля 2014 на общую сумму 5,878 млрд грн (около 15,3 млрд руб. — Ред.).Утром 15 сентября информацию о подозрении Коломойскому подтвердила Служба безопасности Украины.«Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского. По материалам СБУ ему сообщено о дополнительном подозрении», — отмечалось в сообщении.Коломойскому инкриминировали совершение преступлений по: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины — «Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления»; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины — «Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах»; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины — «Легализация средств, полученных преступным путём».В сообщении также подтверждается информация Лещенко, а именно: Коломойского обвиняют в незаконном присвоении около 5,8 млрд грн. По информации СБУ, досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности.
https://ukraina.ru/20230914/1049417448.html
https://ukraina.ru/20230914/1049406025.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Эвакуация из Херсонщины, обыск у Шуфрича, подозрение Коломойскому. Главное на Украине на утро 15 сентября

09:50 15.09.2023 (обновлено: 10:49 15.09.2023)
 
© КУРС: новини Івано-Франківська і Прикарпаття телеграм-канал
© КУРС: новини Івано-Франківська і Прикарпаття телеграм-канал
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина эвакуирует 31 село и посёлок в подконтрольной ей части Херсонской области. К народному депутату Украины Нестору Шуфричу пришли с обыском. Олигарху Игорю Коломойскому предъявили ещё одно подозрение
Назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населённого пункта в подконтрольной Киеву части региона.
«На совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населённых пунктов, которые постоянно обстреливает враг», — сообщил Прокудин вечером 14 сентября.
По его словам, речь идёт о 31 населённом пункте — небольших сёлах и посёлках. Заявленная причина — безопасность детей.
Ранее, в конце августа, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук анонсировала принудительную эвакуацию более 50 детей из двух районов в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
До этого о массовой эвакуации населения заявлял глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Так, 13 августа на фоне продвижения на этом направлении российских войск он заявил, что из Купянского района с 9 августа были эвакуированы 204 человека. Также Синегубов не исключал обязательной эвакуации из Купянска и соседних населённых пунктов.
Вчера, 18:32
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В то же время пока нет информации о продвижении ВС РФ в направлении Херсона. Одной из причин эвакуации может быть желание сохранить в тайне применение некоторых разновидностей вооружений или подготовка ВСУ к наступательным действиям. Тем более в своей записи Прокудин анонсировал некие решения по «обороне области».
«Другие решения касаются обороны области. Без подробностей, пусть это будет сюрпризом для россиян», — отметил Прокудин.
Ранее военный эксперт Илья Крамник отмечал, что Херсонская область может играть свою роль в атаках ВСУ на Крым.
«Цена оставления Херсона прошлой осенью становится видна сейчас, с усилившимися атаками против наших сил в Крыму. В условиях нашего наличия на правом берегу Днепра, возможности вести разведку дальше на запад и наличия "Ланцетов", УМПК и прочих полезных вещей в текущих количествах, относительно безопасно разворачиваться для такой атаки можно было бы только где-то за Бугом, если не за березанским лиманом. Сейчас это не так, и эта фора в 50–70 км разницы играет существенную роль, особенно когда противник на высоком берегу Днепра, а наши на низком, то есть просматриваемом и простреливаемом на большую глубину с меньшими усилиями. Ну а цели в Крыму висящая над Черным морем разведывательная авиация НАТО, конечно, будет видеть. Ее именно для этого туда и посылают», — отметил он.
При этом эксперт указал, что вопрос об оставлении Херсона лежит в другой плоскости.

«Можно ли было Херсон не оставлять — вопрос в принципе другой. Цена оставления в любом случае вот эта: противнику стало проще атаковать цели в Крыму, нам сложнее стало эти атаки срывать/отражать», — написал Крамник в своём телеграм-канале.
Обстановка в Херсонской области остаётся напряжённой.
Максим Степанов - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Вчера, 13:21
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Обыск у Шуфрича
Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило об обыске у народного депутата Нестора Шуфрича. Публикация сопровождалась фотографией с места событий.
«В пятницу 15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу... По словам источников УП, его подозревают в государственной измене», — указывалось в публикации.
По данным следствия, утверждает «Украинская правда» Шуфрич сотрудничал с бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем, которого украинские спецслужбы называют сотрудником ФСБ.
Некоторые источники и вовсе сообщили о задержании Шуфрича.
Примечательно, что в парламент Шуфрич был избран от запрещённой на Украине политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь». После начала спецоперации его уже задерживали и избивали бойцы украинской теробороны. После того как Шуфрич начал появляться в появляться в парламенте ряд украинских политологов и политтехнологов, в том числе и работающих на Офис президента Украины, стали требовать его ареста.
«Начали догонять… Активная работа с Офисом президента не спасла нардепов от ОПЗЖ, а все гарантии от Банковой зависли. Телеграм-каналы пишут, что СБУ задержала нардепа Нестора Шуфрича. Обыск идет в его доме в Козине. Предварительно ему вменяют госизмену за "распространение российской пропаганды" на телеканалах», — прокомментировал задержание Шуфрича популярный на Украине телеграм-канал «Резидент», опубликовав фото с места событий.
Пока официального сообщения о задержании Шуфрича нет. При этом некоторые источники сообщают о том, что обыски у нардепа прошли, но задержания не было, что противоречит инкриминируемой Шуфричу статье — «Государственная измена».
Вчера, 10:11
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Новое подозрение Коломойскому
В ночь на 15 сентября советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил о том, что олигарху Игорю Коломойскому предъявили третье подозрение.
По его словам, это подозрение стало результатом расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности.
Как отметил Лещенко, согласно документам, Коломойский подозревается: в организации подделки документов на перевод средств, в организации завладения чужим имуществом путем, совершенным организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
Лещенко заявил, что досудебным расследованием установлено: Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В её состав также входил руководитель столичного филиала «ПриватБанка» Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса «ПриватБанка».
Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «Приватбанка». Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса «ПриватБанка», их учёта, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и тому подобное.
Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26 марта 2013 по 18 февраля 2014 на общую сумму 5,878 млрд грн (около 15,3 млрд руб. — Ред.).
Утром 15 сентября информацию о подозрении Коломойскому подтвердила Служба безопасности Украины.
«Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского. По материалам СБУ ему сообщено о дополнительном подозрении», — отмечалось в сообщении.
Коломойскому инкриминировали совершение преступлений по: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины — «Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления»; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины — «Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах»; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины — «Легализация средств, полученных преступным путём».
В сообщении также подтверждается информация Лещенко, а именно: Коломойского обвиняют в незаконном присвоении около 5,8 млрд грн. По информации СБУ, досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности.
 
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