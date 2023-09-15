https://ukraina.ru/20230915/1049406717.html

Зеленский против переговоров и Запад начинает его к этому принуждать. Эксперты в Киеве - в поисках мира

Зеленский против переговоров и Запад начинает его к этому принуждать. Эксперты в Киеве - в поисках мира - 15.09.2023 Украина.ру

Зеленский против переговоров и Запад начинает его к этому принуждать. Эксперты в Киеве - в поисках мира

Выборы в США могут изменить подходы к украинскому кризису. Демократы не могут допустить поражения на полях сражений, поскольку это скажется на настроениях избирателей. И Запад, вероятно, давит на Киев, подталкивая Зеленского к заморозке конфликта, однако остановка войны опасна для Зеленского, считает покинувший Украину бизнесмен Геннадий Балашов.

2023-09-15T03:23

2023-09-15T03:23

2023-09-15T03:23

эксклюзив

сво

украина

россия

запад

потери всу

экономический кризис

политика

экономика

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"Но для Офиса президента и всей правящей верхушки повиснет тут же вопрос: зачем убивали людей, если вам раньше предлагали "Минские договоренности"? На других условиях, с другими территориальными потерями. Короче, Украину ждет, наверное, в этой войне больше территориальных потерь, чем было в ее начале. Тогда вопрос, а зачем сто тысяч положили и 30% экономики?", – сказал Балашов в интервью ютуб-каналу Politeka.Но это будут вопросы к Зеленскому, а у мировых игроков свои соображения. Давление на Киев может принимать самые разнообразные формы, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук. Европа максимально блокирует вывоз украинского зерна, что вряд ли возможно без согласования с США."Получается какая история, как это выглядит со стороны. Украину принуждают к переговорам, Украине говорят: ваше контрнаступление неуспешное, поэтому идите на какие-то переговорные процессы. Украина говорит – нет, мы не пойдем на переговорные процессы, мы будет продолжать наше наступление… Хорошо, значит, вы не идете на переговорные процессы – мы блокируем вывоз вашей аграрной продукции везде, где только можно, со всех сторон. А дальше у вас останавливается ваша экономика", - сказал Корнейчук в интервью ютуб-каналу "Да это так".По мнению политолога, таким образом Киев вынуждают не к мирным соглашениям, но хотя бы к заморозке, к прекращению боевых действий.Однако в Киеве, возможно, совсем другие планы. Как написал в своем телеграм-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива, сославшись на свой источник в Офисе украинского президента, "Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине уже в конце этой осени".Это, по словам Кивы, поможет Зеленскому "стереть" протестные настроения в обществе, сделать невозможным проведение выборов, а также вернуть интерес мирового сообщества к украинскому конфликту."Формально у Зеленского основания на это есть и все к этому шагу уже готово. Крыса, загнанная в угол, будет кусать", - из телефонного разговора с советником ОП", - написал Кива.Тем временем боевые действия продолжаются, потери растут. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума отметил, что с начала контрнаступления потери личного состава ВСУ составили 71 тысяча человек. Киевский режим своих солдат не жалеет. По словам российского лидера, "иногда складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в это контрнаступление...".Отвечая на вопрос, при каких условиях РФ может начать разговаривать с Киевом, Путин сказал: "...Сначала они должны отменить указ, декрет, запрещающий вести переговоры, и заявить о том, что они хотят, готовы к этому, вот и всё. А потом посмотрим".В целом c начала российской спецоперации Украина потеряла уже порядка полумиллиона военнослужащих. Об этом в интервью РИА Новости сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, ссылаясь на разведданные и на информацию из других источников. Он добавил, что тут еще не учтены санитарные потери и не учтены пропавшие без вести.То, что происходит — это полное безумие, на Украине уже не рождаются дети, то есть, в стране уже нет мужчин, надо принимать кардинальные меры, считает экс-советник президента Кучмы политолог Олег Соскин. По его мнению, в потерях и смертях украинцев виноват Зеленский."Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, то есть - он хочет убивать украинцев дальше", - заявил политолог в очередном выпуске своего видеоблога.Что делать? Эксперт считает, что "выход только один — это отмена военного положения, восстановление действия Конституции — и надо выборы проводить в Верховный Совет".Если все оставить как есть, то Украина может оказаться "в огненном мешке", к тому же - без обещанного нового пакета американской помощи в 24 млрд долларов, поскольку" начинается процедура импичмента Байдена, отметил Соскин."Поэтому срочно, срочно нужна перезагрузка. Я считаю, надо формировать временное правительство единства, немедленно. Должно быть временное правительство единства, отмена военного положения и подготовка к выборам в Верховный Совет… Переход к нормальной парламентско-президентской республике, нет других вариантов. И подписывать надо, вести переговоры с московитами — временное прекращение огня", - изложил эксперт программу необходимых действий.По мнению Соскина, в городах Украины могут провести народное вече относительно отставки Зеленского и Кабмина и роспуска парламента. И это уже сейчас можно начинать организовывать - "потому что зима близко, когда не будет ни света, ни воды - ни горячей, ни холодной, когда не будет работать канализация, когда это все замерзнет...".Эксперт предположил, что на Украине вскоре возможны региональные блэкауты, да и вообще полное отключение света по всей стране, возможен голод, возможна ситуация, когда не будет поставок бензина, остановится транспорт и пр. Вот тогда, по мнению Соскина, начнутся массовые протестные выступления. Эксперт отметил, что "революционная ситуация уже назрела во всех элементах системы — и в социальной, и в демографической, и в политической, в экономической, финансовой...".В общем, будет бунт, революция - "но это будет очень болезненно, это будет очень кроваво", - сделал прогноз экс-советник Кучмы.Но пока что нынешняя украинская власть уверена в том, что на организованное сопротивление население в условиях военного положения не способно, и потому лишь усиливает мобилизационные процессы, отмечает телеграм-канал "Резидент". Так, Минобороны Украины обновляет список болезней для оценки пригодности военнослужащих. Авторы канала прогнозируют, что "отправлять на фронт начнут людей с психическими заболеваниями, а также инвалидов и ранее не годных к службе".А с 1 октября 2023 года женщины от 18 до 60 лет, работающие в медицинской сфере, должны будут встать на учет в военкоматах, за отказ и уклонение предусмотрены штрафы, а в дальнейшем исправительные работы.В результате такой "продуманной" политики отток населения с Украины будет только усиливаться, отмечают авторы канала. И добавляют: "А те, кто уже покинул пределы Украины, больше не связывают с ней свое будущее".

https://ukraina.ru/20230914/1049382022.html

https://ukraina.ru/20230913/1049354560.html

https://ukraina.ru/20230909/1049264523.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, запад, потери всу, экономический кризис, политика, экономика