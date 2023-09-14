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Левую часть Крымского моста открыли после июльского теракта – Хуснуллин
Левую часть Крымского моста открыли после июльского теракта – Хуснуллин - 14.09.2023 Украина.ру
Левую часть Крымского моста открыли после июльского теракта – Хуснуллин
На Крымском мосту после теракта в июле открыли левую часть для проезда автомобилей, сообщил 14 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале
2023-09-14T17:38
2023-09-14T17:38
2023-09-14T17:39
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Хуснуллин подчеркнул, что на совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, по итогу точно выдержали график и закончили даже на 1 день раньше.Вице-премьер поблагодарил каждого за огромные усилия и героический труд. "Большая команда специалистов совершила настоящий подвиг, проявив высокий уровень профессионализма!" - сказал он, подчеркнув, что строители трудились в круглосуточном режиме, невзирая на погодные условия.По словам Хуснуллина, к работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей, добавил он.Впереди замена второго пролётного строения, полностью открыть движение планируют 1 ноября, заявил вице-премьер.В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В результате теракта повреждена автодорожная составляющая моста, погибла семейная пара (Алексей и Наталья Кулик, жители Новооскольского городского округа Белгородской области, следовавшие по мосту на легковом автомобиле). Их 14-летняя дочь Ангелина осталась сиротой и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
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новости, россия, крым, крымский мост, марат хуснуллин, теракт
Новости, Россия, Крым, Крымский мост, Марат Хуснуллин, теракт
Левую часть Крымского моста открыли после июльского теракта – Хуснуллин
17:38 14.09.2023 (обновлено: 17:39 14.09.2023)
На Крымском мосту после теракта в июле открыли левую часть для проезда автомобилей, сообщил 14 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале
"С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста. Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней!" - написал Хуснуллин.
Хуснуллин подчеркнул, что на совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, по итогу точно выдержали график и закончили даже на 1 день раньше.
Вице-премьер поблагодарил каждого за огромные усилия и героический труд. "Большая команда специалистов совершила настоящий подвиг, проявив высокий уровень профессионализма!" - сказал он, подчеркнув, что строители трудились в круглосуточном режиме, невзирая на погодные условия.
По словам Хуснуллина, к работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей, добавил он.
Впереди замена второго пролётного строения, полностью открыть движение планируют 1 ноября, заявил вице-премьер.
В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В результате теракта повреждена автодорожная составляющая моста, погибла семейная пара (Алексей и Наталья Кулик, жители Новооскольского городского округа Белгородской области, следовавшие по мосту на легковом автомобиле). Их 14-летняя дочь Ангелина осталась сиротой и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.